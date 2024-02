Fillérekért árulják a magyar boltokban ezt a zacskós levest: sokan nem sejtik, mit esznek valójában

A trendek azt mutatják, hogy a magyarok is egyre inkább keresik az egyszerűen és gyorsan elkészíthető ételeket. Ezek közül is leginkább az instant leveseket választják a legtöbben. Nem csoda, könnyen elérhetők, gyorsan elkészíthetők és rendkívül olcsón megvásárolhatók. Ennek kapcsán arra voltunk kíváncsiak, a szakemberek, hogy látják, mi a véleményük ezekről a levesekről, tésztákról. A HelloVidék magazin kérdéseire pedig Ressely-Szarvas Veronika, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének, kommunikációs bizottsági elnöke válaszolt.

Ahogy minden ágazatban, úgy az élelmiszerek terén is megjelennek minden évben új trendek, ízek, vagy alapanyagok, melyek akár az egész világot képesek letarolni. Idén is készült összeállítás, hogy mire számíthatunk az élelmiszertrendek terén, milyen újdonságok várnak ránk a konyhában. Külön érdekesség volt az idei összeállításban, hogy egyre inkább utat tör magának az instant leves, vagy "zacskós leves", ahogy azt sokan nevezik.

A témával piaci szempontból korábban a Pénzcentrum is foglalkozott, ahogy cikkükben említik, évről évre egyre több instant tésztaleves fogy a világon, 2020-ban pedig drasztikusan emelkedett az eladott adagok száma. Bár főként az ázsiai országok számítanak nagy fogyasztónak, rengeteg európai is bekerült a TOP50 legnagyobb keresletű ország közé: köztük Magyarország is.

Éves szinten fejenként 4,1 adag zacsis leves jut a magyarokra, ezzel a vizsgált országok közül a 38. helyet szereztük meg a világban.

Természetesen meg sem közelítjük ezzel Vietnámot, Dél-Koreát, Nepált, Thaiföldet, Indonéziát, Malajziát vagy Japánt, ahol 10-szer, vagy akár 20-szor annyi adag instant tészta is elfogy évente, mint hazánkban. Viszont a témát megragadva kíváncsiak voltunk arra, mit gondolnak a szakemberek erről a trendről:

Valóban megéri fogyasztani ezeket a leveseket?

HelloVidék: Mi a véleménye a szakembereknek ezekről az instant levesekről? Valóban káros a fogyasztásuk?

Szarvas Veronika: Nagyon könnyű megoldásnak tűnhet az instant levesek alkalmazása, hiszen valóban pár perc alatt el lehet őket készíteni, nem járnak előkészítő folyamatokkal (pl.: nem kell zöldséget pucolni), nem kell utánuk órákat mosogatni, és mindig standard ízt tudunk velük biztosítani. Ám mint minden feldolgozott élelmiszert, az instant levesek összetevői listáját is érdemes alaposan áttanulmányozni mielőtt elfogyasztjuk őket. Az összetevői lista fogja a legjobban segíteni a döntésünket, annak érdekében, hogy a számunkra lehető legjobb megoldást tudjuk választani, ám ehhez először is tisztában kell lennünk az összetevői listákkal, hogy milyen fontos és lényeges információkat tartogatnak a számunkra. Az előre csomagolt élelmiszerekben található összetevőket az összetevői listában, mindig csökkenő sorrendben tüntetik fel a gyártók, tehát az a nyersanyag, alapanyag fog az első helyen szerepelni, amiből a termék a legtöbbet tartalmazza. Az összetevői listában a gyártók kiemelik az allergiát okozó anyagokat, pl. eltérő betűtípussal, stílussal vagy háttérszínnel, így, ha valamire allergiások vagyok, akkor könnyedén ki tudjuk szűrni, hogy elfogyaszthatjuk-e az adott levest vagy sem. Sok instant leves magas nátrium- és zsírtartalommal rendelkezik, valamint tartalmazhatnak mesterséges ízfokozókat és egyéb adalékokat. Az egészséges táplálkozás szempontjából fontos odafigyelni a tápanyagtartalomra és elkerülni a túlzott mennyiségű só és zsír fogyasztását. A legtöbb instant leves napjainkban már tartósítószermentes, hiszen szárításos eljárásokkal tudják a gyártók biztosítani, hogy tartósítószer nélkül is sokáig el tudjuk tárolni őket a kamránkban. Első sorban, amikor ilyen kényelmi termékeket választunk, tehát azt érdemes megnézni, hogy van-e bennük tartósítószer. Néhány instant leves egészséges összetevőket is tartalmazhat, például teljes kiőrlésű gabonákat, zöldségeket. Ezért is fontos az összetevők listáját tüzetesen átnézni, és olyan termékeket választani, amelyek minőségibb alapanyagokat tartalmaznak. Az instant levesek általában nem nyújtanak teljes értékű étkezést, és a hosszú távú fogyasztásuk esetén hiányozhatnak a szervezet számára fontos tápanyagok vagy épp túlzott mennyiségben vihetünk be egyes ásványi anyagokat (pl.: nátrium) vagy makró tápanyagokat (telített zsírsavak). Mivel fontos az egyoldalú étrend elkerülése és a változatos táplálkozás fenntartása, ezért rendszeres fogyasztásra nem alkalmasak az instant levesek, de alkalmanként, ha jó minőségű terméket választunk, akkor kényelmi szempontból elfogadható a fogyasztásuk.

