Filléres levesek a hétköznapokra: ezekkel a laktató ételekkel legyőzheteed a horror inflációt

Nem újdonság már, hogy a boltokban a végösszeget megpillantva magasra szalad a szemöldökünk, de még mindig nem tudtunk hozzászokni ahhoz, hogy minden élelmiszer brutális dráguláson ment keresztül. Hiába próbáljuk a blokkot elemezve kikövetkeztetni, hol szaladt el a bevásárlás, hiszen minden egyes tételnek dinamikusan emelkedik az ára. Mindennek ellenére nem szabad kétségbe esnünk: még mindig léteznek laktató, inflációgyilkos ételek, ezek közül is összegyűjtöttük a magyarok kedvenc filléres leveseit.

Cikkünkben eláruljuk, hogyan spórolhatsz a heti nagybevásárláson, milyen takarékossági tippeket érdemes megfogadnunk nagyszüleink idejéből és hogyan foghatjuk vissza az élelmiszerköltségeket a modern háztartásokban. Milyen élelmiszereket részesítsünk előnyben, hogy laktató, ízletes fogásokat fogyaszthassunk, amelyek maximálisan megfelelnek a magyar gasztronómiának, hagyományos ízlésnek is. Kipróbált receptjeinkkel emutatjuk 5 kedvenc filléres levesünket, amelyekkel kiszabadulhatunk az infláció karmai közül.

Rémálom a bevásárlás 2023-ban

Még mindig megállíthatatlan tempóban drágulnak az élelmiszerek a magyar boltok polcain: hónapról hónapra észlelhetjük a látványos különbségeket a zöldségek, gyümölcsök, vagy éppen a tartós élelmiszerek árában. Hiába szabjuk egyre rövidebbre a bevásárlólistát, a végösszeg ugyanannyi, vagy még több mint korábban, ráadásul a piaci előrejelzések 2023 évére sem jósolnak kedvező eseményeket: készen kell állnunk az akár 30%-os további drágulásra is.

2022 decemberében átlagosan 24,5%-kal haladták meg az árak az egy évvel korábbi értékeket, leginkább a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett - utóbbi esetben a KSH mérései szerint 44,8%-os infláció áldozatául estek az alapélelmiszereink. A következő alapanyagok drágultak a legnagyobb mértékben:

sajt (83,2%);

tojás (82,7%);

kenyér (81,1%);

vaj, vajkrém (79,4%);

tejtermékek (79,2%);

édesipari lisztesáru (71,0%);

száraztészta (70,8%);

margarin (58,0%);

péksütemények (57,2%);

tej (52,1%);

baromfihús (51,5%).

Ezeket a spórolós fogásokat még nagyszüleinktől lestük el

A spórolás nem csak napjainkban határozhatja meg egy család életét, hisz régen, még a nagyszüleink, dédszüleink idejében teljesen természetes volt, hogy minden ételt a lehető legolcsóbban kellett kihozni, ráadásul semmi sem veszhetett kárba – legyen szó például a kertben termő gyümölcsökről -, aminek a konyhában értéke volt. A mai világban is érvényes szabály, hogy célszerű a táplálkozásunkat a szezonális élelmiszerekre alapozni: mindent a maga szezonjában fogyasszunk, hiszen a frissáru akkor a legízletesebb, egyben a legolcsóbb. A tél utolsó harmadában bőséggel válogathatunk a káposztafélék (fehér- és lilakáposzta, karfiol, kelkáposzta, brokkoli, kelbimbó), a hagymafélék és a gyökérzöldségek (répa, paszternák, petrezselyem) között, de a gumósok (zeller, cékla, karalábé) is szép számban kaphatók.

Örök érvényű spórolós tipp, hogy ha tápanyagban gazdag, laktató ételt szeretnénk az asztalra varázsolni, részesítsük előnyben a tésztát és a krumplit, hiszen ezek a legolcsóbban előállítható alapélelmiszerek. Jelenleg a burgonya hatósági áron kapható, nem beszélve a házi száraztészta készítéshez szükséges alapanyagokról, a búzafinomlisztről és a tojásról. Mivel a bolti egyre drágább, a kenyér (mutatjuk, hogyan készül az élesztős vagy kovászos házi kenyér) és egyéb édes vagy sós pékáruk esetében is érdemes előkapni a jól bevált házias recepteket.

Szintén a mai napig érvényes praktika a jól szervezett bevásárlás: tervezzük meg előre a heti étkezéseinket, menjünk a boltba bevásárlólistával, csak a szükséges élelmiszereket vásároljuk meg, ne kalandozzunk el olyan élelmiszerek polcainál, amelyekre valójában semmi szükségünk. A főzés során a háztartási energiával is spórolhatunk: ha valamit a gázon is elkészíthetünk, ne tegyük a sütőbe, és próbáljunk meg semmit sem kidobni, aminek értéke van.

