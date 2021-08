Nyakunkon a befőzés: érdemes várni, lesz még olcsóbb a magyar paradicsom?

Magyarországon jelenleg 1600-1700 hektáron termelnek szabadföldi paradicsomot: ez éves szinten 100-110 ezer tonnányi mennyiséget jelent. Az elmúlt évek átlaga 1500 hektár / 105 ezer tonna volt– közölte a HelloVidék megkeresésére a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A szabadföldi termesztésű paradicsom szinte egészében, 98%-ban ipari felhasználásra készül, feldolgozóüzemekbe megy, csak nagyon kis hányadban kerül ténylegesen a kiskereskedelmi piacra, ezért is hívják ipari paradicsomnak.

Az ipari paradicsom komoly fejlesztést és technológiát igényel, össze sem hasonlítható egy szántóföldi gabonaféle termesztésével. Összetettebb és nehezebb mezőgazdasági munka, sokkal nagyobb törődést igényel. Ráadásul több kockázat van benne, hiszen a nagyüzemi feldolgozás miatt már a vetés vagy a palánták kiültetése is ütemezetten kell, hogy történjen. (Egyébként 60-70 százalék palántázva kerül kihelyezésre, a többi pedig helyre vetettként.)

-közölte a FruitVeb.

Megszenvedték a palánták a hideget

A palántázás időszakában, ami jellemzően március végére és április elejére esik, rendkívül hideg volt az idő, ez nagyon lelassította a palánta fejlődését, megszenvedtette a növényeket, de már a vetés időszaka is csúszott. Ez volt az első pofon, ami a szabadtéri paradicsomtermesztőket érte – közölte a HelloVidékkel Nagypéter Sándor, a szentesi Délalföldi Kertészek Szövetkezet elnöke. A második csapás júniusban érkezett, amikor hirtelen jött a hetekig tartó forróság.

Ilyen szélsőséges időjárásra nem lehet hirtelen felkészülni. Annak ellenére sem, hogy ma már öntözés nélkül ipari paradicsomot nem lehet megfelelő hozam nélkül szabadföldön termeszteni. Csak öntözéssel érhető el a termelőktől elvárt 70-74 tonna hektáronkénti mennyiség. De idén hozam tekintetében nagyon eltérőek az állományok, valamelyik a bűvös 70 tonnához képest lejjebb van, adott esetben 50-60 tonnás, de van 80-90 tonna feletti is

– mondta Nagypéter Sándor, aki hozzátette, hogy az a baj, hogy ilyen forróság mellett nem tud úgy érni a paradicsom, ahogy az elvárható lenne.

Ha éjszaka is forróság van, nem csökken le eléggé a hőmérséklet, akkor az nagyon nem kedvez a paradicsom sejtosztódásának, így nem tud érni – ez lassítja a folyamatot, emellett a növények plusz öntözést igényelnek. Ezzel küzdenek most a termelők.

Az ipari paradicsom betakarítását hagyományosan csak szeptember közepétől kezdik meg. A betakarításnál jellemzően Magyarországon is szabadföldi gépeket, speciális olasz kombájnokat használnak. Szinte emberi beavatkozás nélkül, a gépek maguktól válogatják ki a bogyókat, ami aztán órákon belül a feldolgozóhoz kerül.

Az ipari paradicsomnál ezért is nagy kérdés még, hogy szeptember elején milyen lesz az időjárás. A jó termésátlagokhoz – közölte a FruitVeb – az kell, hogy még betakarítás előtt, szeptember elején ne legyen esős időszak, mert az gombásodást idézhet elő.

Mi a helyzet a hajtatott paradicsomokkal?

Az elmúlt évtizedben nagyon sokat fejlődött a paradicsomtermesztés, 10 éve még a bogyós termesztés volt jellemző Magyarországon, aztán tértek át a fürtös termesztésre.

15 éve megjelentek a különlegességek is, a koktél a cherry vagy a datolya típusú paradicsomok, ezek azóta is egyre nagyobb teret hódítanak.

A magyar paradicsom egyre több hipermarketben már március közepétől október közepéig jelen van, évről-évre egyre nagyobb szín és fajtaválasztékban. Ezeket azonban, magyarázta a HelloVidéknek a FruitVeb, jellemzően nem szabadtéri termesztésben nevelik. Jelenleg 370 - 380 hektáron folyik fóliás és üvegházi termelés, ahol átlagban 135 tonna paradicsom terem – közölték. Ebből 80-90 hektárt tesz ki az üvegházi termesztés.

Ez azért is fontos a FruitVeb szerint, mert

ma gazdaságosan, precíz körülmények között, Holland technológiával kizárólag üvegházban lehet elérni azt a jövedelmezőségi szintet, ami hosszú távon is biztos jövedelmet tud adni a termelőnek. Már eddig is az látszódott, hogy folyamatosan szorul vissza a fóliás paradicsomos termesztés, és elmegy az üvegházi irányába.

A FruitVeB tájékoztatása szerint ez még csak a kezdet, ugyanis az elkövetkezendő években az üvegházi termesztésű paradicsom mennyisége tovább fog nőni. Jórészt annak köszönhetően, hogy tavaly októberben - egy vidékfejlesztési pályázat során-

további 40-50 hektárnyi üvegház építésére osztottak ki pénzt, amelyek várhatóan az elkövetkezendő 2-3 évben fognak megépülni.

