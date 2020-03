Jó hír a gazdáknak: nem lesz hiány műtrágyából

Rácz Zoltán a társaság közleményében kifejtette, hogy a műtrágyagyártásban semmilyen kockázat nincsen, a járványügyi előírásokat a cégnél is életbe léptették.

A szezonális munkálataikat végző gazdálkodóknál is nyugalmat tapasztalnak, fennakadásokra a mezőgazdasági termelésben sem kell tartani

- tette hozzá, majd kiemelte, hogy keresleti piac van, az árakban nagy elmozdulás nincs, az idei tavaszi műtrágya szezon árgörbéje egyelőre a megszokott szezonalitást mutatja.

Ilyenkor a későn vásárlók a logisztikai kihívásokból adódóan általában magasabb árakkal találkoznak, de ez inkább az exportpiacokon jelentkezhet. Az Európai Műtrágyagyártók Szövetsége, amelynek a Nitrogénművek is tagja, kérte az Európai Bizottság illetékeseitől a határokon átmenő műtrágya és egyéb mezőgazdasági input anyagok szállításának zavartalanságát

- jegyezte meg. Mint mondta arra is, hogy a pétfürdői gyáruk teljes kapacitással működik. A napi Pétisó termelési kapacitás nagyságrendje 5000 tonna, ez Európa legnagyobb CAN műtrágya (27 százalékban nitrogént tartalmazó Pétisó) kapacitását jelenti, amely lefedi a belföldi piaci igényeket. A jelenlegi helyzetben kiemelkedik ennek jelentősége. Emellett a Bige Holding szolnoki gyára is folyamatosan termel foszfor és kálium tartalmú műtrágyákat.