Spórolós tippek a modern konyhában

Habár ma már egészen máshogy működik a társadalom, mint nagyszüleink idejében, a szupermarketek világában is alkalmazhatunk univerzális tippeket mind a fogyasztás mérséklésére, mind a költségek alacsonyan tartására:

Fagyaszd le, ami nem fogy el! Bármikor előfordulhat, hogy nem fogy el adott időn belül valamilyen élelmiszer (például, ha túl nagy adagot készítettünk, hiszen nagytételben főzni is olcsóbb), ám ahelyett, hogy hagynánk megromlani, tegyük el a fagyasztóba. Kevés kivételtől eltekintve szinte bármit le lehet fagyasztani (pörköltet, levest, még a kenyeret, süteményt is), jól fog esni később, amikor eszünkbe jut, hogy van itthon belőle.

Fagyaszd le, ami nem fogy el! Bármikor előfordulhat, hogy nem fogy el adott időn belül valamilyen élelmiszer (például, ha túl nagy adagot készítettünk, hiszen nagytételben főzni is olcsóbb), ám ahelyett, hogy hagynánk megromlani, tegyük el a fagyasztóba. Kevés kivételtől eltekintve szinte bármit le lehet fagyasztani (pörköltet, levest, még a kenyeret, süteményt is), jól fog esni később, amikor eszünkbe jut, hogy van itthon belőle.

Edd ki a kamrát, ne halmozd a készételt! Habár nagyszüleink idejében a jól teletömött kamra jelentette a ház szívét – vidéken gyakran még ma is így van -, mindenképpen érdemes átvizsgálni, hogy mégis milyen élelmiszerek lapulnak a kamra polcain, hiszen köztudottan rengeteg „felesleges" élelmiszert halmozunk fel, amelyek feledésbe merülnek a konyhaszekrény hátuljában. Ássuk elő őket, annyival kevesebbet kell vásárolni!

Habár nagyszüleink idejében a jól teletömött kamra jelentette a ház szívét – vidéken gyakran még ma is így van -, mindenképpen érdemes átvizsgálni, hogy mégis milyen élelmiszerek lapulnak a kamra polcain, hiszen köztudottan rengeteg „felesleges” élelmiszert halmozunk fel, amelyek feledésbe merülnek a konyhaszekrény hátuljában. Ássuk elő őket, annyival kevesebbet kell vásárolni! Kerüld a büféételeket, ételrendelést! A munkahelyen töltött idő alatt is szükségünk van ételekre, italokra, hogy kellő energiát biztosítsunk feladataink elvégzéséhez, azonban, ha összeszámoljuk a kávét, vizet, szendvicset, ebédmenüt, uzsonnát, a napi étkezésünk több ezer forintra rúghat a munkahelyen. Részesítsük előnyben az otthonról magunkkal vitt fogásokat (ugyanez igaz az ételek rendelésére is), a pénztárcánk is megköszöni!

Filléres magyaros levesek

Ahogy a fentiekben ígértük, összegyűjtöttük kedvenc örök klasszikus leveseinket, amelyeket tényleg nagyon alacsony költségvetésből ki lehet hozni, ráadásul ínycsiklandóak, laktatóak. Nézzük, hogyan készül a lebbencsleves, a tojásleves, a kompótleves, a csirkemájas borsóleves és a sárgarépa krémleves egyszerűen!

Lebbencsleves

Habár sokunknak az iskolai, munkahelyi menzáról rossz tapasztalatunk van vele, a lebbencsleves kiváló fogás, ha jól készítjük, erősen fűszerezve, gazdagon. Ha olcsó, egyben gyors, ráadásul laktató levest keresel, mindenképpen érdemes kipróbálni, hiszen ez a menü aztán tényleg „filléres”.

Hozzávalók

100 g füstölt szalonna

2 db vöröshagyma

200 g krumpli

200 g csuszatészta

1 kis csokor friss petrezselyemzöld

1 ek őrölt pirospaprika

1 mk őrölt fűszerkömény

2 db babérlevél

só, bors ízlés szerint

kb. 2 l víz

A lebbencsleves elkészítése

Kockázzuk fel apróra a szalonnát, egy edényben süssük ki a zsírját, majd tegyük félre. A hátramaradt zsíron megdinszteljük a szintén finomra aprított hagymát, kissé lepirítjuk a (száraz) csuszatésztát, hozzáadjuk a fűszereket, majd annyi vízzel felöntve, amennyi ellepi, kb. 5 percig pároljuk. Adjuk hozzá a burgonyát, öntsük fel vízzel, sózzuk, borsozzuk, majd, ha a tészta és a krumpli is megpuhult, tálaljuk friss petrezselyemmel ízesítve, benne a szalonnával.

