Több ezren jelentettek névtelenül a NAV-nak: ez böki nagyon a magyarok csőrét

Több ezer lakossági bejelentés érkezett tavaly a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, amik bizonyos cégek vagy magánszemélyek kétesnek vélt ügyeire próbálták felhívni a hatóság figyelmét közérdekű bejelentés formájában. 2019 első kilenc hónapjában majdnem 6900 ilyen beadvány érkezett a NAV-hoz, körülbelül harmaduk névtelen volt. Szinte minden esetben vélt vagy valós, de mindenképpen konkrét szabálytalanságra próbálták meg felhívni a hivatal figyelmét, írja a Magyar Nemzet.

A közérdekű beadványok összesített tapasztalataiból úgy tűnik, az háborítja fel az embereket leginkább, ha valaki nem kapott nyugtát a boltban, de rendszeresen előfordult, hogy a foglalkoztatáshoz fűződő feltételezett szabálytalanságot jelentenek be. Gyakori témák között szerepelt az is, amikor az adott gazdasági szereplő a bejelentő szerint jogosultság nélkül végezte tevékenységét, vagy éppen az, hogy egy-egy bérbeadó nem jelentette be a bérbeadásból származó jövedelmét.

A bejelentők számottevő része nem akarta felfedni kilétét: a beadványok 35 százaléka azonosíthatatlan személytől származott.

Január eleje és szeptember vége között a NAV több mint 1600 különböző típusú vizsgálatot folytatott le, ezek közül majdnem 330 zárult valamilyen hiányosság, szabálytalanság megállapításával. A kiszabott mulasztási és adóbírság együttes összege túllépte a 360 millió forintot.

Címlapkép: Getty Images