Így további eltolódás várható az üvegházi paradicsom termesztésének irányába, számszerűen így az elkövetkezendő években megduplázódhat a hazai fürtös paradicsom termelés is.

Az elmúlt években nagyon dinamikusan fejlődött az üvegházi paradicsomtermesztés, ezáltal a hozamok is folyamatosan növekedtek országos szinten, az látszik, hogy a belföldi ellátáshoz képest is mennyiségben egyre több a termés, de ezt exporttal lehet a legjobban levezetni és kezelni. Egyre nagyobb hozamokat és egyre nagyobb precizitást igényel ez a növény. Itt már látszódik, hogy a korábbi 50 kg/m2 elvárt hozamtól jócskán elmentek a 60 kilóig is

- tette hozzá a FruitVeb.

Már azt is el lehet mondani, hogy a legnagyobb hazai termelők egyre többet szállítanak külföldre –idéntől már a német szupermarketekben is megjelent a magyar paradicsom. Az export segít abban is, hogy a belföldi árak szinten maradhassanak.

Ezért drágább az a paradicsom, ami poharas

Az árak most 5-6 %-kal magasabbak, mint az előző időszakban. Az előző hónapokhoz képest most júliusban jobb árat tudtak elérni a kereskedők a hajtatott paradicsom esetében, mint korábban

-közölte Nagypéter Sándor, a szentesi Délalföldi Kertészek Szövetkezet elnöke, aki azt is elárulta, hogy a szabadföldi paradicsomtermeléshez képest az üvegházi jóval munkaigényesebb. A gépi szedés itt kizárt. Hektáronként 10 fő munkaerővel is lehet számolni. De például a prémium minőségű cherry paradicsomok nem csak az ízük miatt drágábbak, hanem azért, mert egyenként, kézzel gyűjtik be a termést.

A dél-alföldi régióban termelik Magyarországon a legtöbb paradicsomot, a hazai 80%-át. Három nagy integrációban folyik itt a paradicsomtermesztés, ez 20-30 termelőt jelent – tette hozzá Nagypéter Sándor.

Mi a különbség a magyar és a külföldi fürtös paradicsom között?

Nagypéter Sándor szerint jó lenne, ha a fogyasztók tisztában lennének azzal, hogy a Hollandiából vagy épp Spanyolországból érkező paradicsomot, a távolság miatt már szalmasárgán, nem a megfelelő biológiai érettségében szedik le.

A paradicsomot pedig minden esetben piros állapotában kellene leszedni ahhoz, hogy mind az íz, mind a zamat és a vitamin benne legyen. Ezért sem várható el, hogy a januárban a szupermarketekben kapható spanyol paradicsomnak olyan íze legyen, mint amit most veszünk a piacon. Nyilván a paradicsomnak van egy életútja, azon belül adott, hogy mikor a legfinomabb, ebből a szempontból április-május-június a legideálisabb. Augusztusban már fárad a növény, de még ilyenkor is százszor jobb ízű, mint az import. A hazai egyik legfőbb előnye, hogy nem kell annyit utaztatni, ha leszedik, már másnap az áruház vagy a piac pultján lehet.

- tette hozzá Nagypéter Sándor.

A szakember szerint nem várható, hogy augusztusra -szeptemberre számottevően csökkeni fog a magyar paradicsom ára. Elmúltak azok az idők, amikor még augusztus végén olcsó befőzési paradicsomhoz lehetett jutni, a mély árakkal ugyanis nem tud gazdaságos lenni a termelés.

Helyi kistermelőknél is érdemes a paradicsomot keresni

Kistermelővel is beszélgettünk, megkérdeztük, hol tart náluk a szabadföldi paradicsom szezonja, mennyiért kínálják most kilóját.

Ameddig jó idő van, addig hozza a vevőket Sárvár környékére, Rábapatyra is a paradicsomszezon. Ahogy Bősze Vilmos mesélte a HelloVidéknek, náluk is javában terem már. Szigorúan vegyszermentes dolgoznak, csepegtető öntözést használnak, nem műtrágyáznak, tavasszal marhatrágya granulátummal trágyázzák a földet.

Az idei termés minősége, az íze és a nagysága is kiváló, az idei év paradicsomban is sokkal szebb, mint a tavalyi!

összegzett a vasi termelő.

Náluk a paradicsom ára ugyanaz mint tavaly, nem változtattak rajta: 600 kilóért árulják a vegyszermentes a paradicsomot. Van többféle, hosszú-rövid formája, piros és sárga típusú. Aki befőzni szeretne belőle, annak viszont előre kell megrendeli a mennyiséget.

A vasi gazda még elárulta, hogy tavasszal sokat szenvedtek a tetűkkel, de szódabikarbónás vízzel lepermetezték, aztán egy-két napon belül el is tűntek a kártevők.

Nézzük, mennyibe kerül a piacon és a szupermarketekben a hazai!

Rákerestünk, hogy a hazai paradicsom kilóját mennyiért kínálják most a Nagybani Piacon:

Primőr paradicsom : 330-360Ft/kg,

Fürtös paradicsom: 390-440 Ft/kg,

Koktélparadicsom: kilója 800-1200 Ft/kg

Majd összegyűjtöttük a legfrissebb paradicsom-árakat (most aktuális akciós újságok és online webáruházakon közölt árak alapján):

Magyar fürtös paradicsom:

298 Ft /kg (Auchan)

299 Ft / kg (Tesco)

299 Ft/ Kg (Penny)

399 Ft/kg (Coop)

