Tényleg ez lenne a vidék legjobb magyaros csárdája? Teszten a 150 éves Fülemüle

Több mint százötven éves múltra tekint vissza, az ételek hozzávalóit a környékbeli termelőktől szerezi be, a zöldfűszereket pedig a saját fűszerkertjében termesztik és szedik. Már annyiszor haladtam el mellette, hogy villányi látogatásunkkor ezúttal nem volt kérdés, hogy hol ebédeljünk. Ezúttal az autentikus, igazi csárdahangulatot ígérő Fülemüle Csárdát teszteltük.

Barátságos, régi épület, ami már kívülről is otthonos érzetet kelt. Valahogy úgy érzi az ember, hogy itt biztosan a helyi értékekre építenek és a hagyományokat a kellőképpen ápolják. Tágas parkoló a csárda előtt és mellett, az elhelyezkedése is elsőosztályú. Ha Pécsről jövünk vagy épp oda tartunk, akkor épp útba esik. De ha a híres villánykövesdi pincesorra igyekszünk (vagy onnan érkezünk), akkor is remek választásnak tűnik. Az étterem a téli időszakban 11 órakor nyit. Pár perccel nyitás után érkezünk, rajtunk kívül még nincs más vendég, viszont az asztalok felén ott virít a foglalt tábla. A népszerűsége így már egyértelművé válik, amit aztán tovább erősítenek a fából készül padokon rejtőző táblácskák, amelyek a törzsvendégeket jelölik.

A csárda belülről is autentikus, hagyományőrző- és értéktisztelő. A padok, a székek és az asztalok a régi idők felújított, becses darabjai, a sarokban hímzett párnák, a falakon a múltat idéző képek, amelyek egyfajta időutazásra invitálnak. A lámpák és csillárok is a történelmet idézik, mindez ízlésesen és valamiféle megnyugtató módon kombinálva.

A pincér gyorsan érkezik és azonnal adja az étlapot, de elárulja, hogy a konyha majd csak harminc perc múlva áll készen az ételkészítésre. Nem is baj, addig is rendelünk italt és elkezdjük nézegetni a menüsort, ami a vaskos étlapból ítélve gazdag és sokszínű kínálatot takar. De lássuk is most ezeket!

Háromféle előétel közül választhatunk, amelyek 2700-3700 forintig terjedő árkategóriát képviselnek: akad itt libamáj pástétom, velős pirított kifli és pontytepertő is. A hatféle leves közül a legolcsóbb tételt a kolbászmorzsával, fűszervajas pirított kiflivel és petrezselyem olajjal készülő fokhagyma krémleves 1550 forintért. A legdrágább a magyaros halászlé pontypatkóval és harcsafilével 3450 forintért, de kérhetünk hozzá bajai gyufametéltet is 850 forintért. Persze nem csalódunk a választékban, ami a csárda nevéhez méltó: találunk a levesek között gyümölcslevest, tanyasi babgulyást és tyúkhúslevest is gazdagon.

A húsételek három kategóriára vannak osztva: szárnyasok, sertéshús, marha és vadételek. Az ötféle szárnyas mindenféle csirkét takar: mézes-chilliset, töltöttet, steak formában kínáltat, kemencében sültet vagy épp Fülemüle salátatálon. A köretek is változatosak a cukkinitől kezdve az édesburgonyán és a steakburgonyán át a salátáig és burgonyapüréig. Itt a legolcsóbb tétel 4350 forintba, a legdrágább 4750 forintba kerül. A „nagyágyút” képviselő sertéshúsok már többen, hatan vannak: ropogós csülök, cigánypecsenye, parasztos töltött és tökmagos káposztás borda, mustáros flekken változat, és persze BBQ. A köret az előzőhöz hasonló, de itt olyan különlegességek is bekerültek, mint a fűszeres túrókrém, a hagymás rosejbli vagy a coleslaw saláta. Az árak 4350 forinttól 4850 forintig terjednek. És végül, de nem utolsó sorban a marhahúsok és vadak kategória: a csípős csülkös pacalpörkölt 4550 forint, a csevapcsicsa 4750 forint, a vörösboros szarvassült 6150 forint, a hagymás rostélyos steak pedig 6850 forint.

A vegetáriánus és vegán étrendet követőknek négyféle fogást készítenek a csárdában: kérhetnek sajtos galuskát ropogós sült hagymával 2850 forintért, mézes grillezett camambertet (mézes kesudió, mandula, dió, sósmogyoró, rozmaring, gyümölcskompót, áfonya, mogyoróburgonya) 3800 forintért, paradicsomos vargányás házi tésztát 3950 forintért, de klasszikus túrós csuszát is 3350 forintért. Ne feledkezzünk meg azonban a halakról sem, mert az étlapon ötféle tételt találunk: harcsa, pisztráng, tőkehal, süllőfilé szerepel a kínálatban, többféle módon elkészítve. Ebben a szekcióban a legjobb árú tétel 4850 forint, míg a legdrágább fogás 5850 forintba kerül.

Desszert gyanánt házilag készített somlói galuska (vaníliakrémmel, kandírozott narancshéjjal, karamellizált dióbéllel, csokoládéforgácssal, rumos csokoládéöntettel és tejszínhabbal), Rákóczi túrós, kehelybe zárt forró szerelem (vanília fagylalt, forró erdeigyümölcs öntettel és tejszínhabbal), illetve túrós-málnás palacsinta habcsókkal. Itt minden egységesen 1400 forintba kerül.

Végül nagy gombarajongóként maradok a paradicsomos vargányás házi tésztánál, amihez házi metéltet, paradicsomszószt, vargánya gombát, pestot és parmezán forgácsot ígérnek. A partnerem BBQ karaj „steak”-et rendel, ami vaskos karaj BBQ-t ígér marináddal grillezve, sült baconnel, coleslaw salátával, grillezett kukoricával és fűszeres burgonyával. A rendelésünket meglepetésünkre az ígért harminc perces csúszás ellenére gyorsan hozzák, amit nagyra értékelünk. A tálalás gusztusos, az adag mérete is remek, a hőfok és az ízvilág is kiváló. A vargányás metéltemben azonban elvétve találok csak vargányát és inkább más gombafajták kerültek bele – amivel nem is lenne baj, ha ezt korábban jelzik és nem számítok a megszokott és általam nagyon is kedvelt ízekre. A BBQ résszel is hibádzik valami: mintha a szósz a végén lett volna ráöntve és nem sült volna össze a hús ízeivel. Egyetértünk abban, hogy az étel abszolút, teljesen rendben van, de mégsem adja azt a „pluszt”, amire készültünk a leírás és a kinézet alapján. Kár érte, mert az összkép mégis szinte tökéletes lehetne.

Értékelésünk (a fentiek alapján adott pontokat, szubjektív szempontokat tartalmaz):

Minőség: 7/10

Ár/érték arány: 7/10

Kiszolgálás, személyzet: 10/10

Megközelíthetőség: 9/10

A hely hangulata, kialakítása: 9/10

Címlapkép, fotó: Jeki Gabriella