Így úszta meg a koronavírus-válságot a mangalicák magyar királynője

Bátran kijelenthetjük, hogy hazánk egyik legsikeresebb mangalicatenyésztője, Fekete Zsóka. A hajdúböszörményi fiatal tenyésztő sorra zsebeli be a szakmai díjakat és elismeréseket. A családi farmjukról pedig ugyan ilyen sebességgel kerülnek ki, a mára már prémium kategóriába sorolt termékeik. Zsókát most arról kérdezte a HelloVidék, hogy miként hozták létre a mangalicafarmot, hogyan telnek a hétköznapjaik és milyen nehézségeket okozott nekik, a még most is tartó koronavírus-járvány.

Az adott motivációt, hogy a családom mezőgazdasággal foglalkozott. Így tapasztalatom már volt, ebben a felfogásban, életvitelben éltük, éljük mindennapjainkat. Ebben az meghökkentő, különleges inkább az, hogy nulláról alakítottuk ki ezt a mára már több, mint 60 anyakocás farmot

- meséli Zsóka, visszaemlékezve a kezdetekre, majd hozzáteszi, nem is tervezték, hogy mangalicát fognak tenyészteni.

Hogyan jött létre a farm? Ez egy nagyon mesébe illő sztori. Nem terveztük hogy ekkora mangalicatenyésztők vagy mára már prémium minőségű mangalica feldolgozó gazdaság leszünk. A Fiatal gazda pályázatra jelentkeztem, amely során bio zöldségfeldolgozást szerettem volna kialakítani, és a melléktermékhasznosítás miatt vettünk mangalicákat. Amikor a 20 anyakoca megérkezett, akkor szólt a gazda, hogy több mint a fele vemhes... Így rá egy hétre több, mint 50 db mangalicám lett. Hát így kezdődött..

- meséli a fiatal gazda majd kitér arra is, hogy ő és családja egyáltalán nem foglalkoztak sertéstenyésztéssel.

Nagypapának voltak régen háznál disznók, így az ő tapasztalatai segítették át, a kezdeti nehézségeket. Nagyon sokat köszönhettünk neki. Nem egyszerű belevágni, elkezdeni és fenntartani egy mangalicafarmot. A későbbiekben a családi recepteket felhasználva kezdtük el a feldolgozást. Ezeket kiegészítettem saját, egyedi receptekkel, hogy szélesítsem a termékpalettát. Mára már több, mint 20 féle terméket készítek. Minden egyes terméket én, saját kezűleg fűszerezek még mai napig is

- emeli ki Zsóka, aki abba is beavat minket, hogyan kell elképzelni egy napot a farmon.

Nekem igazából a feldolgozás menete a mindennapos dolgom. Én felügyelem és egyben részt is veszek a feldolgozási folyamatokban. Maximalista vagyok, így fontos nálam a precizitás. A farmon édesapám segít be, így nekem csak a fontosabb állatorvosi, tenyésztési, adminisztrációs munkálatok elvégzése miatt kell kimennem a telepre

- magyarázza, majd hozzáteszi, szerencsére van, aki segít neki az egyéb területeken is.

Van egy hentes segítségem és egy mindenes női segítségem, akivel minden folyamatot el tudok végezni. A telepen édesapám és két alkalmazott segít az állatok ellátásában. Édesanyám pedig a papírmunkákban, könyvelésben valamint a pályázatírásban segít

- veszi sorra a farmon dolgozókat Zsóka.

A farmon készült termékeket piacokon, fesztiválokon is megtalálhatjuk, sőt külföldre is szállítanak. Ennek folyamatáról és hátteréről is mesélt a fiatal gazda.

Így van, elég sokfelé ismertek a termékeim. Büszke vagyok az eddig elért sikerekre. Sokat köszönhetek családomnak is. Igazából bárki vásárolhat tőlem, mert megtalálható vagyok Budapesten a Lehel piacon. Bár most, a koronavírus miatt kialakult helyzetben, egy új stratégia, új irányvonal, kiszolgálási vonal jött létre: a házhoz szállítás, melyet saját futárral sikerült megoldanom. Így a friss áru hamar eljut a kedves vevőhöz. Ehhez csak annyit kell tenniük az érdeklődőknek, hogy írnak nekem egy e-mailt, amiben leadják rendelést. A vásárlóknak érdemes tudni, hogy prémium árkategóriás termékekről van szó

- teszi hozzá Fekete Zsóka, aki arról is mesélt, hogy az állattartás és később a húsok és egyéb termékek eladása mellett szükségük van egyéb kereset kiegészítésre is. Ebben sokat segítenek a támogatások, pályázati lehetőséget.

A koronavírus viszont minden termelőt és gazdát érintett, de ahogy Zsóka fogalmaz, mint kistermelők, feldolgozók, szerencsés helyzetben vannak.

Élelmiszerre mindig szükség van, mindig esznek az emberek, és sokan igenis keresik a jó minőségű élelmiszereket. Sőt, ebben az időszakban különösképpen odafigyelnek az emberek mit esznek. Nálunk minősített, édesapám által megtermelt bio takarmányt kapnak az állatok, ezt a minőséget megkapjuk a húsban is. Így mi pozitív visszajelzéseket kapunk a járvány alatt is. Fontos megjegyezni, a forgalmunk visszaesett, de nem álltunk le, az állandó vevőinkkel tudjuk tartani a kapcsolatot. Az ellátási láncot is folyamatossá tudtam tenni

- magyarázza Zsóka, majd hozzáteszi, ez a járvány váratlan, új dolgokat eredményezett az életükben.

El kell gondolkoznunk az értékesítés területén. Jövőben szeretném könnyíteni munkámat, viszont a minőség magas szintje továbbra fontos szempont

- teszi hozzá a tenyésztő, aki a kialakult helyzetben is igyekszik a legjobban helytállni. Mint mondja, a farm létrehozása óta számos elismerést sikerült elnyerniük. Ez pozitív visszacsatolás számukra.

Nagyon büszke vagyok, hogy már az első Mangalica Fesztiválunkon Termék díjat kaptak termékeim, majd az azt követő fesztiválokon folyamatos Termék díjas kiállítók, fesztiválozók lehetünk. A tenyészállat kiállításokon tenyészkoca süldőim elnyerték a legszebb koca süldő díjat, valamint különdíjat, különböző helyezéseket is kaptak a Farmer Expon Debrecenben. Termékeimet külföldi rendezvényeken is bemutathattam, sőt vásárokon, nemzetközi kiállításokon is részt vehettem. Két nagyon fontos esemény vagy eseménysorozat: Az egyik a Nemzetközi Salon de Gourmet spanyolországi Nemzetközi Élelmiszeripari kiállítás. Valamint a többször is megrendezésre kerülő Düsseldorfi Magyar napok, Ahol már második alkalommal is elnyertem a Düsseldorfi Magyar Napok Közönségdíját. Köszönettel tartozom, hogy 2019-ben a Magyar Konyha Magazin 3 legjobb termelője közé választottak. Hazai és nemzetközi Gastronómiai fesztiválokon előadásokra, bemutatókra kérnek fel

- sorolja elismeréseit a hajdúböszörményi fiatal tenyésztő.

