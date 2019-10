Hasítanak a vidéki lakásárak: a vásárlói kedv nem torpant meg

Rátaposott a fékre Budapest: majdnem felére zuhant a forgalom

Az első félévben a fővárosban 9941 használt lakás kelt el a hivatalos - egyelőre még nem teljes körűen feldolgozott - adatok szerint, ez 46 százalékos visszaesésnek felel meg éves összevetésben.

Előzetes számokról van szó, azaz még bővülhetnek az érintett időszakban történt lakáseladásokról szóló adatok, amik feljebb húzhatják az elsőre durva visszaesésről tanúskodó számokat. Mindenesetre erős jelzésnek tekinthető a mostani hivatalos adatsor, amely szerint a korábbinál kevésbé pörgős a fővárosi használt lakások piaca. Számítani lehetett erre, a nyári hónapokban ugyanis harmadával csökkent a kereslet Budapesten

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az árakon is látható a megtorpanás az ingatlan.com elemzése szerint. Budapesten a használt lakások átlagos négyzetméterára októberben 720 ezer forint volt, ami lényegében stagnálást jelent a szeptemberi 717 ezer, illetve a májusi 712 ezer forinthoz képest, igaz, éves szinten még 18 százalékos drágulásnak felel meg.

A budapesti lakáspiacról részben az új, magas hozamú államkötvény nyári megjelenése miatt a befektetési célú vásárlók egy része eltűnt. Az áremelkedés megtorpant, ami pedig a saját célra vásárlóknak kedvezhet, növekedhet a mozgásterük egy-egy alku esetén. Fontos azonban, hogy árcsökkenésre egyelőre még nem lehet számítani, a legfrissebb adatok alapján is inkább az látszik, hogy elérték a plafont, és tetőztek a budapesti használt lakások árai

- fogalmazott a szakember.

Vidéken enyhébb ütemben, de még kitart a lendület

A hivatalos - szintén előzetes - számok szerint a megyeszékhelyeken is csökkent a lakásforgalom több mint 30 százalékkal, de a később beérkező adatok még esetükben is javíthatják a statisztikát. A vidéki lakások piacáról Balogh László azt mondta, több vidéki nagyvárosban - Budapesttel ellentétben – az elmúlt félévben is emelkedtek az árak.

Debrecenben például a használt lakások átlagos kínálati négyzetméterára októberben 471 ezer forint volt, ami májushoz képest 3 százalékos drágulást, éves szinten pedig 33 százalékos áremelkedést jelent. Győrben tavaly októberhez képest 22 százalékkal, májushoz képest pedig 5 százalékkal 432 ezer forintra nőtt a négyzetméterár.