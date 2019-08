Fontos határidő közeleg: milliárdos támogatásra pályázhatnak a gazdák

A közlemény szerint a támogatás már 10 ezer kilowattóra (kWh) felhasznált hőenergia után igényelhető, miután a tárca a kisebb termelők számára kedvezően módosította az elvárt hőenergia mennyiség alsó küszöbértékét.

Kiemelték, hogy az engedélyköteles élelmiszer előállítók is jogosulttá válnak a támogatásra, ezért a minisztérium minden érintett termelőnek azt javasolja, hogy mindenképpen adja be a kérelmét, mivel a jogszabály módosítása jelenleg zajlik és a folyamatban lévő eljárásokra, azaz a beadott kérelmekre is vonatkozni fog.

Hozzátették, hogy szintén egy friss jogszabályváltozásnak köszönthetően, foglalkoztatottanként 500 ezer forintra emelkedett a baromfi- és sertéságazatban a foglalkoztatási célú támogatások fajlagos összege, ezáltal a baromfi- és sertésfeldolgozással és kapcsolódó tevékenységgel is rendelkező állattartó üzemek mintegy 2,3 milliárd forint támogatásra lesznek jogosultak.