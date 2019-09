Drágulást hoz az ősz: egekbe szállhat a tejtermékek ára

Ahogy a portál írja, egyelőre nem érzik a fogyasztók a változást, bár egy kisebb drágulás így is végbement a magyar tejpiacon. Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a termelők nyár végén már felhívták a figyelmet arra, hogy a növekvő költségekhez kellene igazítani a felvásárlási árakat, hiszen azok két és fél éve nem változtak. A termelési költségeket a 90 és 100 forint között mozgó árak már egyre kevésbé tudják fedezni. Viszont azt is hangsúlyozták a gazdák, hogy egyre nagyobb a teher a gazdaságokon a folyamatosan emelkedő bérköltségek, az ipari energiaárak és az erősödő infláció gyors ütemű emelkedése miatt.

Bár az ártárgyalások mindig üzleti titoknak minősülnek, de iparági információk szerint az elmúlt hetekben szerényebb mértékű drágulás zajlott a piacon. Eltérő mértékben ugyan, de 2-4 százalékkal emeltek árat a feldolgozók és az áruházláncok

- mondta Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója a lapnak. Kitért arra is, hogy a drágulás az előttünk álló hónapokban várhatóan folytatódik.

Ebbe az irányba mutat az euró–forint árfolyam alakulása, valamint a nyerstej külpiacokon tapasztalható magas ára is. Továbbra sincs tejfelesleg Európában, novemberben újabb áremelési hullám futhat végig az ellátási láncon

– fogalmazott Harcz Zoltán.

A hazai piacon változatlanul 98 forint körül alakult a nyerstej felvásárlási ára május és augusztus között. Ezzel szemben a külföldi piacokon sokkal magasabb árat kínáltak a felvásárlók. Négy hónap alatt több mint 15 százalékkal nőtt az exportár, meghaladva így a 105 forintos kilónkénti szintet a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ adatai szerint.

Ahogy a lap írja, nem meglepő, hogy akadt szép számmal olyan gazdaság akik az alapanyagul szolgáló nyerstejet nem a hazai feldolgozóknak adták el, hanem külföldi partnereiknek szállították ki. A szakértpk szerint ezt előre lehetett látni: május és augusztus között 12 százalékkal kevesebb nyerstej került a hazai feldolgozókhoz. Nőtt ugyanakkor az itthon eladott tejtermékek mennyisége.