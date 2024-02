Fajsúlyos változás érik a magyar élelmiszerboltokban: erre készülhetnek a vásárlók 2024-ben

HelloVidék 2024.02.02. 14:10 Megosztom

Ahogy minden ágazatban, úgy az élelmiszerek terén is megjelennek minden évben új trendek, ízek, vagy alapanyagok, melyek akár az egész világot képesek letarolni. Idén is készült összeállítás, hogy mire számíthatunk az élelmiszertrendek terén, milyen újdonságok várnak ránk a konyhában. Cikkünkben most ennek jártunk utána.

Az EatingWell cikke szerint a váratlan ízkombinációktól a növényi alapú élelmiszerig bőven lesz újdonság az élelmiszertrendek terén. Nézzük is meg, melyek azok a trendek, amelyekre figyelni kell 2024-ben, ha tartani akarjuk az újdonságok terén. Növényi alapú élelmiszerek Ha a növényi alapú termékek listáját nézzük, bizony azt láthatjuk, hogy egyre több élelmiszer, alapanyag kerül fel rá. A szakemberek szerint idén még inkább növekedhet a kereslet ezekre a termékekre. Leginkább az olyan egyszerű termékek iránt, mint a növényi tej, azon belül is például a mandulatej. Persze itthon azért óvatosságra intenek a szakemberek. Egy korábbi tanulmányban arról is szó esett, hogy nem szabad összekevernünk a feldolgozott élelmiszereket az olyan hiper-feldolgozott élelmiszerekkel, mint például a vegán húspogácsák, hamburger húsok, ahol bizonyos adalékanyagok – például stabilizátorok vagy tartósítószerek – egy magas fokú ipari átalakítási folyamat után kerülnek hozzáadásra a termékhez, annak érdekében, hogy utánozzák a valódi élelmiszerek érzékszervi tulajdonságait, vagy elrejtsék az imitátum termékek nemkívánatos érzékszervi tulajdonságait. Az ultra-feldolgozott élelmiszerek – mint például a növényi alapú hús imitátumok – fogyasztását egészségügyi problémákkal, magasabb halálozási arányokkal és szív- és érrendszeri betegségekkel hozták összefüggésbe. Erről többet korábbi cikkünkben olvashatunk, ide kattintva. Kakaó A kakaómagból az egyik legfinomabb ételkreáció születik: a csokoládé. De itt az ideje, hogy a kakaó önmagában tündököljön az ételeinkben, italainkban. A szakértők szerint idén nagyobb kereslet lehet erre az alapanyagra, mint azt gondolnánk. Vásárláskor viszont érdemes résen lenni, hiszen nemrég jelölési hibák és túl alacsony vitamintartalom miatt 19 esetben hatósági eljárás indult kakaóitalpor-forgalmazók ellen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) instant kakaóitalpor-vizsgálata alapján. Erről többet itt olvashatunk. Hajdina A szakértők szerint a hajdina nemcsak divatos alapanyag lesz, hanem egyre inkább előtérbe kerül, mivel elképesztő jótékony hatásokkal is rendelkezik. Ez egy gyulladáscsökkentő, gluténmentes mag, amely gazdag fehérjében és rostban, így remek alapanyaga lehet a kamránkban. A gluténérzékenység napjainkban az egyik leggyakoribb emésztőrendszeri élelmiszer-intolerancia, azonban aggodalomra semmi ok, ugyanis egyre több gluténmentes gabonaféle és táplálék-kiegészítő jelenik meg a piacon, amik ráadásul még kifejezetten egészségesek is! Ilyen élelmiszer többek között a hajdina, más néven pohánka, ami remek búzahelyettesítő szer, sőt, bármilyen diétába hatékonyan beilleszthetjük! Erről többet itt olvashatsz. Növényi alapú hal Ahogy azt már említettük, idén népszerűbbek lehetnek a növényi alapú ételek, de 2024-ben a növényi alapú halalternatívák várható növekedésére is számítani lehet. Na, de növényi alapú hal? Számos magyar bolt és áruház pultjában találunk húshelyettesítő, kizárólag növényi alapanyagokból készült termékeket, amelyek igyekeznek megidézni az állati eredetű készítmények textúráját és ízét. Ennek mentén világszerte elindultak fejlesztések a halak és tengeri állatok húsához hasonló jellegű ételek elkészítéséhez, mi több, már elkezdődött a növényi alapú halpótlók fenntarthatósági tanúsítványának kidolgozása is. Víztakarékos termékek Nem csak a kozmetikumok, de a tisztítószerek piacán is egyre fontosabb, hogy a gyártás során sokkal környezetbarátabb módon állítsák elő a termékeket és ez a trend egyre inkább tovább fog terjedni. Így ide tartoznak azok a termékek, amelyek elősegítik a gyártási folyamat során a víz megtakarítására irányuló erőfeszítéseiket is, ezzel is hozzájárulva a vízpazarlás elkerüléséhez. Fűszeres, csípős ízek egy kis csavarral A csípős fűszerek, szószok továbbra is “divatosak” maradnak, de várhatóan nagyobb hulláma lesz egy új ízvilágnak, a „swicy” - nak. Ez az édes és csípős ízkombináció az egyik legnagyobb trend lehet idén. Instant tészta: most komoly? Talán sokaknak idéz fel régi emlékeket az instant tészta, amit gimnazista, egyetemista éveiben fogyasztottak. Most jó, ha felkészülünk rá: az instant tésztaeladások hamarosan meg fognak emelkedni. Ahogy az élelmiszerek drágulnak, egy egyszerű csomag instant ramen tészta friss zöldségekkel és fűszerekkel való falturbózása gyors, egyszerű és pénztárcabarát módja annak, hogy a vacsora asztalra kerüljön. Korábban a Pénzcentrum írt az instant levesekről. Ahogy cikkükben említik, évről évre egyre több instant tésztaleves fogy a világon, 2020-ban pedig drasztikusan emelkedett az eladott adagok száma. Bár főként az ázsiai országok számítanak nagy fogyasztónak, rengeteg európai is bekerült a TOP50 legnagyobb keresletű ország közé: köztük Magyarország is. Éves szinten fejenként 4,1 adag zacsis leves jut a magyarokra, ezzel a vizsgált országok közül a 38. helyet szereztük meg a világban. Természetesen meg sem közelítjük ezzel Vietnámot, Dél-Koreát, Nepált, Thaiföldet, Indonéziát, Malajziát vagy Japánt, ahol 10-szer, vagy akár 20-szor annyi adag instant tészta is elfogy évente, mint hazánkban. Új kávé a piacon? Ahogy arról már mi is beszámoltunk, a gombás kávé egyre inkább terjed a fogyasztók körében. Ez egy olyan ital, amely gombákat tartalmaz, amelyek szárításon, extraháláson és őrlésen mentek keresztül. Az így kapott porított gomba keveréket őrölt kávéval kombinálják, hogy olyan főzetet készítsenek, amely gyakran alacsonyabb koffeintartalmú, mint a hagyományos kávé. A gombás kávét gyakran instant kávéként, tejeskávékeverékként és kapszulás formában árulják. Ami még kedveltebbé teheti, hogy az elkészült italhoz adhatunk még további fűszereket, mint a kurkuma, fahéj és társai, és ugyan úgy tejjel is fogyaszthatjuk, mint bármilyen más, hagyományos kávét. Mennyibe kerül? Hol vásárolhatjuk meg? Erről többet ide kattintva olvashatsz. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. 