HelloVidék: Hogyan tehetünk egészségesebbé vagy tartalmasabbá egy ilyen levest?

Szarvas Veronika: Természetesen, amennyiben van rá lehetőségünk érdemes tartalmasabbá tenni ezeket a kényelmi termékeket, ám ezzel párhuzamosan elveszíthetik a legnagyobb előnyüket, a gyors elkészíthetőséget. Amennyiben van rá lehetőségünk zöldségekkel tudjuk legkönnyebben feltúrbózni őket, ezzel növelve a levesünk vitamin, rost és ásványi anyag tartalmát. Amennyiben szeretnénk több fehérjét, szénhidrátot fogyasztani, például roboráló étrend esetén, akkor dúsíthatjuk őket akár tejszínnel, reszelt sajttal, esetleg házi krutonnal, amit teljes kiőrlésű kenyérből készítünk.

HelloVidék: Mi a különbség egy ilyen tésztás leves és egy házilag, általunk összedobott zöldséges, tésztás leves között?

Szarvas Veronika: A legtöbb félkész termékre igaz, hogy magasabb telített zsírsav tartalommal rendelkeznek a hagyományos otthoni ételekhez képest. Ha otthon készítünk levest magunknak, akkor tudhatjuk, hogy milyen húst teszünk bele (zsírosabbat, zsírszegényebbet, sertés vagy csirkét, esetleg növényi fehérje forrást, pl. tofut vagy hüvelyeseket). Tudjuk szabályozni, hogy milyen konyhatechnológiával főzünk, például, ha a gyomrunkat kímélni szeretnénk, akkor elkerüljük a rántásokat, inkább habarással sűrítünk vagy ha épp diétázunk, akkor zsírszegényebb tejfölt, tejszínt teszünk a levesünkbe. Ha kerüljük valami oknál fogva az állati eredetű termékek fogyasztását, akkor növényi alapanyagokkal tudjuk helyettesíteni azokat. Például tejfehérje allergia esetén állati eredetű tejtermékek alkalmazása helyett növényi, tejfehérje mentes alapanyagokat választunk. A lehetőségeink tárháza határtalan, amikor magunknak állítjuk össze az ételünket, ezzel szemben a csomagolt élelmiszerek esetén már sokkal korlátozottabbak vagyunk. Mindent egybevetve, a jó minőségű instant leveseket mértékkel lehet fogyasztani, különösen, ha figyelünk az összetevőkre és a tápanyagtartalomra, de nem szabad túlzásba vinni a fogyasztásukat. A legjobb, ha a friss, természetes alapanyagokból készült ételeket részesítjük előnyben az egészségünk érdekében, amennyiben időnk engedi.

Címlapkép: Getty Images