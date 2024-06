Így spájzolnak be a vasárnapi ebéd után az élelmes magyarok: csinálj te is húsleves-befőttet!

Elsőre meglepőnek tűnhet az ötlet, hogy húslevest tegyünk el befőttként, de ha jobban belegondolunk, miért is ne spórolhatnánk így is az időnkkel?! A befőttekhez jellemzően a gyümölcsös-édes íz társul, de ott van az ajvár vagy a sós lében eltett csicseriborsó és társaik! A TikTok bugyraiban találtunk rá erre az egyszerű húsleves befőző receptre, amit most meg is osztunk veletek!