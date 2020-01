Új növényt kísérleteztek ki: ez mentheti meg a városi gazdaságot?

Egyre több városban alakul ki az a trend, hogy a lakosok a kertjükben vagy erkélyükön termesztik a kedvenc zöldségeiket, gyümölcseiket. Éppen ezért jelenthet nagy előrelépést a most kikisérletezett paradicsom fajta. Mivel a városlakók folyamatos helyhiánnyal küzdenek, az amerikai Cold Spring Harbor laboratórium munkatársai kifejezetten erre a problémára kerestek megoldást.

Még nem tudjuk, hogyan áll be a Földön újra az egyensúly, ami a klímaváltozást illeti, de gondolnunk kell arra, hogy milyen megoldásaink lehetnek a növénytermesztésben, hogy folyamatosan meg tudjuk termelni kedvenc zöldségeinket és gyümölcseinket

- mondja Zachary Lippman, a laboratórium vezetője.

Mivel az éghajlatváltozás a világ minden táján jelentkezik, ennek drámai következményei a legfontosabb növénytermesztő területeinkre is kihatnak

- tette hozzá a kutató.

Ahogy a szakemberek mondják, az úgynevezett CRISPR eljárás segítségével a kutatók olyan paradicsomot termesztettek, amelyeknek kisebb szárral rendelkeznek és csokrokban, kicsi bokorként nőnek - ezzel is kevesebb teret foglalva társaikhoz képest. Persze más előnyökkel is rendelkezik az újfajta paradicsom. Az eddigi fajokhoz képest sokkal gyorsabban terem, 40 nap elteltével már fogyaszthatjuk piros termését.

Az új paradicsomnak - amit a kutatók még nem neveztek el - sokkal rövidebb szára van, mint az átlagos fajtáknak, nem kapaszkodik olyan magasra sem, inkább egy kis csokorra hasonlít. Amit akutatók elárultak még róla az az, hogy kísérletük során, mire létrehozták az új növényfajt, három génmutációt használtak. Ide tartoznak az olyan gének, amelyek befolyásolják a növény növekedését, virágzását és terményét, valamint a szárak növekedésének hosszúságát.

A kutatók szerint amellett, hogy az új paradicsomfajta nagyon ízletes, kifejezetten jól viseli a kis tereket és a megváltozott klímát is. Ahogy Lippman mondja, ezt a génmódosító folyamatot más, virágos növényekkel, zöldésgekkel és gyümölcsökkel is végre tudnák hajtani és biztos benne, hogy működne is a beavatkozás.

2018-ban az USA kijelentette, hogy nem szabályozza ezeket a génmódosításokat, a fogyasztói érdekképviseletek viszont jelezték aggodalmukat. Lippman hangsúlyozta, hogy megérti a géntechnológiával módosított élelmiszerek felé tett aggodalmakat, de úgy véli, a beavatkozások, amiket végeznek, pusztán csak a természetes folyamatokat gyorsítják fel.

Az persze még nem egyértelmű, hogy az általuk "tervezett" paradicsom mikor kerül kereskedelmi forgalomba, ha egyáltalán bekerül. Hiszen előtte számos vizsgálaton át kell esniük és rengeteg engedéllyel kell majd rendelkezniük.

(forrás: modernfarmer.com)

Címlapkép: Getty Images