Nyaralót a Balatonnál 10 millió alatt? Nem lehetetlen: itt a lista

Az utóbbi hónapok eseményei, főként a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozás számos területen okozott drasztikus változásokat, amelyek akár talán még évek múlva is érezhetőek lehetnek. Az elszigeteltség, a recesszió, a gazdasági nehézségek természetesen az évek óta mondhatni töretlenül szárnyaló ingatlanpiacnak is fordulópontot jelentettek és már-már kiszámíthatatlan változásokat ígérnek a közeljövőre nézve.

Az egyre dráguló ingatlanok, a csúcsokat döntögető lakásárak és az albérletek rekordernek számító díjazásai az utóbbi években nem mutattak olyan erőteljes fordulatot, mint ami a koronavírus magyarországi megjelenését követte.

A lakáspiacon érzékelhető változást hozott a járvány. Az ingatlan.com egy korábbi elemzése alapján a koronavírussal hamar visszaesett a lakások iránti kereslet, a kínálat ugyanakkor tovább bővült.

Március 2-13. között a magánszemélyek 3,7 százalékkal több lakást hirdettek meg eladásra, mint az azt megelőző időszakban. A kínálat bővülésést ugyan nem cáfolja, ám tovább bontogatja a piac lehetséges változásait az Ingatlannet márciusi elemzése. A 2008-as gazdasági világválságra hivatkozva arról írnak, hogy a tőzsdével ellentétben az ingatlanpiac lassabban reagál az egyes globális eseményekre, így a vírus hatásait számszerűen csak később láthatjuk. Ennek ellenére úgy gondolják, hogy amíg tart a járványügyi veszélyhelyzet, addig a kereslet mérsékelt csökkenésére lehet számítani értelemszerűen, mivel a személyes találkozók és az ingatlanbejárások is minimalizálódnak.

Arra számítanak, hogy egy-egy lakás piacon töltött ideje meghosszabbodhat, ám az árakat tekintve nem okoz nagyobb zuhanást a koronavírus.

A márciusi előrejelzést követő hetekben az ingatlanok iránti kereslet valóban csökkent és az intézmények bezárásával, a home office munkavégzéssel őrületes zuhanásba kezdtek az albérletek árai. Április közepén az ingatlan.com adatai szerint az első sokkhatás után azonban ismét ébredezni kezdett a szektor és a lakáspiaci kereslet.

Április végéhez közeledve a DunaHouse fokozódó érdeklődést tapasztalt az aktivitási mutatókat tekintve, amik ugyan még nem voltak a tavalyi évhez mérhetőek, de pozitív változást sugalltak. Az adatok alapján az országos ingatlanközvetítő hálózat által regisztrált érdeklődő vevők száma 4 heti bezuhanás után újra emelkedő fázisba kezdett és az előző héthez képest több mint 50%-os emelkedést mutat.

A vevői érdeklődés így már csak 26%-os elmaradásban volt a tavalyi év ugyanezen időszakának aktivitásához képest, szemben a korábbi hetek 70%-os zuhanáshoz képest.

Egy teljesen új irányt sugall a Takarék Index elemzője, aki szerint a válsághelyzet ugyan rövid távon főként az ipari, valamint a kiemelt turisztikai térségek lakáspiacának forgalmára és áraira lehet kedvezőtlen hatással, de a külföldi turisták eltűnése az ingatlanbefektetőket is óvatosságra intik.

Ennek ellenére hosszabb távon a koronavírus helyzet a hazai turisztikai helyszínek ingatlanpiacának kimondottan kedvezhet, mivel a külföldi nyaralások helyett többen dönthetnek a belföldi turizmus mellett.

Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint valóban pozitívan hathat ezekre az ingaltanokra a járványhelyzet és növekedhet a kereslet a belföldi nyaralók iránt. Az általuk “karanténhatásnak” nevezett jelenség alapján, ugyanis a bezártsággal egyre nagyobb igény alakult ki a természet közeli környezetre, a kertre, így a családi házak mellett a népszerű üdülőhelyek nyaralói is meglepően keresetté váltak. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője szerint természetesen jóval kevesebben érdeklődnek összességében a járvány miatt, ám erős átrendeződés tapasztalható.

