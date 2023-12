Itt a bejelentés: meghirdették a Magyarország étele versenyt, mutatjuk a részleteket

Meghirdették a Magyarország étele - Szamos Mátyás Tányérdesszert versenyt csütörtökön Budapesten. A nevezéseket január 30-ig várják.

Sölch Gellért, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára a verseny sajtótájékoztatóján az adventre mint a várakozás idejére utalva kiemelte: a desszert lényegét is a türelemben, várakozásban látja, amely elvezet ahhoz, hogy megkoronázhassuk általa az étkezést.

Csak úgy lehet a verseny igazán sikeres, ha a magyar konyhaművészet és a magyar cukrászmesterség hagyományaira épít

- hangsúlyozta.

Hozzátette: szükség van a kreativitásra, és arra, hogy mindezt időről időre, az újabb technológiákat is alkalmazva megújítsuk. Azonban karácsony idején, amikor sokan maguk is elkészítenek egy-egy finom süteményt, mindig visszanyúlunk azokhoz a régi kincsekhez, amelyeket történelmünkből, családi hagyományunkból veszünk elő, ez adja meg az igazi ízét és örömét az elkészült ételnek. Megjegyezte: a verseny szervezőit, résztvevőit is, a szakmai felkészültség mellett, a magyar konyhakultúra tisztelete és a hagyományok őrzése jellemzi.

A verseny hírét viszi a magyar cukrászművészetnek, és egy olyan újdonságot ad a magyar konyhaművészethez, amelyre, reméljük, még évtizedek, évszázadok múltán is büszkék lehetünk

- mondta.

A Szamos Mátyás Tányérdesszert verseny döntőjét a III. Magyar gasztronómia napján rendezik meg 2024. április 27-én Szolnokon. Várhelyi Miklós mesterszakács szakoktató, a gasztronómiai napon megvalósuló négy verseny szakmai zsűrijeinek elnöke elmondta: ezen a napon rendezik meg a Magyarország étele szakácsverseny mellett a Schnitta felszolgálóversenyt és a Szakma Ifjú Mestere iskolák közötti versenyt is.

A Magyarország étele szakácsverseny kísérőrendezvényeként megvalósuló tányérdesszertversenyt az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete, a Debreceni Egyetem, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának közreműködésével második alkalommal hirdette meg. Hozzátette: a verseny szlogenje és témája, a Bartók-évhez kapcsolódva, "Csak tiszta forrásból". A megmérettetésre szakácsok, cukrászok, pékek, háziasszonyok jelentkezését várják. Elmondta: a verseny rendezői olyan, maximum öt elemből álló, innovatív, de populáris új tányérdesszert nevezését várják, amely alkalmas lehet arra, hogy a Magyarország étele 2024. - Szamos Mátyás Tányérdesszert verseny győztese címet elnyerje.

Tájékoztatása szerint a zsűri tagja Erdős Hanna, Kiss Zoltán, Kutyifa Gábor, Mihályi László mestercukrász, Magyar Szabolcs, Paskó Csaba, Prohászka Béla mesterszakács. Kelényi Szamos Gabriella, a Szamos Marcipán Kft. vezetője édesapja, Szamos Mátyás alakját, munkásságát idézte, fel és örömét fejezte ki, hogy tisztelgésként középiskolát és versenyt is elneveztek róla. Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke köszönetet mondott azért, hogy használhatják Szamos Mátyás nevét. Kiemelte: a Magyarország étele verseny már a teljes iparágat lefedi. Elmondta: a tányérdesszert versenyre maximum kétfős csapatok nevezhetnek. A kötelezően használandó alapanyagok között van a Naszálytej Zrt. Tarka teje, a magyarországi biomák és a hazai méz.

Csókay Ákos, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a legfontosabb feladatuknak nevezte, hogy a jövő szakembereinek képzését segítsék, és a fiataloknak megmutassák, hogy Magyarországon megéri szakmát tanulni. Emellett minden szakmából a kiválóságok gondozása is a kamara feladata.

Közölte: az állam két szakképzésben való részvételt támogat, két szakmát ingyenesen lehet megszerezni. Budapesten csaknem 26 ezren vesznek részt a szakképzésben, közülük mintegy 7 ezer diák a turizmus, a gasztronómia és a vendéglátás területén folytatja tanulmányait.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)