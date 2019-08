Örülhet Bige: újraindult a szolnoki üzeme

Mint írják, a hatóságok folyamatosan figyelik a gyár tevékenységét. Ráadásul a három hónapig tartó leállás erősen megcsapolta a cég pénzügyi tartalékaikat, mivel a vevők egy része elpártolt tőlük. Ugyan korábban felújítást is terveztek, ezt kénytelenek elhalasztani. Az erre szánt erőforrásokból jelenleg állagmegóvásra, karbantartásra, illetve a kisebb hibák kijavítására költenek. Megvizsgálják azt is, hogy míg az üzem állt, addig keletkeztek-e károk a berendezésekben. Emiatt most próbaüzem működik.

Ahogy arról korábban is beszámoltunk a megyei katasztrófavédelem a gyárat még május végén állította le. A szolnoki kénsav-, kriolit- és műtrágyatelepen most viszont újra elindíthatta a termelés. Jelenleg két per zajlik a gyár és a katasztrófavédelem között, viszont jogerős döntés csak jövőre várható. Addig viszont üzemelhet a cég kivéve, ha a hatóságok nem találnak valamilyen hibát vagy okot az újabb bezárásra. Az ügy során, ha Bigének igazat ad a bíróság, akkor kártérítést követelhet - hiszen a leállás során több százmilliót vesztett a gyártulajdonos.