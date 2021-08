Nincs párja a hagyományos magyar lecsónak: de mennyire szállt el az ára?

Ahogy korábban írtunk róla, Magyarországon jelenleg 1600-1700 hektáron termelnek szabadföldi paradicsomot: ez 100-110 ezer tonna mennyiséget jelent éves szinten. A szabadföldi termesztésű paradicsom szinte egészében, 98%-ban ipari felhasználásra készül, feldolgozóüzemekbe megy, csak nagyon kis hányadban kerül ténylegesen a kiskereskedelmi piacra.

A paradicsomot pedig minden esetben lehetőleg piros állapotában kellene leszedni ahhoz, hogy mind az íz, mind a zamat és a vitamin benne legyen. Ezért sem várható el, hogy a januárban a szupermarketekben kapható spanyol paradicsomnak olyan íze legyen, mint amit most veszünk a piacon. A paradicsomnak van egy életútja, azon belül adott, hogy mikor a legfinomabb, ebből a szempontból áprilistól júliusig a legideálisabb. Augusztusban a melegek miatt egy kicsit fáradtabb a növény, de még ilyenkor is százszor jobb ízű, mint az import. A hazai egyik legfőbb előnye, hogy nem kell annyit utaztatni, ha leszedik, már másnap az áruház vagy a zöldséges pultján lehet.

– mondta el Nagypéter Sándor a HelloVidéknek.

A szakember szerint nem kell várni, hogy augusztus végre, szeptemberre csökkenni fog a magyar paradicsom ára, hisz elmúltak azok az idők, amikor még augusztus végén olcsó befőzési paradicsomhoz lehetett jutni, a mély árakkal ugyanis nem lehet gazdaságos a termelés.

A Pénzcentrum kiszámolta a legegyszerűbb alaprecept szerint, ami akár a téli befőzéshez is jó, akár a nyári lecsószezonban önmagában is tökéletes fogást eredményez, hogy mennyibe kerül egy adag lecsó. Nem kell más hozzá, mint 1 kg lecsópaprika, fél kg paradicsom, 1 közepes fej vöröshagyma, ami nagyjából 10 dkg. Persze olajat (szalonna), sót és pirospaprikát is szoktunk bele tenni, de ezeket a tételeket most kihagytuk a számításból, hiszen annyira kis mennyiségről és így kis összegről van szó.

Gyönyörűen kirajzolódik, miképp alakult az étel alapanyagainak ára: míg 2018-ban még 694 forint, 2019-ben 1183 forint, 2020-ban 1201 forint, idén pedig már 1318 forintot kell fizetnünk a szükséges zöldségekért összesen. Tehát 3 év alatt közel a duplájára nőttek az alapanyagárak.

Ráadásul ezek csak a piaci árak, hogyha csak a közeli zöldségeshez ugrik le az ember, valószínűleg még drágábban készítheti el a közhiedelem szerint filléres fogást. Így ha egy jó lecsóra vágyunk, legfőbb ideje, hogy megvásároljuk a hozzávalókat, mert olcsóbbak nem lesznek a szakemberek szerint. De hogyan is készül az igazán jó magyar lecsó?

Paradicsom, igazi csodabogyó A paradicsom C-vitamin-tartalma viszonylag magas, 10 deka paradicsom a napi C-vitamin-szükséglet 17%-át fedezi, más vitaminokat, illetve ásványi anyagokat azonban csak kis mennyiségben tartalmaz.

Két anyag is állhat a paradicsom élettani hatásainak hátterében. Az egyik a tomatin – és származéka, a tomatidin –, amely a már említett szolaninhoz hasonló szerkezetű és hatású alkaloida. A tomatin, mivel kötődik a koleszterinhez, állatkísérletekben hatékonyan csökkentette a vér koleszterinszintjét, és gátolta az érelmeszesedés kialakulását. A kolineszteráz enzim gátlásával számos gyógyászati alkalmazásnak lehet jelöltje.

Hagyományos magyar lecsó - egészséges szuperétel

A jó magyar lecsó titka az arányokban és a minőségi hozzávalókban. Régen a szegények eledele volt, de manapság, amikor a szupermarketekben vagy a piacokon vesszük meg a paradicsomot és a paprikát hozzá, ez többé nem mondható el róla, hisz egy igazán jófajta, lédús és édes paradicsom kilója 600 Ft körül mozog, a paprikáé meg a legtöbb helyen még mostanra sem ment 1000 Ft alá.

Kell hozzá vöröshagyma bőséggel, két fej, aztán érett, zamatos paradicsom úgy 50 dkg és roppanós húsú tv-paprika, a paradicsom duplája legalább. Ennyi elég is a vegetáriánus változathoz, persze az igazi magyaros lecsót szalonnával is megspékeli a magyar ember, attól csúszik olyan jól a fogás. Aztán lehet variálni rizzsel, tojással, ki hogyan szereti. Túlfűszerezni nem érdemes, de van, aki tesz bele pirospaprikát is. Mi erre csak annyit mondunk: egészségére!

Ahány ház, annyi szokás, és annyi lecsó. Én is kóstoltam már nagyon sokfélét, van aki csípősen szereti, van, aki kolbásszal, debrecenivel, különféle szalonnákkal, erdélyivel, vagy kolozsvárival, esetleg főt császárral, van aki tojást vagy gombát tesz bele, de galuskával összekeverve, a végén tejföllel megbolondítva és összerottyantva szereti.

A hagyományos lecsó elkészítése

Első lépésként kockázzuk fel a hagymát, majd opcionálisan a szalonnát.

A paradicsomot negyedeljük, a paprikát karikázzuk fel.

Dinszteljük a hagymát kevés olajon (a szalonnát is pirítsuk le vele).

