Szörnyű, mit etettek az iregszemcsei iskolásokkal ebédre: néhány gyerek meg is sérült + Videó

A szülők feljelentést tettek, a helyi főzőkonyhát pedig azonnal bezárták. Azóta a rendőrség és a Nébih is eljárást indított a konyha üzemeltetője ellen.

Üvegszilánk és dörzsidarab is volt a gyerekek ebédjében az iregszemcsei általános iskolában, számolt be az esetről az ATV Híradó. Néhány gyerek meg is sérült, amikor az idegen tárgyakat megették. Egy kisfiú sírva futott édesanyjához, miután megette az ebédjét, mert valami felsértette a száját, megsérült a nyelve.

A szülők feljelentést tettek, a helyi főzőkonyhát pedig azonnal bezárták.

A rendőrség és a Nébih is eljárást indított a konyha üzemeltetője ellen. A konyhások azzal védekeztek, nem tudják, hogyan kerültek idegen tárgyak az ételbe, ám az egyik iregszemcsei polgármester-jelölt azt állítja, hogy a konyhán dolgozók tudtak az üvegszilánkokról, mégsem állították le az ételosztást.

Címlapkép: Getty Images