Drága lesz az idei karácsonyi sütemény: zsebbenyúlós áron adják a diót, mákot

HelloVidék 2023.12.09. 07:21 Megosztom

Az már biztos, hogy idén is borsos áron kerülhet dió a vásárlók kosarába. A karácsonyi sütemények kedvelt alapanyagáért kilónként akár több mint négyezer forintot is kérhetnek a boltokban, piacokon. Az áremelkedés hátterében pedig két dolog áll: az egyik a dióburok-fúrólégy kártétele, a másik a termeléshez kapcsolódó költségek emelkedése. Persze a dión kívül más is kerül a süteményekbe, mint például a magyarok másik nagy kedvence, a mák. Éppen ezért cikkünkben annak jártunk most utána, hogy alakulnak ezen termékek árai az ünnepek előtt.

Jó termést zártak a hazai dióültetvényeken gazdálkodók. A múlt évi aszály után a termés mennyiségében és minőségében is jelentős előrelépést vártak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) szerint a piaci viszonyok ugyanakkor nem ilyen kedvezőek. A tengerentúli dióval nehezen tudja tartani a versenyt a hazai áru. A termesztés hatékonyságának növelése érdekében elengedhetetlen a termesztéstechnológia fejlesztése és a művelési rendszerek korszerűsítése. Hogy alakult a termés? Somogyban mintegy 618 hektáron foglalkoznak diótermesztéssel. Az első tapasztalatok szerint a gyümölcsméret, a beltartalom (kitelt gerezdek) és a színeződés (szép világosbarna) is jónak mondható. A sok eső azonban egyben növényvédelmi problémákat is okozott. A dióburok-fúrólégy nagyüzemi körülmények között nem okozott gondot, de a baktériumos fertőzésekkel meg kellett küzdeni, amiben az egyre szűkülő szerválaszték sem segítette a termelők munkáját. A hazai 9408 hektáros diótermő terület csaknem fele Szabolcsban található (4489 ha). A tavaszi fagyok megkímélték a szabolcsi ültetvényeket és a dióburok-fúrólégy sem okozott kárt az árutermelő ültetvényeken. A bakteriális betegségek a sok csapadék miatt jelen voltak ugyan, de fegyelmezett növényvédelemmel kivédhetőnek bizonyultak. A gyümölcsméret kedvezően alakul, különösen a tavalyi apróbb termést követően. Vas vármegyében összesen 277 ha dióültetvényt tartanak számom, a tavaszi fagyok ott sem okoztak gondot ebben az évben. A csapadékos tavasz és nyár miatt szépen ki tudtak telni a termések a csonthéj kialakulásáig. Így amellett, hogy rengeteg dió volt a fákon, a méretük is nagynak mondható. Mivel ebben a vármegyében szervezett növényvédelemmel úrrá tudtak lenni a bakteriális fertőzéseken, ezért nagyüzemi körülmények között is kiváló termést vártak. A szórványdiósokban nem ilyen fényes a helyzet, a sok csapadék miatt a Xanthomonas és a dióburok-fúrólégy befeketítette a diót. Mit mutatnak a piaci viszonyok? Miközben az idei terméssel elégedettek lehetnek a gazdák, a piaci viszonyok korántsem alakulnak kedvezően. Az ismeretlen eredetű és megkérdőjelezhető minőségű ukrán és moldáv dióbél komoly gondot jelent a hazai termelőknek. A külföldi, egyértelműen rosszabb és egyenetlenebb minőségű, napon szárított, potenciálisan szermaradékokat tartalmazó dióbél minden évben alaposan lenyomja a hazai dióárakat. A nyers héjas dió, valamint a szárított, osztályozott héjas dió termelői ára nagyot esett az elmúlt két évben. A minőségi alapú megkülönböztethetőség elérése ugyanakkor jelentősen javíthatna a hazai termék elismertségén, és építené a fogyasztói bizalmat is. A dióbél mellett héjas dióval is találkozhatnak a fogyasztók. A nagy áruházláncok pultjain szinte egész évben megtalálható a csonthéjas gyümölcs. Az európai áruházláncokba május óta érkezik a chilei és ausztrál héjas dió, november végén pedig a kaliforniai dió színesíti a kínálatot, de időről-időre megjelennek kínai tételek is az európai kiskereskedelmi láncokban. A NAK és a FruitVeB szerint komoly fenyegetést jelent az európai piacok szűkülése a tengerentúli versenytársak megjelenése miatt, akik ráadásul nagyon gyorsan, az utóbbi 10-15 évben fejlesztették fel európai eladásaikat. Míg korábban az európai láncoknál voltak olyan tenderkiírások, amelyek kifejezetten magyar dió beszerzését irányozták elő – részben jó minősége, részben előnyös szezonalitása miatt –, ennek azonban mára nincs nyoma a kereskedőknél. A chilei és az ausztrál dió kiszorította a magyar terményt az áruházláncokból. Ennek oka, hogy a magyar dió elveszítette versenyképességét a szintén korán a piacra érkező chilei és ausztrál dióval szemben. Ez pedig nemcsak a külföldi boltokra, hanem a hazánkban működő üzletláncokra is igaz - írta meg a NAK. Hozzátették, a versenyképességünk javítása érdekében rövid időn belül jelentősen, hektáronként 4 tonnára kellene emelni a hazai nagyüzemi termésátlagokat. A termesztés hatékonyságának növelése érdekében elengedhetetlen a termesztéstechnológia fejlesztése, a művelési rendszer korszerűsítése, elsősorban jobban kezelhető koronaforma kialakítása, mellyel a növényvédelem problémái az egyébként jellemző sűrű koronában problémamentesen megoldható. A kisebb koronaforma és a rendszeres metszés a termőrészek megújulását is folyamatossá teszi, mellyel a diósokra szintén jellemző felkopaszodás, és a termőrészek elöregedése is mérsékelhető. A termelők nagyon hasznosnak tartják az ültetvénytelepítési, öntözési és a gépbeszerzési támogatásokat, amelyek az előző években sokat segítettek a magas színvonalon termelni szándékozó gazdáknak az ültetvények modernizálásában, valamint a postharvest és termék-előkészítési műveletek gépesítésében. Mire számíthatunk az árak tekintetében? Mivel a dió kedvelt sütemény alapanyagnak számít a magyar családok körében, így annak is utána néztünk, hogy alakultak az árak az elmúlt időszakban. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai alapján, az összehasonlítás kedvéért megnéztük a budapesti árakat is. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy: a Budapesti fogyasztói piacokon a tisztított dió ára 4480-4500 Ft/kg áron kapható.

