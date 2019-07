Íme, ez az Év Boltja: dohányboltból épített luxustrafikot a vidéki vállalkozó

A kecskeméti Spiritstore kezdetben ugyanolyan koncepció szerint működött, mint a legtöbb magyarországi Nemzeti Dohánybolt: viszonylag szűk italszortimenttel, nappali nyitva tartással egy 60 négyzetméternyi területen. A tulajdonos, Szöllősi Balázs fejében akkor fogant meg az ötlet, hogy szeretne valami szebbet, valami jobbat, amikor a szomszédos üzlethelyiség eladósorba került, ezt követően kezdte járni az országot inspiráció után kutatva. Szegeden talált rá a prototípus dohányboltra, amely a szokottnál sokkal nagyobb választékkal dolgozik, de küllemében az italdiszkontok hangulatát idézi fel.

Leültem beszélgetni a bolt vezetőjével, hogy én hasonló üzletet szeretnék csinálni, mint az övé, csak sokkal szebbet, mire ő mondta, hogy nem lehetetlen, de ez a szortiment és a cash-flow rovására fog menni. Kitaláltam, hogy olyan boltot szeretnék, ahol van legalább 100 fajta whisky. Mindenki azt mondta, hogy hülye vagyok, mert erre nincs fogyasztói igény Kecskeméten. Tudtam, hogy igazuk van, de abban nem voltam biztos, hogyha megvalósítjuk az ötletet, az nem fog tetszeni az embereknek

– mesélt a kezdetben örültségnek tűnő ötletéről a tulajdonos, Szöllősi Balázs.

A szomszédos üzlethelyiség felvásárlásával a bolt alapterülete jelentősen megnőtt, arculata, külleme megváltozott, amibe nem kevés tartalékot, illetve hitelt öltek bele, mert csak a bútorok több millió forintba kerültek, a raktárkészletet tekintve pedig már tízmilliós nagyságrendben kellett számolniuk. A basic Nemzeti Dohánybolt így nőtte ki magát 2016 őszére egy nonstop nyitva tartású, prémium italokat is kínáló üzletté, amely választékával a repülőterek luxusboltjait idézi. Habár kezdetben sokan szkeptikusan álltak a vállalkozás sikeréhez, mi sem igazolja jobban az ötlet működőképességét, minthogy közel négyéves fennállása alatt a bolt idén zsinórban harmadszor zsebelte be kategóriájában az Év Boltja verseny díját.

A siker azonban nem szállt a tulajdonos fejébe, kezdetben még puszta szerencseként tekintett az elismerésre, de az idei díj után is szerényen csak annyit mondott, hogy talán nem ők a legrosszabbak. Szöllősi Balázs továbbá hangsúlyozta, tisztában van azzal, hogy nem viheti minden Nemzeti Dohánybolt ezt a koncepciót, mert nincs igény arra, hogy minden üzletben vitrinben álljanak a drága italkülönlegességek. A Spiritstore tulajdonosának az a meggyőződése, hogy egy boltos akkor lehet igazán sikeres, hogyha a boltban önmagát tudja megvalósítani, a kecskeméti üzlet pedig éppen az ő bohókásságát, játékosságát tükrözi.

Van egy hóbortom. Már az elején megfogadtam, hogyha eladjuk a bolt legdrágább italát, akkor mindig veszek egy kétszer olyan drágát. Így történt, hogy amikor eladtuk a 75 ezer forintos italt, jött a 150 ezres, majd a 300 ezres, most pedig egy 600 ezer forintos whisky áll a polcon. Nem tudom megmondani, hogy ezt valaha eladjuk-e, de már tudom, hogy mit fogok venni a helyére

– avatta be a HelloVidéket egy apró kulisszatitokba a tulajdonos.

Jelenleg 250 fajta whiskyt, 50-60 profi kategóriás rumot, 300 fajta bort és több mint 200 fajta sört kínálnak a vásárlóiknak, amit igény esetén hűtve is kérhetnek a vevők, ami nem egy vicces történet kiindulási alapja.

Nálunk viszonylag sűrűn előfordul, hogy cseng a boltban a telefon, és egy ismeretlen ember odaszól, hogy szevasztok, Pisti vagyok, este nálunk buli van, tegyétek már meg, hogy behűtötök nekem 6 rekesz sört. És mondom oké, Pisti, behűtjük. Senki nem tudja, ki az a Pisti, de este meg fog jelenni valószínűleg egy fickó három haverral, és pontosan tudják, hogy a boltban ott fogja várni őket háromszáz sör behűtve.

– mesélte Szöllősi Balázs.

