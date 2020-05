Ilyen ingatlant vehetsz most 10 millió alatt a Balatonnál: megéri kivárni?

A balatoni ingatlanok mindig is magasabb árkategóriába tartoztak, ezért is csak kevesen tehették meg, hogy befektetés céljából vásároljanak a magyar tenger partján ingatlant. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy inkább saját célra vásároltak házakat, lakásokat vagy telkeket. A vírus azonban lehet, hogy változtat ezen a tendencián.

Jelenleg a kialakult helyzet miatt egyelőre stagnálnak az árak, az emelkedés megállt. Illetve már megfigyelhető, hogy néhány ingatlannak csökkent az ára. Mivel nem lehet kiszámítani, hogy meddig fog tartani a járvány, és milyen hatással lesz majd az ingatlanpiacra, tömegesen még nem mozdultak meg lefelé az ingatlanok árai. Jelen pillanatban még úgy tűnik, hogy kivárnak mind az eladói és a vevői oldalon is a szereplők

– fogalmazott a szakember.

Korábban, azt tapasztaltuk, hogy nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Jelen helyzetben ez azonban megváltozni látszik. Az eladói oldal nem változott, akik korábban – még a járvány előtt – úgy döntöttek, hogy eladják az ingatlanjaikat, ők még mindig jelen vannak a piacon. A vevői oldal viszont most úgy tűnik, hogy kivár. Várják, hogy lejjebb menjenek az ingatlanárak a járvány miatt. A vásárlást a kijárási korlátozás is megnehezíti jelenleg, mivel sokan nem szívesen mozdulnak ki jelenlegi otthonukból.

A legnagyobb érdeklődés most a tízmillió forint alatti és a huszonötmillió forint körüli Balaton környéki nyaralók, hétvégi házak iránt van. Csökkent a kereslet a családi házak, lakások iránt. Igaz, ezeket az ingatlanokat most nagyon nehéz vagy egyáltalán nem lehetséges megtekinteni, mivel nagyobb százalékban lakottak, ami miatt az értékesítés is kitolódik

– mondta az ingatlanközvetítő.

Ha körbenézünk az eladásra kínált ingatlanok között, akkor azt láthatjuk, hogy ugyan a legnagyobb kereslet a tízmillió forint alatti ingatlanokra van, a piacon azonban alig találunk ilyet közvetlenül a part mellett. Ha viszont megelégszünk azzal, hogy a Balatonhoz közeli városban vagy településen vásároljunk házat, lakást, akkor például Marcaliban vagy Tapolcán találhatunk már nyolcmillió forinttól elég jó állapotban lévő ingatlanokat.

A közkedvelt tóparti városokban Siófokon, Balatonlellén vagy Balatonfenyvesen – ha a déli partot nézzük – a „kezdőárak” inkább a húszmillió forinthoz közelítenek. Ha az északi parton keresünk ingatlant, akkor először érdemes Keszthelyen körbe nézni, itt ugyanis már tizenötmillió forint körül szép lakásokhoz lehet hozzájutni. Badacsonyban harminc-, Tihanyban negyven-, Balatonfüreden húszmillió forint körül indulnak az ingatlanok árai. A balatoni ingatlanok árának felsőhatára akár a száz- vagy a több százmillió forintot is elérheti.

Azt, hogy ezek az árak miként fognak alakulni az elkövetkező időszakban, még nem lehet megmondani. Ezért a befektetők egyelőre várnak még. A járvány természetesen az eladások mellett a bérlésekre is rányomta bélyegét.

Az albérletekre is hatással van a járványhelyzet. Vannak ingatlan tulajdonosok, akik úgy próbálnak segíteni a bérlőkön, hogy pár hónapig különböző fizetési kedvezményeket adnak azoknak a bérlőknek, akik most a munkájuk miatt kevesebb bevételhez jutnak. A kiadó albérleteknél még nagy árcsökkenés nem figyelhető meg, de itt nem is voltak olyan magas árak, mint például Budapesten

– hangsúlyozta az értékesítő.

Címlapkép: Getty Images