A Budapesti Nagybani Piacon a tisztított dió ára pedig 3100 Ft/kg. Nem álltunk meg itt, hiszen megnéztük a vidéki piacok kínálatát is, melyhez szintén az AKI PÁIR adatait böngésztük át. Ennek alapján azt látjuk, a vidéki fogyasztói piacokon is borsos áron mérik a tisztított dióbelet. Kilóját 3800-4600 forintért kínálják.

A vidéki nagybani piacok már jóval olcsóbb megoldásnak bizonyulnak: itt 2800-3200 Ft/kg áron mérik a dióbelet. Az áruházláncokban is kapható már a dió Hogy pontosabb képet kapjunk, az áruházak online kínálatát is megnéztük, mire számíthat, aki mostanában készítene süteményt a dióból. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy a Tesco online polcain a csomagolt, cukrozott darált diót 1049 forintért vehetjük meg, a csomagolt dióbelet pedig 1819 forintért.

Az Auchan online kínálatában a csomagolt, cukrozott darált diót 979-999 forintért vehetjük meg, a csomagolt dióbelet 1139 forintért,

A ALDI online shopjában a héjas dió 2879 Ft /kg, a csomagos dióbél ára 1379 Ft.

A Lidl online katalógusa szerint a csomagolt dióbelet 1199 forintért vehetjük meg. Az áruházakban, az árakat nézve vehetünk olcsóbban diót, de számítsunk arra, hogy a zacskós, csomagolt kiszerelések legtöbbször 200, 250 vagy 500 grammosak. Ennek mentén érdemes az árakat nézni és kalkulálni. Mi kerülhet még a süteménybe? Ha megnézzük még milyen alapanyagot tesznek még a magyarok a sütemények javába, akkor láthatjuk, hogy stabil és igen előkelő pozíciója van a listán a máknak és a belőle készült főételeknek, desszerteknek. Egész évben helye van az asztalon, akár palacsintába tekerve, akár hosszúmetélttel tálalva, karácsonykor viszont még különlegesebb szerepet kap: hagyományos ünnepi süteményünk, a bejgli egyik legnépszerűbb tölteléke. Azonban, hogy a mák iránti vonzalmunkat ne árnyékolják be kellemetlen ízélmények, érdemes körültekintően megválasztanunk, honnan szerezzük be. Árát tekintve az láthatjuk, hogy a vidéki fogyasztói piacokon a mákot 2200 Ft/kg áron adják,

a vidéki nagybani piacokon pedig1300-1700 Ft/kg. Természetesen ezt is megnéztük összehasonlításban, ennek fejében a budapesti fogyasztói piacokon kicsit drágábban, 2800-3500 Ft/kg áron vehetünk mákot,

a fővárosi nagybani piacon pedig 3100 forintért juthatunk kilójához. Az áruházak polcain is megtaláljuk a mákot: a Tesco online kínálatában a cukrozott, őrült mák ára 659 forint, a sima darált mák ára 729 forint, a sima mák ára pedig 469 forint.

A Lidl kínálatában a zacskós, darált mák ára 719 forint.

Az Auchan webshopjában étkezési mákot 599 forintért vehetünk, úgynevezett máktölteléket pedig 619 forintért vehetün.

Az ALDI kínálatában darált zacskós, darált mákot 829 forintért vehetünk. Ahogy a dió, úgy a mák esetében is olcsóbbnak tűnhet áruházban megvenni a mákot. De ki kell emelni, hogy a zacskós, csomagos kiszerelésen nem egy kilót jeleznek, csupán 200, 250 grammos kiszereléseket. Így mákos sütemény készítése előtt is ezzel kell számolnunk! Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!