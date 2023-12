Meghökkentő hírek érkeztek a magyar dióról: nem véletlen, hogy 6 ezer most a dióbél kilóára

A magyar diótermés csalódást okozott, főleg Békés megyében. Az Ukrajnából érkező olcsó importdió jelent problémát. A hazai dió mérete viszont versenyelőnyt jelenthet az exportpiacon - tudósított az Agrárszektor.

A dió népszerűségének csúcsa a karácsonyi időszakban van Magyarországon, amikor az ünnepek miatt megnövekszik a fogyasztása. Azonban a dióval kapcsolatban is felmerültek problémák, melyek közül a legjelentősebb az Ukrajnából érkező illegális import, ami jelentősen olcsóbb a hazainál, így vonzóvá válik a vásárlók számára.

A magyar diótermesztők vegyes érzelmekkel tekinthetnek vissza az elmúlt időszakra, hiszen a tavalyi aszály után az idei termés nem hozta meg a várt eredményeket. Békés megyében különösen rossz volt a helyzet, ott csak fél termés termett, részben a kórokozók nyomása és részben az eleve rossz kötődés miatt. Emellett néhány helyen fagykárt is jelentettek - derült ki a FruitVeB információiból. De nem csak Békés megyében voltak problémák, Vas és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén kívül sehol sem volt igazán bőséges és jó minőségű kifejezés.

Azonban akadnak pozitívumok is: úgy tűnik, hogy nincsenek gondok a mérettel, ami segítheti az exportot. Ennek oka, hogy a tavasszal az európai piacokra beérkező chilei dió nagy mennyiségben, de kisebb méretben került beszerzésre, és még mindig megtalálható a piacokon. A magyar dió így akár keresett termék is lehet Európában, főleg, hogy Franciaországban is a tavalyinál kisebb termést várnak.

A FruitVeB szerint a hazai igényeket a magyar dió teljes egészében képes kielégíteni, még az olyan nem túl rózsás terméseredményekkel kecsegtető években is, mint az idei vagy a tavalyi aszályos év. Dióból bőven nettó exportőrök vagyunk: héjas dióból csak pár tíz tonna érkezik az országba, míg rossz években 400, jobb években akár 1400 tonna héjas diót szoktunk exportálni. A gondot viszont a dióbél okozza, amit Ukrajnából illegálisan hoznak be olyan áron, ami elcsábítja az árérzékeny fogyasztókat.

Az árak tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatóak: jelenleg a dióbél nagybani piaci ára 2800-4000 Ft/kg között alakul, ami a kiskereskedelemben 4-6 ezer Ft közötti árat eredményez. Közvetlenül termelőtől ennél jóval olcsóbban, már 2400 Ft/kg környékétől is lehet szerezni. A héjas dió ára minőségtől, mérettől függően szintén nagy szórást mutat, valahol 700 Ft/kg körül kezdődik, de jellemzően 850-1000 Ft/kg-tól kapunk jobb minőségű (+32-es) diót.

Az európai piacokon az elmúlt években erős volt a verseny. Tavaly például Franciaországban bőséges termés volt, de ez egyben azt is jelentette, hogy ekkora mennyiséget alig lehetett értékesíteni. Különösen az élelmiszer-kiskereskedelmi szegmensben Franciaország visszaszorulóban van, mivel itt főként az olcsóbb kaliforniai és chilei áru dominál a polcokon. A nehézségek ellenére a két fő francia termesztőkörzet termésszintje az utóbbi évek során viszonylag állandó maradt. Általában összesen 38-40 ezer tonnát takarítanak be, és érdekes módon a diót főleg kisebb gyümölcsösökben, melléktevékenységként termesztik.

