A legtöbb magyar nem tudja: ez a különbség a barbecue és a grill között

A kerti sütögetés eltér minden konyhai technikától: készülünk rá, üldögélünk, várjuk, egészen más ízeket remélünk, és ezért sokkal gondosabbak is vagyunk az alapanyagok beszerzésénél. A grillezést azonban megelőzte a BBQ módszer, ami egy tradicionális technika évszázadok óta, és meghatározza a tengerentúli közösségépítést. A legfőbb különbség a barbecue és a grill között, hogy előbbi füstön való sütést, utóbbi pedig a grillrácson való sütést jelenti. Nézzük, miért jön egész Amerika lázba, ha meghallja a kifejezést: Barbecue!

A barbecue története

Néha több mindenre képesek vagyunk egy ételért, mint bármiért, így aztán az egész ott kezdődött, amikor a spanyol konkvisztádorok megszerették a karibi főzési technikát. Magukkal vitték északra, ahol a megszerzett recepteket életük árán is védték. A Karib-térségben élő törzs főzési módszerét maga Kolumbusz Kristóf jegyezte le, a felfedező feljegyzéseinek köszönhető tehát, hogy szélesebb körben is ismert lett a különleges technika.

A szénen, fán és levélen sült vagy füstölt alapanyagok kivételes ízt kapnak, akkor is, ha egy nálunk szokásos grillpartin félóra alatt elkészülnek, de azért a BBQ egészen más! Aki kóstolja, nem felejti el egykönnyen. Sütögetés közben ne hagyjuk ki a köreteket, azaz az ínyenc szószokat, amelyek fő szerepe, hogy kiemeljék főételeink ízét, de minden esetben tartalmazniuk kell az édes, savanyú és sós ízt.

A salátákban is hatalmas lehetőség rejlik: gyümölcsök, zöldségek, sajtok és szószok egyaránt mehetnek egy tányérba. Itt érdemes a szezonális és üdítő gyümölcsöket, zöldségeket használnunk, hogy ne csalódjunk az ízekben. A citrusok a savanykásságért, a sajtok a sóért felelősek.

A II. világháborúnak köszönhetjük a grillezést?

Amikor a hős amerikai katonák hazatértek a háborúból, másra sem vágytak, csak csendre és nyugalomra. A várostól igyekeztek távol maradni, ezért kiköltöztek a szélére – így alakultak ki a külvárosok. A kertben, családdal, barátokkal szerették tölteni szabadidejüket, ezért ott ettek, ittak és szórakoztak leginkább. Kialakult a kerti sütögetés, grillezés, aminek akkor még voltak szépséghibái. Rossz idő esetén megázott, vagy nem sült meg a hús, legalábbis a nehezebb, vastagabb húsok gyakran nyersek maradtak legbelül. Nem volt még ismert az előkészítési és a sütési technológia sem, és a szakácsok is csak tanulták még ezt a mesterséget. Többségében ilyenkor szokott érkezni egy feltaláló, aki akkor még nem szeretett volna mást, mint enni egy igazán jó sültet.

Űrhajó vagy bója?

George Stephen egy fémmegmunkáló üzemben dolgozott, és állandóan valami új találmányon törte a fejét. Ezúttal a grillezés hiányosságait szerette volna kiküszöbölni, hogy megoldja barátai hétvégi szórakozását. 1950-ben, az egyik délután eszébe jutott a megoldás, aminek kivitelezését nem is halogatta. Még aznap a munkahelyén egy bóját vágott ketté, szellőzőnyílásokat alakított ki benne, tartólábakra tette, és büszkén hazavitte munka után.

A szomszédok, barátok nagyon furcsán néztek a különös szerkezetre, de érdeklődve figyelték, George mit kezd majd vele. Űrhajónak csúfolták mindaddig, és hangosan kacagtak, amíg meg nem kóstolták George első grill steak-jét. Megszületett tehát a gömbgrill. Szabadalmaztatták, tovább fejlesztették, és a mai napig használják.

A grillezés és a BBQ története színes és izgalmas, de valójában mindkettőnek egy a gyökere: a szabadtéri sütés. Nemcsak a füstös ízek, a különleges esszencia teszi egyedivé, hanem maga a hangulata is. Azt gondolom, ez leginkább nem másról, mint a szabadságról és a közösségről szól, kint a természetben, a barátokkal. Mindegy, melyik módszerrel és fogással készülünk, a lényeg, hogy minél több időnk legyen közben beszélgetni.

