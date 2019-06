Kitárulhat a világ a vidéki cégek előtt: csak ennyi kell hozzá

Bár a magyar kis- és középvállalkozások fele szerint nem fontos a digitalizáció, és mintegy 72 százaléka nem hajtott végre informatikai fejlesztést az elmúlt két évben a T-Systems Magyarország hazai kis- és középvállalkozásokra fókuszáló, reprezentatív kutatása szerint, a Hello Biznisz vidéki meetupjai ennél jóval árnyaltabb képet mutatnak. A szerdai, pécsi eseményre több mint ötvenen regisztráltak, elsősorban baranyai és megyeszékhelyen működő vállalkozók, de olyanok is, akik régóta dédelgetik magukban egy vállalkozás alapításának gondolatát. Ők is saját bőrükön tapasztalhatták, hogy a digitális fejlesztések komoly versenyelőnyt jelenthetnek.

A digitalizáció eltörli a főváros központúságot és a korábbiaknál jóval nagyobb teret enged a vidéki vállalkozásoknak. Megszünteti a távolságokat és a különbségeket, amire már most is egyre több példát láthatunk, akár itt Baranyában is. A jövőben emelkedik a mobil- és távmunka lehetősége, miközben egyre kisebb lehet a különbség a nagyok és a kicsik között

– mondta el a HelloVidék kérdésére Fejes Zoltán, a T-Systems kis- és középvállalati megoldásokért felelős vezérigazgató-helyettese.

A pécsihez hasonló találkozókon a vállalkozók választ kaptak a mindennapi adminisztráció és a technikai komplexitás csökkentésének lehetőségeire is. Megtudták, hogyan nyerhetnek időt vállalkozóként azzal, hogy releváns és praktikus megoldásokat kapnak. A mintegy nyolcszáz magyarországi kis- és középvállalkozások vezetőivel készített kutatás szerint a digitalizáció alacsony szintjére utal az is, hogy a kkv-k a számláikat még mindig nyomtatják és papír formájában iktatják, a teljesen papírmentes számlatárolás mindössze 7-8 százalékos.

A jövő trendje a papírmentes számlázás, ami egy bárhonnan és bármikor elérhető, költséghatékony és környezetbarát számlázó program. Ez a nap 24 órájában elérhető, könnyen kezelhető, követi a jogszabályokat, kétfaktoros beazonosítási belépő kóddal rendelkezik, tárolja a számlákat és nemzetközi számlázásra is használható. A Billzone.eu is a praktikus digitalizáció, a releváns megoldások és praktikus válaszok terméke, ami egyedi megoldásokat kínál

– tette hozzá a szakember.

A kutatás másik fontos megállapítása az, hogy a vállalatvezetők a digitalizációt az üzlet- és ügyfélszerzéshez képest sokadrangú kérdésnek tartják. Fontosság tekintetében emellett hátrasorolódik az ügyfélélmény javítása és a termékfejlesztés is. Csak minden negyedik vállalkozás költött az elmúlt egy évben informatikai fejlesztésre, a megkérdezett vezetők egyharmada szerint a felmerülő IT-problémákat elegendő utólag kezelni. A tapasztalatok szerint egyelőre óriási a szakadék a személyes és a szakmai használat között.

Azt látjuk, hogy a megoldásokat le kell egyszerűsíteni, de kell mellé a folyamatos segítség is, hogy mindig az egyedi problémamegoldás legyen a hangsúlyos. Fontos, hogy a kis- és középvállalkozások gazdasági súlya rendkívül jelentős a magyar gazdaságban, ezért digitális felkészültségük az egész ország gazdasági versenyképességére kihat. A kutatásból kirajzolódó képnek pedig egyértelműen az az üzenete, hogy aki hajlandó fejleszteni, az tényleg jelentős előnybe kerül versenytársaihoz képest

– hangsúlyozta Fejes Zoltán.

A pécsi rendezvényen elhangzott az is, hogy egyre több az úgynevezett digitális nomád, akik egyszerre dolgoznak és közben felfedezik a világot. A lehetőségek háza itt szinte kimeríthetetlen, hiszen a digitalizáció lehetővé teszi azt is, hogy a jövedelmünket online keressük meg, amihez már „csak” egy működőképes ötlet kell és az Internet segítségével már tesztelhető is a nagyvilágban. Többek között ehhez kapcsolódik egy új lehetőség is, amely az angol „laptop as a service” nevet kapta és megkezdte térhódítását már Magyarországon is. Ez lényegében arról szól, hogy a kezdő vállalkozó kap egy laptopot (a megfelelő licenszekkel és szolgáltatásokkal, biztosítással), ami egy extrém példával élve, három nap múlva akár bele is eshet a Balatonba (ha éppen ott támad kedve valakinek dolgozni), akkor is kaphat egy újat, meglesznek az adatai a felhőben és bosszúság vagy időkiesés nélkül folytathatja a megkezdett munkát.

A jövő vállalkozása mindenképpen egyedi lesz, hiszen a digitalizáció és a szolgáltatások fejlődése révén számtalan lehetőség áll majd a rendelkezésére. A különböző megoldásokból össze tud majd állítani egy, a tevékenységéhez illeszkedő halmazt, ami az ő napjára, az ő, saját vállalkozására lesz testre szabva

– zárta gondolatait kérdésünkre Fejes Zoltán.

A hazai kis- és középvállalkozások digitalizációs szintjét felmérő kvantitatív kutatás a már említettek mellett többek között rávilágított arra is, hogy online tárhellyel a vállalkozások mindössze 18 százaléka rendelkezik, céges honlapja jelenleg csak minden második vállalkozásnak van, jelentősek a különbségek szektoronként és a vállalkozások mérete szerint, alulértékelik az IT-veszélyeket, de optimisták iparáguk és vállalkozásuk fejlődését tekintve. A KSH jelentése szerint a Magyarországon működő vállalkozások több mint 99 százaléka kis- és középvállalkozás.