Nem is gondolnád, mennyi pénz van benne: most nagyot kaszálhatsz ezzel a fűszernövénnyel

Az édeskömény, vagy ahogy latinul nevezik a Foeniculum vulgare a zellerfélék családjának, a Foeniculum növénynemzetségnek legelterjedtebb és legismertebb tagja. Ánizskaporként, de a Balaton déli részén vezérkaporként is ismert. Amit azonban talán kevesebben tudnak csak róla, hogy fűszer és gyógynövény is egyben, ráadásul termesztés szempontjából Magyarország harmadik legjelentősebb zöldségféléje volt 2023-ban.

Az édeskömény olyan lágyszárú, meleg- és napfénykedvelő, többéves növekedésű növény, amely az ernyősök családjába tartozik. Zöldes vagy barnásszürke színű termése mindössze pár milliméter széles és 6-10 mm hosszú, a csúcsán keskenyedő ikerkaszat. A termésekben felhalmozódó illóolaj tartalma 2-6% körül mozog, amely mellett zsíros olajokat és fehérjét is tartalmaz. A növény orsószerű gyökere mélyre hatoló, akár 2 métert is elérő szára felálló. Hamvaszöld színű, többszörösen összetett levelei és élénksárga, apró virágai vannak, amelyek virágzata kétszeresen összetett lapos ernyő.

Olyan jó vízgazdálkodású vályog- vagy homokos vályogtalajon jól termeszthető, amely tápanyagban gazdag. Csírázáskor, valamint a szárba indulástól a virágzásig a legnagyobb a vízigénye. Emellett virágzás alatt a hűvös és az esős időt nem kedveli, ekkor ugyanis nem megfelelő a terméskötés

- emelte ki közelményében Kerekes Balázs, a Vitafer Hungária Kft. munkatársa.

A köménymagnak gyulladáscsökkentő, emésztésjavító, stimuláló és görcsoldó hatása is ismert. Emellett nagy mennyiségben tartalmaz vasat, rezet, kalciumot, káliumot, mangánt, szelént, cinket, magnéziumot, valamint A-, C-, E- és B-vitaminokat is.

Farmakológiai hatása, felhasználása: A drogot a közönséges édeskömény termése (Foeniculi fructus) szolgáltatja. A magyar gyógyszerkönyvben illóolaja is (Aetheroleum foeniculi) szerepel. Szélhajtó, emésztés- és étvágyjavító, enyhe görcsoldó és epehajtó hatású. Gyógyászati felhasználása igen széleskörű, gyakori alkotórésze vesekőképződés gátló, köptető, epehajtó és tejelválasztást fokozó teakeverékeknek. Csecsemőgyógyászatban betöltött szerepe (szélhajtó, görcsoldó) is jelentős. Termése emellett közkedvelt fűszer is. Felhasználható még késő, rendszertelen menstruáció kezelésére is. Aktiválja a női hormonokat, és ezzel enyhítheti a klimax tüneteit. Jobb hatást érhetünk el, ha az édesköményt cickafarkkal és komlóval kombináljuk. A késő menstruációnál 10 nappal annak ideje előtt kezdjük inni az édeskömény teáját, és utána rendszeresen, mindennap fogyasszuk.

Édeskömény a nagyvilágban és hazánkban

Napjainkban édesköményt a világ valamennyi mérsékelt, illetve meleg éghajlatú vidékén termesztenek. A legtöbbet Franciaországban és Bulgáriában, de Németországban, sőt Egyiptomban is jelentős területen.

Számos legenda is övezi az édesköményt

Magyarországon korábban kis kultúrának számított az édeskömény termesztése. A változó időjárás, illetve gazdasági problémák miatt a vetésterülete azonban ugrásszerűen növekszik.

Hazánkban, az elmúlt években a vetésterületi megoszlás a zöldségféléknél mondhatni nem változott. Ennek megfelelően csemegekukoricát és zöldborsót vetettek 2023-ban is a legnagyobb területen. Előbbit 31,9 ezer, utóbbit pedig 18,4 ezer hektáron. Ezek a 63%-át adták az összes zöldségterületnek. A harmadik legjelentősebb növény viszont az édeskömény volt, amelyet 7,5 ezer hektáron termesztettek

– hangsúlyozta Kerekes Balázs.

Mi várható a 2024-es évben?

A változásokat nagyban befolyásolhatják a pályázatok, támogatások és a külföldi piacoknak a bővülése, felvásárlása is.

Az édeskömény ültetvényeknél a gazdák számolnak azzal, hogy nem minden évben jelentős a termés, nagyban időjárási anomáliák miatt. 2023-ban például a csapadékos idő nem kedvezett a növény számára, ezért alapvetően rossz termést könyveltek el a gazdák

– tette hozzá Kerekes Balázs.

2023-ban az ökológiai gazdálkodásban az édesköményt gombabetegségek is erősen fertőzték. Ezen problémán felül a nagyobb szél, illetve a kedvezőtlen időjárás a virágzásban sem segített, rosszul kötöttek a növények, illetve hamar kiperegtek. Ráadásul gazdaságosan Magyarországon támogatások nélkül még nem túl kifizetődő édesköményt termeszteni. A technológiák fejlődése a mezőgazdaságot is nagyban befolyásolja, így e téren akár pozitív előmozdulás sem kizárt belátható időn belül. Az elvetett édeskömény kelése utáni gyomszabályozása ökogazdálkodásban gyomfésűzéssel azonban már ma is rendkívül célravezető.

A szakember kitért arra is, hogy a 2024-es évben is érdemes időben tájékozódnia a gazdáknak, valamint szükség szerint szaktanácsadást is kérni. Vannak ugyanis olyan termékek, amelyek akár ökológiai gazdálkodásban is jól alkalmazhatóak. Például segítik a növények tűrőképességének növelését, ezáltal pozitív hatást gyakorolhatunk rájuk.

Címlapkép: Getty Images