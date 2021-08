Egész télre bespájzolhatsz belőle: most a legolcsóbb az otthoni befőzés, íme a titka

Nem túlzás, a ketchup, hasonlóan a majonézhez vagy a tejfölhöz – mondta egyszer egy sokgyerekes barátnőm is, – szinte minden gyerekes háztartásban alapkellék. Ha nem ízlik valami, akkor egy kis győzködés után érdemes feltenni a kérdést: “és ha teszek rá egy kis ketchupot/tejfölt?” Jolly joker kaja, csak ne lenne a „bolti” tele annyi módosított ezzel meg azzal, cukorral és egyéb ki tudja mivel! Szabadföldön is javában tart a paradicsom és paprika szezonja, a kiskertekben is lassan, de biztosan, elkezdődtek már a szüretek. Érdemes otthon is – már csak a agyerekek miatt is – kísérletezni, de alapnak eláruljuk a nagyink rég bevált paradicsomos receptjeit.

Hogy áll most a paradicsom ára?

Még a múlt héten termelőknél érdeklődött a HelloVidék, akkor a paradicsom ára ugyanaz volt, mint tavaly, nem változtattak rajta: 500-600 árulják kilónként a vegyszermentest. A nagybani piacon ennél jóval olcsóbban beszerezhető a befőzni való primőr: 330-360Ft/kg-ért.

A befőzéshez a legideálisabb a lucullus paradicsom, illetve az ökörszíve paradicsom, ami ugyan nem hozza az aranyalmától elvárható esztétikus külsőt, ellenben csodálatos paradicsomlevet lehet belőle készíteni.

Vásárláskor érett, de nem túlérett paradicsomokat vegyünk

Olyat keressünk, aminek feszes a bőre, nincsenek rajta hibák, puha foltok vagy zúzódások. A friss paradicsomot lehetőleg soha ne tároljuk a hűtőben, inkább hűvös, napfénytől védett helyen tartsuk. Ha nem tudjuk a hűtőben való tárolást elkerülni, akkor fogyasztás előtt hagyjuk legalább egy órát szobahőmérsékleten.

A ketchuphöz bizony paprika is kell, több is, mint paradicsom

A paprika ára szintén hasonlóan alakult idén, mint tavaly, jellemzően a termelők – derült ki a HelloVidék körképéből – sem változtattak rajta: 600-650/kilóért árulják vegyszermentesen. Az erőspaprikát kicsivel drágábban: 900-1000 forintért adják. A nagybani piacon ennél jóval olcsóbban beszerezhető, a legsnasszabb Tv-paprikát: 330-420Ft/kg-ért, a Kaliforniai paprikát 900-1100Ft/kg-ért mérik.

Miért együnk sok paradicsomot és a paprikát?

A paradicsom nagyon egészséges, kalóriaszegény gyümölcs. Nagyon magas a C-vitamin tartalma, de nagyobb mennyiségű E- és B-vitamint, káliumot, kálciumot, magnéziumot, foszfort és vasat is tartalmaz. Jó rostforrás, alacsony zsírtartalmú, minimális szénhidrát található benne. A benne lévő likopin nevű antioxidánsnak köszönhetően a gyümölcs fogyasztásával küzdhetünk a szabad gyökök, a rák és az idő előtti öregedés ellen. A likopin jó beépüléséhez valamilyen zsíros közeg szükséges, ezért sem véletlen, hogy a mediterrán vidékeken az olívaolaj-paradicsom megbonthatatlan egységet képez.

A paprikát is becsüljük meg: kétszer több C vitamint tartalmaz, mint a narancs

A paprika sok vizet és kevés kalóriát tartalmaz. Különösen gazdag C-vitaminban és A-provitaminban. Segíti az emésztést, és rendszeres evése mellett garantáltan elkerül a megfázás, vagy a nátha, mivel a piros paprika háromszor, a zöld pedig kétszer annyi C-vitamint tartalmaz, mint a narancs. Vízhajtó hatással van a szervezetre, természetes módon segíti az egészséges emésztést, és megelőzi a vérzékenységet. A zöld paprika fogyasztása jó hatással van a sejtek, sejtfalak, erek és egyéb kötőszövetek egészségének megőrzésére, a "népi orvoslás" pedig a skorbut megelőzésére, végtagízületi fájdalmak, fáradtság és étvágytalanság ellen is javasolja.

Mit főzzünk belőle, hogyan tartósítsuk?

A paradicsom számtalan magyaros étel alapanyaga, készülhet belőle leves, szósz vagy öntet. A magyar konyha elképzelhetetlen lecsó vagy a paradicsomos lében főtt töltött paprika nélkül. De készülhet ketchup, ivólé, olaszos fűszerezésű mártás, pizzaalap, vagy a paradicsomot akár aszalhatjuk napon vagy sütőben is.

A paradicsom legkedveltebb fűszerei a bazsalikom, az oregano, a kapor, a kakukkfű, a fokhagyma, a metélőhagyma, a petrezselyem és a babérlevél.

De tudjátok, honnan ered a ketchup?

Meglepő, de ennek a savanykás ízű, az egész világon ismert mártásnak a nevét nem az olaszok, de nem is az amerikaik jegyzik. A ketchup szó egyes feltételezések szerint kínai eredetű (Ké Tsiap, 茄汁) és egy fűszeres halszósz neve volt, ez azonban vitatott. A ké tsiap már 350 évvel ezelőtt szerepelt a kínai írásokban, az angol nyelvben 1690-től használják. A kínaiak azonban különböző halfélékből és puhatestűekből készítették ezt a fűszeres mártást. Angol és holland tengerészek közvetítésével juthatott Európába.

