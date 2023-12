Karácsonykor sem mindegy, mennyit költünk

Az infláció okozta áremelkedések miatt szokatlanul nagy figyelem irányult az elmúlt években a kiskereskedelmi árakra. Sokáig lehetett ársapkás termékeket kapni, maximalizálták, hogy egy vásárló alkalmanként mennyit vásárolhat az alapélelmiszerekből, majd következett a hatósági akciók időszaka. Az áruházláncok megfigyelései és a közvéleménykutatások is azt mutatják, hogy megnőtt a kereslet a gazdaságosabb kiszerelésű, az alacsonyabb árú és az akciós termékek iránt az utóbbi években, az emberek tudatosan keresik a leértékeléseket. Az ünnepek közeledtével sokasodnak a kiadások, ami a mostani helyzetben több családot különösen nehezen érint. A Lidl a HelloVidéket arról tájékoztatta, hogy folyamatos akciókkal, csökkentett fogyasztói árakkal segíti a vásárlókat, hogy minél kevésbé legyen anyagilag megterhelő a karácsony.

Előtérben a fogyasztói ár

A gazdasági recessziót megelőzően érzékelhető volt, hogy az élelmiszerek származási helye, előállítási módja, az egészséges és teljes értékű étrendbe való beilleszthetősége egyre fontosabb a vásárlók számára. Ez a tendencia háttérbe szorult az infláció meredek emelkedésének következtében, amely a mindennapi fogyasztási cikkek árát is erőteljesen befolyásolta. Az áremelkedés óta az ár-érték arány lett a legmeghatározóbb szempont a vásárlásnál.

A Lidl a HelloVidéket arról tájékoztatta, hogy január óta folyamatosan csökkenti a fogyasztói árakat, az áruházlánc célja továbbra is az élelmiszerár-infláció letörése.

A beszállítói árcsökkenésből származó, valamint azon is túlmutató árelőnyét átengedi a fogyasztóknak, folyamatos és tematikus akciókkal várja a vásárlókat, illetve applikáción keresztül elérhető törzsvásárlói programjuk keretén belül további kedvezményeket biztosít. Év eleje óta több mint 600 termék árát mérsékelte tartósan az áruházlánc, a tavalyi árakhoz képest egyes termékek akár 40%-kal olcsóbban vásárolhatók meg. A hatóságilag előírt akcióknál jóval nagyobb mértékű, 20-50% közötti kedvezményt biztosít a kiskereskedelmi lánc, hogy ezzel támogassa a magyar családokat, karácsonykor és a hétköznapok során is.

Mi kerül szenteste az asztalra?

Sokaknál hagyomány halászlét, rántott halat fogyasztani karácsonykor, Magyarországon a halételek népszerűsége a bejgliével vetekszik az ünnepi vacsoránál. Az áruházlánc kínálata is ezt tükrözi decemberben, szélesebb kínálattal jelentkezik, ráadásul a Minden péntek halpéntek keretében a kiemelt napokon 25 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a vevők a friss halakhoz, ami amellett, hogy támogatja az egészségtudatos táplálkozást, az ünnepek közeledtével nagy segítséget jelent a vásárlók számára.

Több olyan közkedvelt fogás is megtalálható a klasszikus ünnepi menüsorban, amely különlegességét a hosszú elkészítési idő jelenti. A hétköznapi rohanásban legtöbbször nincs idő a kis lángon, hosszú órákig készülő, gondos odafigyelést igénylő ételek elkészítésére, a háziasszonyok ezekkel karácsonykor örvendeztetik meg a családot. Ezek az ételek akkor igazán jóízűek, ha friss, minőségi húsból készülnek, amit szintén fogyasztóbarát áron kínál az áruházlánc.

Ha már bejgli, akkor fontos kiemelni, hogy a diszkontlánc arra is ügyel, hogy a kínálatban mindenki megtalálja a számára kedvezőt, így a mákos, a diós és a gesztenyés ízesítésű is megtalálható a polcokon. A bejglik 295 gramm súlyúak és 799 Ft-ba kerülnek, melyekből áruházanként több ezer darab is értékesítésre kerül az ünnepi időszakban. A kínálatban elérhetők továbbá a Deluxe termékcsalád tagjaként az 500 grammos diós és mákos bejglik 1099 forintért, valamint a szintén diós és mákos Szamos bejglik 2999 forintos áron. Emellett a mélyfagyasztott péksütemények között is találunk mákos bejglit 2x350 grammos kivitelben 1399 forintért.

Karácsonykor még azok is könnyebben szakítanak időt a szeretteik meglátogatására, akik év közben nem érnek rá, megsokasodnak a családi ebédek és a baráti találkozók, készülnek a vendégváró falatok, sör- és borkorcsolyák. Az áruházlánc sajátmárkás termékei között több olyan hozzávalót találhatunk a tematikus hetek kínálatában, amelyekkel vendégeinknek kedveskedhetünk: sajtok, pástétomok, édességek.

Ahogy megtudtuk, az áruházlánc erős forgalomra és akár kétszámjegyű növekedésre számít a karácsonyi és szilveszteri időszakban, hiszen ez az év egyik legforgalmasabb periódusa. Az áruházlánc szélesebb választékkal, kiváló minőségű és ár-érték arányú termékkínálattal, hétről-hétre megújuló akciókkal, a Lidl Plus applikációnak köszönhetően pedig további extra kedvezményekkel várja vásárlóit.

„Elmondható, hogy a vásárlók elsősorban az akciókat részesítik előnyben, de az ünnepi nagybevásárláskor megfigyelhető, hogy a hétköznapokkal ellentétben a magasabb árfekvésű, prémium termékek is a vásárlók kosarába kerülnek.” – fűzte hozzá a vállalat kommunikációs vezetője.

Az ünnepek alatt mindenki kicsit megengedőbb magával, a munkahelyi terhek is csökkennek, így szívesebben áldozunk minőségi alkoholra, hogy egy családi beszélgetés mellett elfogyasszuk. Ezt tükrözi az áruházlánc ünnepi borkínálata is: a hideg időre tekintettel a testesebb borok és töményitalok, likőrök dominálnak, illetve az ünnepi hangulathoz elengedhetetlen pezsgők.

Minden családban van néhány hagyományos karácsonyi recept, ami elengedhetetlen része az ünnepi menünek, de sokan kipróbálnak évről évre valami újdonságot is. Ehhez adhat inspirációt a Lidl Plus alkalmazás Szakácskönyv Pontvadász promócióján keresztül beszerezhető ajándékszakácskönyv, amely kereskedelmi forgalomba nem kerül. A szakácskönyv a 2017-ben rendezett Bocuse d’Or-on 4. helyet szerző, Michelin-csillagos séf, Széll Tamás újragondolt karácsonyi receptjeiből nyújt válogatást.