Fotó: humusz

Humusz

Hozzávalók:

1 üveg főtt csicseriborsó, 1 citrom leve, 1 evőkanál szezámolaj, 1 kiskanál só, csipet

cayenne bors, fél dl tejszín (elhagyható), 1 gerezd zúzott fokhagyma

Elkészítés

Egy aprítógépre lesz szükség, amibe tulajdonképpen mindent belepakolok a bors kivételével. A tejszín elhagyható, de én már az elején ezzel turmixolom. Mikor pár perc alatt homogénné turmixolja a gép, egy tányérba töltöm, majd fűszerekkel, olajokkal díszítem, ízesítem.

Fotó: dinnye grillen

Grill Dinnye

1 db görögdinnye,10 dkg erdei sonka Sajtgolyók:10 dkg friss brindza,10 dkg friss túró

2 evőkanál krémsajt, 2 db mentalevél, só, bors

Öntet:

2 evőkanál balzsamecet,1 evőkanál méz,1 evőkanál olíva olaj, csipet só,

friss bazsalikomlevél,1 evőkanál kockázott lilahagyma

Elkészítés: A görögdinnyéből szeletek vágok, lehetnek kis háromszögek is, majd feldíszítem. A sajtgolyókhoz összegyúrom az összes alapanyagot a mentalavelet apróra szeletelve. Az öntethez összekeverem szintén minden hozzávalót és hűtőben pihentetem 15 percen keresztül. A sonkákat kicsit megpirítom a serpenyőben és mindenből halmozok egy kicsit a dinnyeszeletekhez.

Fotó: grillezett kukorica

Grillezett kukorica

Hozzávalók:

4 cső kukorica, 1 grillező felület, alufólia

Pác: 1 kiskanál méz, 1 kiskanál só, 2 evőkanál olvasztott vaj

Kenő: 200ml görög joghurt, 1 gerezd reszelt fokhagyma, 3-4 szál petrezselyem, 5-6 tekerés friss bors, fél kiskanál só, 1 citrom leve

Elkészítés

Összekeverjük a pác hozzávalóit egy kis tálkában és egy ecsetelővel bekenjünk a meghámozott kukoricáink minden szemét. Betekerjük egyesével egy alufóliába őket. Rátesszük a grillre, így fóliástul egészben mindet. 20 percig sütjük, néha megforgatva. Összekeverjük a kenő hozzávalóit is, és a sült kukoricákhoz tálaljuk!

Fotó: Ananász saláta

Ananász saláta

Hozzávalók:

1 db ananász, 100 g sonka, 100 g eidam sajt, 2 ek krémsajt, kis fej lila hagyma

Elkészítés: Az ananász belsejét kivájom, felkockázom, összekeverem a szeletelt sajttal, sonkával, hagymával és a krémsajttal. Azonnal fogyasztható.

A húsok szakavatott sütése alapvető fontosságú feladat, de gondolnunk kell a gyerekekre, lányokra, vegetariánusokra és az ízorgiákra! Szükség van isteni szószokra, hogy mártogatni tudjunk, roppanós salátákra, hogy üdítse a súlyos ízeket, kencékre, hogy krémesség is kerüljön a tányérunkra, és így lesz teljes az összhang.

Sült oldalas

Hozzávalók:

1 kg sertés oldalas,5 ek szójaszósz, fél kk cayenne bors, 3 evőkanál méz

1 kiskanál bors, 3 evőkanál ketchup, fél kiskanál őrölt rozmaring, 1 kiskanál majoránna,

2 dl száraz vörösbor, 3 evőkanál olívaolaj, 2 fej hagyma, 2 szál sárgarépa, 5 gerezd fokhagyma