Jelentősen megugrott a a kertes, zöldövezetben található ingatlanok, elsősorban a házak és a nyaralók iránt érdeklődők súlya a lakóingatlan-keresleten belül. Áprilisban a lakóingatlanok iránt érdeklődök kicsivel több, mint fele, 51 százaléka a házakra összpontosult.

Ez jelentős emelkedés, mivel idén februárban, illetve tavaly áprilisban a vevőjelöltek 43-44 százaléka keresett célzottan házakat. Látványos növekedést mutat a nyaralók iránti érdeklődés: a korábbi 3-4 százalékos arány áprisra közel a duplájára, 6 százalékra nőtt. A portál elemzője szerint ugyan áprilisban a tavasz beköszöntével egyébként is többen érdeklődnek a nyaralók iránt, de a bővülésben egyértelműen érezhető a karanténhatás is.

Balogh László hangsúlyozta, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben arról nem lehet egészen biztosat állítani, hogy mennyire lesz tartós a kertes házak és a nyaralók népszerűsége, de valószínűleg hosszabb távon is erősebb marad az érdeklődés, így olyan települések is felkerülhetnek a lakáspiaci térképre, amik eddig nem voltak a “top települések” listáján. A négyzetméterárakat tekintve nem történt egyelőre jelentős változás, aminek lehet, hogy többen nem örülnek, akik a bezártság után egy új nyaraló vásárlásán törik a fejüket. A balatoni nyaralóárak településenként eltérhetnek, így bizonyos települések esetében 1-5 százalékkal csökkentek vagy éppen nőttek, de drasztikus változással még nem érdemes kalkulálni.

Jó hír lehet azonban, hogy a szélsőséges járványhelyzet ellenére a legnagyobb hirdetőoldalak ingatlankínálatából szemezgetve továbbra is találhatunk az átlagosnál jóval olcsóbb balatoni ingatlanokat. A HelloVidék összegyűjtötte a legjobb eladó balatoni nyaralókat 10 millió forint alatt, lássuk csak a toplistát!

1. Nosztalgia kuckó Balatonakarattyánál

Listánk legkedvezőbb áron elérhető nyaralója egy Balatonakarattya-pusztán lévő kétszintes kisház, amelynek alsó szintjén nappali-konyha és egy hálószoba, felső szintjén pedig 2 hálószoba található. A vízellátás búvárszivattyúval ellátott fúrt kúttal van megoldva és jelenleg kerti zuhanyzó és wc van kialakítva. A nem feltétlen összkomfortosnak nevezhető körülményekért cserébe, azonban egyértelműen kárpótolja a leendő kikapcsolódásra vágyó tulajdonost az 540 négyzetméteres telek, ahol többek között meggy, cseresznye, dió és mandula fa várja az új gazdáját.

2. Csodás panoráma kevesebb mint 6 millióért

A Balatontól mindössze 12 kilométerre található kisház csodálatos természeti panorámát nyújt lakóinak. A közeli horgásztó miatt igazi horgász paradicsom lehet a horgászat szerelmeseinek, ám nyaralásra, hétvégi háznak is jó döntés lehet. Az épület kályhával fűthető, ami a régi típusú nyaraló épületeknél viszonylag ritkának mondható, ám az épületben található wc és zuhanyzó kialakítása itt is az új tulajdonos feladata lesz.

3. 300 tő szőlővel a déli parton

A Balatonlelle határában, 1316 nm-es telken található 25 nm-es alapterületű présház nyaralónak is használható, ám leginkább olyanoknak lehet jó vétel, akik szívesen foglalkoznának szőlővel, hiszen a hatalmas telken kb 300 tő szőlő van, Burgundi és Otelló fajta vegyesen. A tégla falazattal készült, cserépfedésű épületben présházat, pincét, raktárat, tusolót, WC-t, tárolókat, teraszot és a tetőtérben pedig egy pihenő szobát találhatunk.

4. Barátságos borostyános házikó az egyik legnépszerűbb településen

A Balatonfüreden, a Kéki-dülőben található 1527 négyzetméteres völgypanorámás telken szőlő és gyümölcsös is van, valamint egy 40 négyzetméteres terméskőből épült gazdasági épület. A kis házban egy 15 négyzetméteres pihenő szóba és egy 25 négyzetméteres borospince kapott helyet. A nagy kertes ingatlan aszfaltos úton megközelíthető a városközponttól, így hobbikertnek és kisebb átalakításokat követően nyaralónak is kiváló lehet.