Adjuk hozzá a paprikát, kicsit pároljuk, majd tegyük bele a paradicsomot, fűszerezzük sóval és más fűszerekkel ízlés szerint, majd pároljuk készre.

Paprika, valódi egészségbomba A zöldség sok vizet és kevés kalóriát tartalmaz, különösen gazdag C-vitaminban és A-provitaminban. Segíti az emésztést, és rendszeres evése mellett garantáltan elkerül a megfázás vagy a nátha, mivel a pirospaprika háromszor, a zöld pedig kétszer annyi C-vitamint tartalmaz, mint a narancs. A csípős paprika fertőtlenítő hatásának köszönhetően segít megelőzni az influenzát, valamint segít a felgyógyulásban, enyhíti a torokgyulladást is, és mivel felhígítja az orrmelléküregben megtapadt sűrű nyákot, jót tesz az eldugult orrnak.

A csípős paprikák esetén a termés ereiben és a magokban nagy mennyiségű kapszaicin halmozódik fel, ami fájdalomcsillapító hatású. A kozmetikai ipar is szívesen alkalmazza a paprikát: vérbőség-, keringési és anyagcsere-fokozó, regeneráló, kötőszövet-erősítő és tisztító hatása van. Ezért kiváló megoldás a narancsbőr kezelésére, a stria halványítására, de a sápadt bőrt is élénké teszi.

Shakshuka A közel-keleti konkurens: shakshuka

Sok ínyenc állítja, hogy a shakshuka a magyar lecsó méltó vetélytársa. Két fontos szabálya van a shakshuka fogyasztásának. Először is öntöttvas serpenyőben kell tálalni a hiteles megjelenés érdekében, másodszor pedig kenyérrel kell kitunkolni a szószt, írja a Tourist Israel, akiktől a száz százalékig hiteles recept is származik.

Hozzávalók 2-4 személyre (étvágytól függően):

40 dkg hámozott paradicsom konzerv vagy nyers paradicsom

2 db paradicsom

4 db tojás

1 db kaliforniai paprika

1 fej vöröshagyma

3-4 gerezd fokhagyma

1 teáskanál római kömény

1 teáskanál piros csilipaprika-por (Erős Pista is jó helyette)

só, bors

olaj

zöld petrezselyem és/vagy koriander

Elkészítés:

Az apróra vágott hagymát és fokhagymát dinszteljük üvegesre az olajon (egy vas serpenyőben vagy lábasban).

Adjuk hozzá a felkockázott vagy csíkokra vágott paprikát, pároljuk meg félig.

Adjuk hozzá a konzerv paradicsomot - vagy hámozzunk meg 45 dkg friss, édes paradicsomot - és a felkockázott paradicsomot, majd fűszerezzük.

15-20 perc alatt főzzük jól össze a lecsót.

Egy kanállal formázzunk bele négy mélyedést, és üssük bele a tojásokat, a tetejüket picit sózzuk meg.

Fedjük le, és főzzük a tojást ízlés szerinti keménységűre.

Szórjuk meg a tetejét apróra vágott koriander- vagy petrezselyemzölddel.

Tálaljuk friss kenyérrel vagy pirítóssal.

Erdélyből: lecsó padlizsánnal

Zsíron hagymát dinsztelünk, sok paprikát, s paradicsomot teszünk hozzá. Dinsztelt padlizsánt, esetleg cukkinit is, s ha kell tojást, de semmi mást. Nagy karéj pityókás kenyérrel esszük, ha nincs más

- mesélte a HelloVidék Gasztromesék rovatának Éva néni.

A lecsó-történetek javarészt úgy kezdődtek minden háznál, hogy: „..akkor főztük, ha nem volt más.” Ez azonban egyszercsak átfordult, pedig korábban is a jó pörköltnek, a resztelt májnak, halászlének, sőt, Kárpátalján még a töltött káposztának is ez volt az alapja. Majd egyszer csak dödöllével, házi tarhonyával és galuskával kínálták.

Padlizsános lecsó avagy zakuszka télire

Hozzávalók:

4 kg paprika, 4 kg padlizsán, 2,5 kg vöröshagyma, 2 kg paradicsom

7 dl olaj, 4 gerezd fokhagyma, 3 db babérlevél

só, bors

Elkészítés:

A padlizsánt mossuk, szurkáljuk meg több helyen, rakjuk egy sütőpapírral bélelt tepsibe, és süssük meg sütőben 180 fokon körülbelül 40 percig. Akkor jó, ha a padlizsán kicsit összeesik, és a héja sötétebb, ráncos lesz.

Sózzuk be, fedjük le konyharuhával, és pihentessük egy kicsit, hogy könnyebben lejöjjön a héja. Pucoljuk meg, majd vágjuk kisebb darabokra.

A paradicsomot mártsuk forró vízbe, és húzzuk le a héját, a paprika szárát és csutkáját távolítsuk el, majd a zöldségeket daráljuk le.

A hagymát és a fokhagymát vágjuk nagyon apróra, és kevés olajon fonnyasszuk meg.

Tegyük hozzá a zöldségeket, fűszerezzük sóval, borssal, babérlevéllel. Ha szeretjük, mehet hozzá csípős paprika is.

Rotyogtassuk körülbelül egy órán át, közben részletekben öntsük hozzá az olajat. Amikor már krémes állagú, nem folyik le a fakanálról, és feljön az olaj a tetejére, húzzuk le a tűzről.

Tegyük sterilizált üvegekbe, zárjuk le légmentesen, majd tegyük szárazdunsztba, plédek közé. Várjuk meg, míg a zakuszka egy-két nap alatt teljesen kihűl, majd mehetnek az üvegek a konyhapolcra.

Címlapkép: Getty Images