Drasztikus változások: a szívószálak betiltása felbolygatja a teljes hazai ipart

2021-től teljesen eltűnnek a az egyszer használatos műanyag szívószálak, tálak és evőeszközök, amelyek megfizethető áron, környezetbarát anyagok felhasználásával helyettesíthetők. Az Európai Uniós szabályozás ezen kívül a fogyasztás csökkentését írja elő a többi műanyagtermék esetében, illetve a szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás fokozását. Célként például a PET palackoknál a 90 százalékos újrahasznosítás elérését tűzték ki 2025-re.

Magyarországon a csomagolóiparnak 2-5 százalékát teszi ki az egyszer használatos műanyagok gyártása: vannak olyan cégek a területen, amelyek kizárólag ennek a termékkörnek a gyártásával foglalkoznak, iletve olyan vállalatok is, amiknek az árbevétel jelentős részét az érintett műanyagok előállítása adja.

A vállalatoknak nagymértékű szemléletváltásra lesz szüksége és kénytelenek lesznek innovatív megoldásokra költeni, hogy környezettbarátabb megoldásokkal váltsák ki a jelenlegi alapanyagokat, technológiákat. A Euler Hermes Hitelbiztosító szerint emiatt a szektor több szereplője is nehéz helyzetbe kerülhet. Fel kell készülniük a változó trendekre, hiszen a magyar vállalkozások bizonyos részére is hatással lesznek: a műanyaggyártásban lezajló változások a vegyipar mellett az élelmiszeripart és az üdítőital gyártást, a dohány- és gyógyszeripart és az olajipari petrolkémiai cégeket is érintik.

A műanyagok újrahasznosításánál is fejlődnie kell Magyarországnak, hiszen a 25-26 százalékos aránnyal az utolsók közt szerepel a listán az Európai Unióban, ahol 17 ország már 40 százalék felett jár, 3 országban pedig 50 százalék feletti az újrahasznosítás aránya. További probléma, hogy a képződő műanyaghulladék több mint felét továbbra is hulladéklerakókban helyeik el (majd a föld alá temetik) Magyarországon, miközben egyre több ország tilja ezt a megoldást

Címlapkép: Getty Images