5. Siófok: A déli parti kedvenc

Az eladásra kínált ingatlan a nyári élet központi településének számító, Siófoktól mindössze 7 kilométerre fekvő Törekin található. A hatalmas több mint 1400 négyzetméteres telken egy 35 négyzetméteres épület helyezkedik el egy lankás domboldalon csodálatos panorámát nyújtva lakójának. Szőlő és gyümölcsfák természetesen itt is vannak, ám ennyi pénzért már villanybojler által biztosított meleg vizet, fürdőszobát, wc-t és egy borozgató helyiséget is kaphatunk.

6. Felújított nyaraló Hévíz és Sümeg között

A hirdetés alapján a háborítatlan természet értékeit megbecsülni tudó új gazdáját keresi a Zalaszántó Szőlőhegyén található gazdasági épület, amely szintén kiválóan alkalmas lehet kertészkedni vágyóknak és nyaralónak is. Jenelegi kinézete egy korábbi felújításnak köszönhető, így már a képek alapján egy kellemesebb komfortfokozatot nyújtó kisházról beszélhetünk. A víz ciszterna segítségével, illetve az ivóvíz egy 1000 l-es tartállyal az egész szezonban megoldott. Fürdőzni vágyóknak az év bármely szakaszában jó pihenőhely lehet, hiszen a Balaton és a környező gyógy- és élményfürdők is elérhető távolságban vannak.

7. A gyógyfürdőtől karnyújtásnyira

Ha a Balaton mellett a gyógyfürdők megszállottjai vagyunk, akkor listánkról ez a nyaraló lehet a dobogós. A gyönyörű panorámás 714 négyzetméteres telken fekvő 70 négyzetméteres, 3 szobás hétvégi ház mindössze 2400 méterre található a Gránit Gyógyfürdőtől Zalakaroson. Listánkat tekintve azt már talán ki sem érdemes emelni, hogy természetesen ez a telek is kiválóan alkalmas lehet szőlő és gyümölcs termesztésére.

8. Itt pihen a test és a lélek

Alig hat kilométerre a Balatontól a térség egyik legszebb panorámájú domboldala emelkedik Lesenceistvánd felett, ahol a hirdetés szerint felejthetetlen látvány tárulhat a szemünk elé, amely testi-lelki pihenést ígér. A domboldalon épült a kis kőből és téglából készült ház szépen gondozott szőlővel és gyümölcsfákkal a telken. Áram van és a szöveg alapján egy kisebb felújítás után az épület ugyanolyan szép lehet mint a környezete. Jó hír, hogy a telektől könnyen elérhetjük a Balaton népszerű strandjait Szigligeten vagy Balatonedericsen, de közel van Badacsony is.

9. Csendes erdő a természet lágy ölén

Csendes, erdővel borított, meghitt környezet. Talán ennél nem is kell több egy kellemes hétvégi kikapcsolódáshoz. A Ságvár külterületén a Marjádi dűlőn található ingatlan a leírás alapján pontosan ezt kínálja. Az 1401 négyzetméteres telken egy 49,3 négyzetméteres tégla szerkezetű épület található wc-vel, konyhával, az emeleten pedig két szobával. Plusz igényekhez igazodva egy 18 négyzetméteres pince is tartozik az ingatlanhoz és a kertben kialakítottak egy sütögetőt és egy filagóriát. Nem titok az sem, hogy a 9 milliós ár 250 tőke szőlőt és gyümölcsfákat is tartalmaz.

10. XXI. századi komfort zöld környezetben

Aki balatoni nyaralót szeretne és az otthonához hasonló komfortfokozatot, annak kicsit méllyebbre kell nyúlnia a pénztárcájába, de szerencsére a listánk "költséghatárának" számító bűvös 10 milliós összegért pont rábukkantunk erre a felújított balatonfűzfői kisházra. A 30 négyzetméteres nyaraló fából készült és egy konyhát, két szobát, valamint egy zuhanyzó/mosdó/wc helyiséget tartalmaz. A képek alapján a kis nyaraló szépen karbantartott és a szövegből az is kiderül, hogy a fürdőszobát 2012-ben újították fel, így a kényelmes zuhanyzás miatt már biztosan nem kell aggódnia az új tulajdonosnak.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.