Elkészítés

A szószhoz, a hús és zöldségek kivételével az összes fűszert és szószt összeforralom 2-3 perc alatt. A húst megmosom, lecsepegtetem és alaposan besózom. A szószból egy evőkanálnyit teszek rá, amivel bekenem. Hűtőben egy éjszakán át pihentetem. Másnap, ha van lezárható, BBQ sütőnk, akkor 120, majd 80 Celsius fokon 5 órán keresztül a füstön ’párolom’, lezárva. Azok, akik nem rendelkeznek ilyen típusú sütővel, egy másik módszert ajánlok, amivel belül omlós, kívül ragacsos sültet kapnak. Egy sütőzacskóba teszem a húst, a hagymát félbevágva, a fokhagymagerezdeket egészben és a répát is egészben melléteszem. Egy tepsit az előmelegített, 85 fokos sütőbe teszek, amibe 2 dl vizet töltök, és beleteszem a sütőzacskóba bezárt húst és zöldségeket, majd 2 órán keresztül sütöm. Mikor ez az idő letelt, a hőfokot 180 fokra emelem, és még 40 percig sütöm. Kiveszem a sütőből, fél órát a zacskóban pihentetem. Végül alaposan bekenem mindkét oldalát a páccal, és nagyon magas hőfokon izzó racklette vagy grill, esetleg teflon serpenyő felületen 5-5 perc alatt ráégetem a szószt. Köretként főtt krumplit héjában pirítok, kukoricát grillezek, és fokhagymás görög joghurttal locsolom.

Fotó: Barbecue parti

Csúcs partihoz csúcsrozé

Ha grill- vagy BBQ parti, akkor természetesen jó eséllyel ismét a rozé jut eszünkbe. Azért mondom, hogy ismét, mert az elmúlt hetekben több alkalommal ajánlottam valamilyen rozét olvasóink figyelmébe, tekintettel arra, hogy az ilyen technológiával készült borok fogyasztásának ideje elsődlegesen a nyárra esik. Egy jól behűtött, ropogós, gyümölcsös rozé, akár fröccsben, de sokszor tisztán fogyasztva is, kifejezetten üdítően hat a melegben.

Arra gondoltam, hogy az e heti részben egy kiemelkedő tételt igyekszem néhány mondatban ide citálni, egyfajta zárómomentumaként rozé-sorozatunknak. Kapóra jött, hogy a világ borszerető közönségének igazodási pontot jelentő, Európában és Amerikában összesen mintegy 750 ezer olvasóval rendelkező brit Decanter szakfolyóirat épp a májusi számában szentelt 36 oldalas mellékletet a magyar boroknak és borvidékeknek, és ebben a 36 oldalban külön és kiemelten foglalkoznak országunk rozé boraival is. Olyannyira, hogy Elizabeth Gabay borszakíró, borbíráló értékelte is a lap hasábjain a magyar rozékat, amelyeket kiváló minőségűnek és rendkívül változatosnak mondott. Természetesen pontozta is a borokat, az ő listáján a St. Donát Borkúria 2019-es Magma Rosé Brut pezsgője 94, a Centurio Szőlőbirtok szintén 19-es Első fejtés nevű bora 93, míg a Sauska Villány Rosé 2019-ese 92 pontot kapott.

Úgy gondoltam, hogy ez a független lista jó kiindulási pont, innen választottam hát bort. Szerencsém volt, nem kellett sokat kutakodnom, felülről lefelé haladva, rögtön a harmadik helyezettet, illetve annak 2020-as évjáratát meg is találtam a közelünkben lévő szupermarketben, mintegy 2100 forintos áron. Kicsit magasabb árkategória, de ahogy említettem is, kiemelkedőbb tételben gondolkodtam.

Fotó: rozébor

A Tokajban és Villányban is pincészetet működtető Sauska Borászatról korábban már írtunk ebben a rovatban, ezért most leginkább a rozéjukra koncentrálok, aminek alapanyaga természetesen Villányban termett.

Készítői szerint a 2020-as évjáratú házasítás lelkét – a korábbi évekhez hasonlóan ismét - a kékfrankos adja, de van benne syrah, ami fűszerez, cabernet sauvignon, ami elsősorban a savakért felel, és a cuvée eleganciáját megadó merlot.

Ebben a borban az a jó, hogy Zsófi fent leírt fogásainak mindegyikéhez passzol valamilyen módon, de leginkább frissen, ropogósan. Illatában első körben a csipkebogyó dominál a rozéktól elvárt szamócás aromák mellett, de ha jól figyelünk, némi érett körtét is felfedezhetünk. Ízében a piros bogyós jelleget tovább erősíti, vagy inkább karakteresebbé teszi a málna mellett finoman előbújó meggy. 12,5-ös alkoholja, üdítő kerek savai, eleganciája valóban az „ünnepibb” alkalmak rozéjává predesztinálják ezt a bort, és mi sem lehet ünnepibb alkalom, mint együtt enni és beszélgetni egy jót a barátokkal.