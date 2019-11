Kapacitásbővítő beruházás: ez a jászberényi cég részesül támogatásban

Egy ország előrejutása, gazdasági teljesítménye és az emberek jólétének emelkedése a települések fejlődésének a következménye. Magyarország egy eladósodott, válságban lévő és munkanélküliséggel sújtott országból mára gyorsan növekvő, munkaalapú gazdasággá fejlődött

- emelte ki Varga Mihály, majd hozzátette, hogy az országépítő munkát visszatükrözik a magyar gazdaság eredményei is.

Az év második negyedében 5,2 százalékkal erősödött a gazdaság, ami a második leggyorsabb az Európai Unióban, ezzel párhuzamosan a munkában állók száma és a keresetek is emelkedtek. Ez utóbbiak az első nyolc hónapban 10,7 százalékkal növekedtek, ezzel már harmadik éve kétszámjegyű a béremelkedés

- közölte a miniszter, aki kitért arra is, hogy a már elindított Gazdaságvédelmi akcióterv ezen eredmények megtartását segíti.

Mint mondta, a célzott gazdaságvédelmi intézkedéseknek köszönhetően az uniós átlag feletti növekedés fenntartására - még a gyengélkedő világgazdasági környezet ellenére is - minden esély megvan, ugyanakkor, ha kell, a már meghozott lépéseket újabb gazdaságélénkítő intézkedések követhetik. Rámutatott arra is, hogy az elért eredményekből Jászberény is kivette a részét, mivel 2010 óta az álláskeresők száma négyezerről ezer főre csökkent, a munkanélküliségi ráta pedig 5 százalékról 3,1 százalékra javult.

A Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 280 embert alkalmaz Jászberényben. A miniszter fontosnak nevezte azt is, hogy a város az elmúlt időszakban komoly eredményeket ért el az út- és közműfejlesztésekben, a közterületek és középületek megújításában, valamint a szociális- és gyermekintézmények fejlesztésében is.

A Nagyvállalati beruházási támogatási program keretében az elmúlt években több jászberényi céget is támogattak, példaként említette a Szatmári Kft. mellett a Jász-Plasztik Kft.-t, a Trend Kft.-t és a Ferro-Press Kft.-t.

A támogatások révén összértékben több mint 10 milliárd forint értékű beruházás valósult meg Jászberényben

- közölte.

A beruházás során megvalósuló raktárkapacitás-bővítés mára elengedhetetlenné vált, hiszen 100 százalék fölötti jelenleg is a raktárok kihasználtsága. A raktárterületet 5 ezer négyzetméterrel bővítik - jegyezte meg. A beruházás során többek között automata raktárrendszert építenek ki, bővítik a polcos állványrendszert, targoncákat vásárolnak, napelemes rendszert építenek ki, informatikai fejlesztések valósulnak meg. A fejlesztés után a kft. 5 év alatt 20-30 új munkahelyet teremt, emellett vállalták, hogy 7 év alatt 50 százalékkal emelik a béreket. A beruházás lehetővé tenné a közeljövőben több áruház megnyitását is

- mondta Szatmári Zoltán, a vállalat ügyvezető igazgatója. Kitért arra is, hogy a kft.-nek több mint 80 ezer négyzetméteren található a telephelye, 30 ezer négyzetméter a beépített raktárterülete, 37 kamion közlekedik itt naponta.

Jelenleg 9,7 milliárd forint értékű raktárkészlettel dolgozik a vállalat

- fejtette ki az ügyvezető igazgató, aki szólt arról, hogy a vállalkozás 1990-ben indult, gázkészülékeket és épületgépészeti szerelvényeket árultak egy kis üzletben.

1996-ban megépítették az első áruházukat Jászberényben, ma már országszerte 35 áruháza van a kft.-nek és 12 projektirodában kínálják termékeiket. Az épületgépészeti profilt 2005-től fürdőszoba-ágazattal bővítették, később az építőanyag is helyet kapott a kínálatukban. A cég 1999-ben megépült logisztikai központja 2010-re megháromszorozta méretét. A nyilvános cégadatok szerint a Szatmári Kft. adózott eredménye 2018-ban több mint 3 milliárd 468 millió forint volt.

A beszédek után Varga Mihály átadta a támogatásról szóló okiratot Szatmári Zoltánnak. Az eseményen részt vett Marczinkó Zoltán István, a Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára és Szabó Tamás, Jászberény polgármestere is.