Az üzlet abban is más társaihoz képest, hogy a szó legszorosabb értelmében igyekszik kiszolgálni a vásárlói igényeket, még akkor is, hogyha ez nem párosul gazdasági racionalitással. A tulajdonos szerint egy „rémálom” a kínálat folyamatos bővülése, hiszen szerinte minél többfajta prémium kategóriás itala van, annál többször fordul elő, hogy a maga területén szakértőnek számító vevő a 15 whisky mellett hiányolni fogja azt a 16.-at, ami nem kapható a boltban. És mit tesz ilyenkor a tulajdonos? Nyel egy nagyot, és megígéri, hogyha másnap visszalátogat az üzletébe, akkor már a polcon fogja látni a hiányolt italkülönlegességet.

Inkább a vásárlói igényeknek szeretnék megfelelni, mint a gazdasági racionalitásnak. Ha a forgási sebességet nézem, a bolt italszortimentjének a kétharmadát nem is kellene, hogy tartsam. Ez a bolt nem arról szól, hogyan keressünk vele minél több pénzt, hanem arról, hogyan tehetjük a vevőinket és eladóinkat minél boldogabbá, és hogyha ők boldogok, akkor én is az vagyok

– avatta be a HelloVidéket a fő motivációjába a tulajdonos.

Ilyen piaci magatartás mellett azonban lehet profitot termelni? – merül fel a jogos kérdés. A Spiritstore tulaja elmondta, több boltot is üzemeltet Kecskeméten belül, de mind közül ez a bolt generálja a legnagyobb árbevételt, azonban a legmagasabb költségeket is.

Ha mondok egy számot, hogy a boltnak x millió forint árbevétele van, az elviheti az ember gondolatmenetét, mert kis túlzással a költségeink is ugyanennyit tesznek ki, brutális kiadásokkal dolgozunk. Azonban én nem félek a költségektől, mert ez hozza magával a bevételt, a motivált és jó hangulatú eladót

– beszélt a bevétel-kiadás kapcsán Szöllősi Balázs.

Bár a konkrét bevételt nem számszerűsíthetjük a Spirit Store esetében, a HelloVidék megtudta, hogy az átlagos napi vásárlói létszám meghaladja az ezret is, ami azt jelenti, mintha háromhavonta egy Kecskemét lakosságának megfelelő számú ember fordulna meg a boltban. Az éjszakai nyitva tartás nagy húzóerő, árulta el a tulajdonos, mert sokan olyan dolgokért keresik meg őket az éjszaka közepén, amit napközben máshol is megvehetnének, de különösen igaz ez az olyan időpontokra is, mint például vasárnap délelőtt.

Habár az üzletet prémium trafikként aposztrofálható, az ott forgalmazott italok arányában 80% a mainstream és csak 20%-ban minőségi kategória. Legjobban a sörök fogynak, égetett szeszes italokból pedig csökkenő sorrendben a vodka, rum, whisky, pálinka és cognaic. Szöllősi Balázs hangsúlyozta, hogy sok vevőjük van, aki céltudatosan a magasabb árkategóriájú italokért keresi fel őket, de többször előfordult már, hogy valaki a „szokásosért” ment az üzletbe, és végül meglátott egy limitált kiadású alkoholt, ezért inkább azt vette meg.

Fontos bemutatni a prémiumot, mert ezáltal kicsit ki tudjuk tágítani a vásárlóink horizontját. Ha ezek nem lennének, akkor a mainstream italokért is kevesebben jönnének. Olyan, mint egy autószalon, ahol ki van állítva egy több tízmilliós autó, azt is körbejárjuk, megcsodáljuk, beleülünk megsimogatjuk, de egy lényegesen olcsóbb darabot vásárolunk majd meg. Mindeközben ott van bennünk az érzés, hogyha majd a választott autót kinőttük, eladjuk, lehet, hogy veszünk egy drágábbat is. Ezért kell mindig ott lennie a prémiumnak az üzletben

– számolt be a HelloVidéknek a tulajdonos egy piaci jelenségről.

Habár Kecskemét Bács-Kiskun megye északi részén található, viszonylag közel Pest megyéhez, a város már koránt sem részesül abból a turizmusból, amiből a fővárosi vendéglátóhelyek és üzletek nagy nyereségre számíthatnak. A megyeszékhelyen nem jellemzőek a külföldi legénybúcsúk, így a Spiritstore sem számíthat anyagilag jobb helyzetben lévő turistákra, akik rárepülnének a bolt széles szortimentjére.

Kecskeméten akkor érdemes turistákra lőjek, ha majd lesznek. Igazából ezen az alapon vadászhatnék rénszarvasra is, mert az sincs”

– jegyezte meg viccesen a tulajdonos a turizmus hiánya kapcsán.

A bolt kínálata tehát napról napra bővül, és bár jelenleg a tulajdonos rémálomként és önmarcangoló históriaként emlegeti mindezt, nem lehet tudni, hogy mivé növi ki magát, ha a távoli jövőben sikerül elindítani az országos keresletet is lefedni kívánó, prémium kategóriás italokat kínáló webáruházat: vagy még nagyobb kihívás elé állítja a boltost, vagy megvalósítja a hosszú távon igazán profitábilis működést.

