Diós bejgli, mákos bejgli: enyiért adja idén a Lidl, Aldi, Tesco, Spar a karácsony slágerét

Az ünnepi asztal elengedhetetlen kelléke a bejgli, vagy a tekercs. Már elindult az előrendelés a pékségekben, a boltok polcai is roskadoznak a kínálattól, de van, aki már otthon javában az ünnepi bejgli-sütésre készülődik. A HelloVidék most megkérdezte a nagyobb üzletláncokat, hogy ők hogyan készülnek a bejgli-szezonra.

Tesco

A korábbi évekhez hasonlóan idén is széles választékkal készülünk a karácsonyi szezonra. Csomagolt választékunkban egyaránt elérhetők a tekercsek és a bejglik, valamint a sajátmárkás Tesco Finest bejgli. Finest bejglinket a Szamossal együttműködve gyártjuk, mely magasabb arányú töltelékével kiváló minőséget képvisel. A hagyományos mákos és diós ízeken túl zserbós ízesítésű csomagolt tekerccsel is készülünk, a helyben sütött kategóriában pedig háromféle ízesítésű bejglivel várjuk a vásárlóinkat, elérhető például frissen sütött gesztenyés bejgli is

- közölte az áruház, majd hozzátették:

A forgalmat illetően optimisták vagyunk, a karácsonyi péktermékeket már novembertől értékesítjük. Áraink piacvezetőek és a várakozásainknak megfelelően indult a szezon. Vásárlóink folyamatosan találkozhatnak a szezonális péktermékeken kedvezményekkel, melyek ezúttal Clubcard hűségkártya használata nélkül is igénybevehetők. A hagyományos bejgliken túl egyre nagyobb népszerűségnek örvend itthon a panettone is. Vásárlóink különböző kiszerelések (100g, 500g, 750g, 1kg) és ízesítések közül választhatnak. Üzleteinkben a csokis és aszalt gyümölcsös panettonék mellett elérhető a natúr, a tiramisu és a gianduia krémes változat is. Évek óta sikertermékünk a sajátmárkás Tesco Finest panettone, melynek titka a magas minőségű alapanyagokban rejlik.

Lidl

A Lidl Magyarország minden évben kiemelt figyelmet fordít a karácsonyi és szilveszteri időszakra, hiszen ez az év egyik legforgalmasabb periódusa. Az áruházlánc szélesebb választékot, kiváló minőségben és ár-érték arányban kínál vásárlóinak a bejglik tekintetében is, hogy mindenki megtalálja a számára kedvezőt. A vásárlók körében közkedvelt bejgli szezonális jelleggel már elérhető az áruházlánc helyben sütött pékáru kínálatában, mákos, diós és gesztenyés ízesítésekben is. Jelenleg a 295 grammos bejglik 799 Ft-ba kerülnek. A hónap végén az áruházlánc tovább szélesíti majd bejgli kínálatát, a Deluxe termékcsalád tagjaként az 500 grammos diós és mákos bejglikkel, valamint a Szamos bejglikkel. De a mélyfagyasztott péksütemények között is elérhető lesz a mákos bejgli 2x350 grammos kivitelben.

Spar

A SPAR kényelmi termékekkel is igyekszik megkönnyíteni az ünnepi időszakra való felkészülést. A friss pékáru kínálatba az adventi időszakban bekerülnek a bejglik, különböző tekercsek, a sütéshez elengedhetetlen tészták, sütemény lapok. Bejgliből speciális, gluténmentes kínálattal is találkozhatnak a vevők, mind az előrecsomagolt, mind a fagyasztott kategóriákban, s ugyancsak a speciális étrendet követők örülhetnek majd a gluténmentes diós és mákos karikának is.

ALDI

Az ALDI az ünnepek előtt számos újdonsággal, különféle akciókkal, szezonális displayekkel várja vásárlóit. A széles választékban természetesen megtalálható a magyar gasztronómia emblematikus süteménye, a hagyományos ünnepi desszertkínálat elmaradhatatlan eleme, a bejgli is.

Az áruházlánc üzleteiben az ünnepet megelőző időszakban többféle változatban is elérhető a bejgli. Az ALDI „Azon melegében” látványpékségének otthonos finomságai között a frissen sütött, omlós tésztás, mákos és diós töltelékben gazdag tekercsek mellett a Pantastico csomagolt, diós, mákos és gesztenyés ízvilágú termékei közül választhatnak a vásárlók. Az ALDI természetesen karácsonykor is minden vásárlójára kiemelt figyelmet fordít, így saját márkás választékában az ételintoleranciával élők is megtalálhatják a számukra ideális süteményeket, a diós és mákos glutén- és laktózmentes tekercseket szintén a portfólió részét képezik. Megbízható minőségű termékeiket diszkontfilozófiájuknak köszönhetően kedvező áron kínálják vásárlóik számára. Az áruházlánc látványpékségében megtalálható, frissen sütött bejgliket 899 forintért, a Pantastico bejgliket 999 forintért kínálja, míg a glutén- és laktózmentes tekercsek 1499 forintos egységáron kaphatóak.

Auchan

Az idei évben is nagyon széles választékkal készülünk a karácsonyi szezonra, körülbelül 8 különféle bejgli található a kínálatunkban, amelyből 6 kiváló ár-érték arányú sajátmárkás termék, melyet pékeink helyben készítenek. A klasszikus mákos, diós ízek mellett elérhető a gesztenyés, a pisztáciás, a mákos-aszalt szilvás, valamint a diós-aszalt áfonyás változat is.

- közölte az áruház.

Az Auchan üzletpolitikája hosszú távú, ezért a vásárlóerő megtartását tartja szem előtt. A cél pedig, hogy a lehető legtöbb vásárló számára a legjobb ajánlatokat nyújtsuk minden nap. Ezért a folyamatos akciók mellett hétről hétre átlagosan 3000 terméket kínálunk rendkívül kedvező áron. A kedvezmény mértéke esetenként elérheti a 40 %-ot is. A karácsonyi kínálatunkban is törekszünk erre, különböző árú bejgliket kínálunk, hogy minden vásárlónk megtalálja a számára megfelelő terméket

- emelték ki, majd kitértek arra is, hogy kellett-e árat emelni tavaly óta.

Természetesen az alapanyagár-emelkedések ezt a kategóriát is érintik, de a beszállítókkal közösen igen kedvező kondíciókkal tudjuk biztosítani a vásárlóknak a termékeket és ahogy említettük, folyamatos kedvezményeket biztosítunk vásárlóink számára. A tavalyi év tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy az emberek nem feltétlenül a karácsonyi termékekről mondanak le. A jelenlegi számok szerint ebben a kategóriában is növekedéssel számolhatunk

- tették hozzá.

Címlapkép: Getty Images