Csirkemájas borsóleves

Kimondottan gazdag, laktató, egyben egészséges étel a csirkemájas borsóleves. Ez is egy egyszerű fogás, amit rántással, leveszöldségekkel és a csirke egyik legolcsóbb részével készítünk. Nem csak előételként, hanem főételként is megállja a helyét.

Hozzávalók

400 g csirkemáj

2 db répa

1 db petrezselyemgyökér + a zöldje

200 g zöldborsó

1 db vöröshagyma

1 ek liszt

2 ek napraforgóolaj

1 ek őrölt fűszerpaprika

kb. 2 l víz

só, bors ízlés szerint

A leves elkészítése

Készítsünk rántást az olajból és a lisztből, majd adjuk hozzá a paprikát és engedjük fel a vízzel. Tisztítsuk meg a hagymát és a zöldségeket; a hagymát tegyük bele egyben, a gyökérzöldségeket felkarikázva. Tegyük a levesbe a májat is, sózzuk, borsozzuk, majd főzzük kb. 40 perc alatt készre. A borsót az utolsó 10 percben tegyük a levesbe, a finomra aprított petrezselyemzöldet szintén.

Kompótleves birsalmából

Újabb pofonegyszerű receptünk a kompótleves, amihez mindössze egy üveg kompótra, egy kis vízre és habarásra van szükségünk – ízlés szerint fűszerekkel tovább gazdagíthatjuk. Bármilyen kompótot nyugodtan használhatunk a leveshez, tökéletesen illik hozzá a birsalma, a cseresznye, a meggy, de barackkal is nagyon ízletes.

Hozzávalók

1 üveg gyümölcskompót

1 ek liszt

2 ek tejföl

kb. 0.5 l víz

ízlés szerint szegfűszeg, fahéj

A kompótleves elkészítése

Öntsük a gyümölcskompót tartalmát egy kisebb fazékba (ha a gyümölcsdarabok nagyok, kockázzuk fel őket), adjuk hozzá a vizet (hígítsuk ízlés szerint) és a fűszereket, majd forraljuk föl. A lisztből és a tejfölből készítsünk habarást, húzzuk fel fokozatosan a lével, majd öntsük vissza a gyümölcsökhöz.

Sárgarépa krémleves tejszínnel

Egy modernebb, a sorból kissé kilógó filléres fogás a sárgarépa krémleves, amit vétek lenne nem kipróbálnunk, hiszen a répának télen is szezonja van, emellett még 2023-ban is az egyik legolcsóbban megvásárolható zöldségről beszélünk. Ízlés szerint érdemes egy kis gyömbérrel is megbolondítani, levesbetét gyanánt illik hozzá a tökmag, a mandula, a kruton, a fetasajt és a pirított bacon is.

Hozzávalók

0,5 kg sárgarépa

1 db vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 mk rozmaring

2 dl zsíros tejszín

2 ek napraforgóolaj

kb. 1,5 l víz

só, bors ízlés szerint

egy kevés gyömbér, kurkuma ízlés szerint

A répakrémleves elkészítése

Dinszteljük meg a finomra aprított vöröshagymát és fokhagymát az olajon, sózzuk, borsozzuk enyhén, majd adjuk hozzá a meghámozott, durván felaprított répát. Pirítsuk le kissé a zöldségeket, majd húzzuk fel vízzel, ízesítsük a leveskockával. Ha a répák teljesen puhára főttek, botmixerrel dolgozzuk simára, végül adjuk hozzá a tejszínt is. Isteni önmagában vagy bármilyen levesbetéttel.

Tojásleves

Végül, de nem utolsó sorban egy újabb magyaros klasszikus következik, a hagyományos tojásleves formájában, amit, ha máshonnan nem is, az iskolai menzás ételek közül már biztosan jól ismerünk. Ne sajnáljuk a tojást, hiszen egyelőre hatósági áron kapható!

Hozzávalók

5 db tojás

1 ek őrölt fűszerpaprika

1 ek liszt

2 ek napraforgóolaj

2 db babérlevél

1 mk őrölt fűszerkömény

1 ek ételecet

1,5 l víz

só, bors ízlés szerint

A tojásleves elkészítése

Készítsünk az olajból és a lisztből rántást, adjuk hozzá a paprikát, a köményt és a babérlevelet, majd húzzuk fel a vízzel; sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Verjük fel a tokásokat, majd óvatosan keverjük bele a felforrt levesbe és főzzük további 2-3 percig. Ízlés szerint óvatosan egész tojásokat is a levesbe üthetünk és megfőzhetjük őket néhány perc alatt. Ízlés szerint gazdagítsuk sonkakockákkal, zöldborsóval, hagymával.