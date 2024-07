Örülhetnek a dinnyerajongók: egyre hosszabb a szezon, már a polcokon van a hazai termés

A kiskereskedelemben egyre jobban kitolódik a dinnyeszezon – mondják az Auchan szakértői. Április elejétől szeptember végéig tartanak dinnyét az áruházak. Eleinte Afrikából érkezik az áru, majd a mediterrán országokból szerzik be a közkedvelt gyümölcsöt. A hazai dinnye június végén került a polcokra, először a sárgadinnye, július elejétől pedig már magyar görögdinnyével várják a vásárlókat.

Az idei szezon egyébként a meleg időnek köszönhetően előbb elkezdődött, az pedig már a termelőkkel történő tudatos együttműködésnek köszönhető, hogy későn érő fajtákat is termesztenek, valamint régiós eltérések is vannak az érési időben, amivel szeptember végéig kitolható az idény.

Nem is görög a görögdinnye

A magyarul görögdinnyeként ismert fajta valójában semmilyen bizonyítható görög eredettel nem rendelkezik, inkább Afrikát és Indiát tartják őshazájának, Magyarországon több mint 17-féle terem. A szezon a 13. és a 39. hét között tart, azaz áprilistól szeptember végéig. Tavasszal Szenegálból, Marokkóból és Egyiptomból hozzák be a dinnyét, később pedig Olaszországból, Spanyolországból és Görögországból.

Mi a helyzet a sárgadinnyével?

A magyar sárgadinnye a nagy melegnek köszönhetően már június végén a boltokba került, és július első hetében megérkezik a hazai görögdinnye is. Több magyarországi régióban is termelnek sárgadinnyét: Békésből, Baranyából, Tolnából és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is érkezik dinnye a boltokba.

Hogyan válasszunk dinnyét?

Egyetlen dologban nem foglalnak állást a szakértők, hogy milyen „iskola” szerint válasszunk dinnyét, kopogtatással, alakra, színre és még sorolhatnánk. Arra biztatnak mindenkit, hogy a heti akciókat kihasználva kóstoljanak meg minél több fajtát, hogy jövőre akár már célirányosan a kedvenceiket kereshessék.

És hogy miért érdemes dinnyét enni?

Mert a dinnye hasznos vitaminforrás, gazdag A-, B6- és C-vitaminban. Ezenkívül káliumot, magnéziumot, vasat, cinket és szelént is tartalmaz. 92 százaléka víz, így hasznosan hozzájárul a napi folyadékbevitelhez, oltja a szomjat és felfrissít. Magas rosttartalma segíti az emésztést. Ráadásul nagyon finom!

Címlapkép: Getty Images