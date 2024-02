Luxuscikk lett a húsvéti sonka: kész horror, mennyiért árulják most a vidéki piacon

Bár még bő egy hónap van húsvétig, az üzletekben már megjelentek a csokinyuszik, csokitojások és más termékek. A húsvéti sonka egyelőre nincs a boltok kínálatában, de a hírek szerint a tavalyinál is többe kerül majd kilójuk, pedig már akkor sem volt olcsó - írta a Teol.

Már alig egy hónap van csak hátra a húsvétig, ennek az ünnepnek már sok évszázada része Magyarországon a sonka is. Viszont az elmúlt évek komoly drágulási hulláma ezt az ételt sem kímélte.

A Húsiparosok Szövetségének elnöke - aki nemrégiben a Pénzcentrumnak is nyilatkozott - szerint a piaci logika alapján várható, hogy a következő hetekben és hónapokban emelkedésre kell számítani a sertéshús árában. Ennek fő oka, hogy a német sertéshús jegyzés az elmúlt időszakban jelentős mértékben emelkedett, ami általában befolyásolja a hazai fogyasztói árakat is. A szövetség elnöke szerint a sertéscomb ára az elmúlt négy évben jelentős mértékben, harminc százalék körül emelkedett.

A húsvéti sonka ára a csúcson van

A szekszárdi piacon - de a vármegye több városi piacán is - folyamatosan kínálnak a termelők füstölt termékeket, többek között házi sonkát, angol szalonnát, kolozsvári szalonnát is. A termelők szerint, húsvét előtt nem fogják megemelni az áraikat, hiszen így is viszonylag kevés a vásárlójuk. A házi füstölt sonka kilóját már most is 4500 - 5600 forint között árulják, árusként változóan, így érdemes több helyen is körbe nézni.

Nehéz évek után a sertéstartók

A sertéshús áremelkedése mögött több tényező is áll, köztük a sertéságazat súlyos problémái és az általános élelmiszer-infláció is. A sertéságazat a két évvel ezelőtti nehéz éve után, amelyben a felvásárlási a terményárak árak magasak voltak, sok húsipari vállalkozás jelentős veszteséget könyvelt el. A sertéscomb árának növekedése és a fogyasztói vásárlóerő csökkenése pedig további kihívások elé állítja az iparágat.

Az Agrárszektor főszerkesztője szerint is a húsvéti sonka ára várhatóan emelkedni fog az idei szezonban. A sertéscomb drágulásával és a feldolgozók költségeinek növekedésével számolva ez nem meglepő. Ugyanakkor az áremelkedés nem feltétlenül egyenletes lesz minden termék kategóriában.

A hagyományos, hosszú érlelésű sonkák esetében nagyobb mértékű áremelkedés várható, mivel ezek a termékek hosszabb feldolgozási időt és magasabb minőségi követelményeket igényelnek. Azonban a gyorsérlelésű, gyorspácolt sonkák ára akár stabil is maradhat vagy enyhén csökkenhet a sertésárak esése miatt.