Mi magyarok, jó ha 150 éve esszük

Hazai források először 1651-ben Pozsonyban tesznek említést a paradicsomról. Valószínűleg párhuzamosan olasz–német, illetve balkáni közvetítéssel terjedt el.

Az 1870-es években a dunakeszi kertészek voltak Magyarországon az első paradicsomtermelők.

Kezdetben dísznövény volt, nagyobb arányú termesztését Budapest környékén kezdték 1880 körül. A két világháború között a nagyüzemi konzervgyártás és az export adott új lendületet termesztésének. Az 1880-as években a főváros környékén még zöldséges kertekben termesztették apró parcellákon. Piacra elsőnek az agrárszegénység termelte, de hamarosan eltanulta ezt a birtokos parasztság is.

A Budapest környéki termelőkörzetben az I. világháborúig helyi tapasztalatok alapján alakultak ki a paraszti paradicsomtermesztés technikái és tájfajtái. A kerti termesztést fölváltotta a szántóföldi termesztés, a melegágyi paradicsompalánták korai áttűzdelésével. (De erről, és a jelenlegi hazai viszonyokról bővebben már itt olvashatsz...)

Így paszírozták és főzték be nagyanyáink a paradicsomot

Íme, a legegyszerűbb módzser! Csak át kell törni, passzírozni a megmosott, lecsumázott nyers paradicsomot. A levet 15 percet forraljuk majd előmelegített üvegekbe töltjük, lekötjük, aztán szárazon dunsztoljuk. Ennyi mindösssze a paradicsomlé receptje. Cukor és bors sem kell bele, csupán egy kis só, és már kész is.

Tartósítószer helyett viszont érdemes – ha nagyobb tételben szeretnénk eltenni paradicsomlét - a tartósítás más módszerét alkalmazni. A 8-10 ezer forintos nagyságrendben beszerezhető már kupakzáró, ami sok-sok éven át szolgálhat bennünket. Az elkészített levet így alaposan kimosott, ecettel fertőtlenített sörös (vagy más) üvegekbe tölthetjük, aztán rázárjuk a kupakot.

Hűvösebb helyen egész télen át így friss és finom maradhat a paradicsomlé!

Ketchuprecept a nagymamától? Igen!

A 60-as 70-es években mi magyar kisgyerekek még nem igen találkozhattunk a paradicsomszósszal. A spagettit még a nyolcvanas évek elején is úgy hívtuk csak, hogy „olasz tészta”, és a pizzasütés is akkor jött igazán divatba, amikor végre szabad lett az út az olasz és a horvát tengerpart felé. Akkoriban – a rendszerváltás előtti időben – a paradicsomszósz falun is egyenlő volt a sűrített-paradicsom konzervvel.

Aztán, olasz módra, háziasszonyok ezrei kezdtek el itthon is kísérletezni a befőzésével, hogyan is lehet „paradicsomlekvárt”, azaz ketchupot készíteni.

Édesanyám receptjét hozom, aminek mindenki, aki kóstolta már, a csodájára járt. Próbáljátok ki!

Házi ketchup

1 kg pirosparika

0,5 kg vöröshagyma

ízlés szerint fokhagyma

0,5 kg paradicsom

3 db babérlevél

2 evőkanál só

25 dkg cukor/méz

fél deci 10 % almaecet

fél tubus mustár

fél deka őröltbors

A hozzávalókat belevágjuk egy nagy fazékba, majd kevergetve felmelegítjük. Elég levet fog engedni ahhoz, hogy ne égjen le, de ha már nem vagyunk mellette, akkor érdemes a legkisebb láng takarék fokozatán lefedés nélkül rotyogni hagyni. Hozzátesszük a szintén negyedekbe vágott hagymát és fokhagymát, a babérlevelet.

Várjunk, míg kicsit hűl, vegyük ki a babérleveleket, aztán turmixoljuk össze. Majd fedő nélkül tovább főzzük a szószt, leginkább sűrítés céljából. Ekkor jó ízesíteni! Jöhetnek bele az őrölt (vagy fűszertojásba) tett fűszerek. Érdemes kis adagokban fűszerezni és sokszor kóstolgatni, mert nagyon egyénfüggő, hogy kinek milyen arányok ízlenek.

Amikor 1-2 óra elteltével elégedettek vagyunk a ketchup sűrűségével, akkor fertőtlenített üvegekbe merjük a ketchupot és szárazdunszt-tal tartósítjuk. Érdemes kis méretű üvegeket választani a tárolására.

Milyen a jó szárazdunszt?

Végezetül még elárulunk két fontos tudnivalót, hogyan is lesz működőképes a szárazdunszt. Az egyik, hogy a befőzendő anyagot forrón kell az üvegbe tölteni. Mialatt az üvegeket töltögetjük, hagyjuk a paradicsomot alacsony fokozaton forrni. Az üvegeket jól le kell zárni, meg is lehet fordítani, de nem muszáj. A szárazdunszthoz az üvegeket pokrócba kell bugyolálni, és ebben, lassan kihűteni. A pokrócot tehetjük kosarakba is, így könnyebb a mozgatásuk. Figyeljünk arra is, hogy az üvegek teljesen tiszták, csíramentesek legyenek. Érdemes, mielőtt az üvegeket használni kezdjük , ecetben is alaposan átmosni őket!

