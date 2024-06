Ettől fixen dobsz egy hátast: ennyibe kerül egy gombóc ára a legjobb vidéki fagyizókban

Az Év fagylaltja versenyt idén Kecskeméten rendezték meg, ahol a versenyzők a nézők előtt készítették el versenymunkáikat, hogy a fogyasztók is jobban megismerhessék a fagylaltkészítés rejtelmeit. A verseny célja a hagyományos kiváló minőségű kézműves fagylalt népszerűsítése, annak érdekében, hogy a magyar cukrászat egyre jobb minőségű fagylaltokat kínáljon, ezáltal is igényt támasztva a vendégekben az egészséges és minőségi, kézműves termékek iránt.

Az Év fagylaltja versenyre idén rekordszámú 90 fagylalt érkezett, és a korábbi évek díjnyertes magyar fagylaltjaival együtt összesen 130 féle fagylalt volt kóstolható az egész napos rendezvényen.

A fagylaltokat cukrászmesterekből álló szakmai zsűri, közönségzsűri és a szakmai szervezetek zsűrije is értékelte. A cukrászdák és kézműves fagylaltozók versenyének

Egy kis fagyi történelem

Úgy ötezer évvel ezelőtt a kínaiak állítólag már élvezték hűsítő hatását egy gyümölcsökből, tejből és hóból kevert édességnek. Az ősfagyi kultusza feltehetően Egyiptom közbenjárásával jutott térségünkbe, ahol Nagy Sándort, Hippokratészt és Nérót is rajongói sorába állította. Ugyan Budapesten már 1870 óta lehet fagylaltot kapni, egy 1753-as erdélyi szakácskönyv pedig a Magyar Királyság területén is emlegette a terméket, de a korabeli jegyzetek szerint a fagylalt elkészítése olyan drága volt, hogy csak a kiváltságosok engedhették meg maguknak a fogyasztását. Az első igazi populáris áttörést a hűtés biztosításának lehetősége hozta el, majd a következőt az 1904-es esztendő, amikor Charles E. Miches feltalálta a tölcsért. A huszadik század óta már a világ bármely pontján elérhető, rengeteg formában létezik. Vannak, akik az olaszra esküsznek, sokan pedig az ázsiai fagyi különlegességeknek nem tudnak ellenállni, de hódítanak a színes amerikai változatok is.