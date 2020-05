A koronavírus nyertesei: még jól is járhatnak a járvánnyal a nógrádi kistermelők

Nógrád megyében az elsők között jött létre közösségi összefogás annak érdekében, hogy a helyi mikrovállalkozások és termelők portékái közvetlenül juthassanak el a vásárlókhoz. A másfél havi kényszerű bezárkózás új kezdeményezéseket hívott életre, a fokozatos nyitással pedig lehetővé vált, hogy a települési termelői piacok és a közösségi média felületei összehozzák egymással a vásárlót és az eladót. A „#vegyélhelyit” hívószó olyan termékekre is ráirányította a figyelmet, amelyek létezéséről sokan nem, vagy csak nem közvetlen vásárlási tapasztalás útján tudtak. Közülük emelünk ki most néhányat.

Papp Viktor és Papp-Lágymányosi Lilla Szügy községben tartják fenn GreenWave névre keresztelt vállalkozásuk székhelyét, melynek fő profilja héj nélküli tökmag termékek előállítása. Vásárlóik számára folyamatos receptötletekkel is szolgálnak a könnyebb felhasználhatóság érdekében, beszállítani pedig vendéglátóegységekbe szoktak.

A tökmag egészségtudatos táplálkozásba ajánlottan beilleszthető táplálék kiegészítő és alapanyag egyaránt, amely számos módon felhasználható. Salátákhoz, húsokhoz, pesto készítéséhez, péksüteményekhez, főzelékekhez és krémlevesekhez egyaránt

– foglalta össze a termelő a tökmag népszerűségének okait.

A koronavírus okozta vészhelyzet más helyi vállalkozásokkal együttesen a tökmagüzletet is negatívan befolyásolta, a házaspár ezért az új célcsoport megtalálásában látott menekülési utat. „Elindultak kezdeményezések a magyar termékek országon belül tartására, amely véleményem szerint nagyon fontos jövőkép lehet mindannyiunk számára és ez segített nekünk is ebben a nehéz helyzetben. Szépen alakulnak a megkeresések, de nem a lazítások befolyásolják, hanem az emberek hozzáállása a termelői termékekhez, ami felértékelődött az elmúlt időszakban!” – ismertette a változásokat Papp-Lágymányosi Lilla, aki azt is elárulta, hogy a termék életútját a vetéstől a betakarításon keresztül, a tisztítási folyamatokon, ellenőrzésen, a csomagoláson át a vásárlóig nyomon követik, így garantálva annak minőségét. Hozzátette:

A kiegészítő alapanyagainkat is helyi kistermelőktől vásároljuk meg, ezáltal biztosítva a hasonló gondos kezeket. Termékeink frissen kerülnek a légmentesen zárt, feltépőfüllel ellátott dobozba, így kerülnek közvetlen értékesítésre.

Ez a fajta professzionalitás jellemzi a megye egyik leghíresebb mikrovállalkozását is, a mini zöldnövényeket termesztő Microvilág Bébilevelek Kft.-t is, melynek vezetője, Csősz Gábor külföldi munkáját hátrahagyva tért haza annak érdekében, hogy vállalkozási tervét sikerrel véghez vigye. A Microvilág kizárólag éttermek és szállodák részére termelt és szállított növényi hajtásokat, mikrozöldeket, így a bevételek egyik napról a másikra nullára estek. Jó hír viszont, hogy a nyitás utáni megrendelések a termék speciális jellege miatt hamar teljesíthetővé válnak, hiszen a mikrozöldségek növekedési ideje töredéke a más, termelői piacokon lévőkéhez képest. Azonban a családi vállalkozás azon terve, hogy egy harmadik személyt foglalkoztasson nyáron a kiszállítási feladatok elvégzésére, a recesszió miatt biztosan elmarad.

A szakácsokkal, étterem tulajdonosokkal jelenleg is kapcsolatban vagyunk, elmondásaik alapján a szigorítások enyhítése után gyors fellendülés lesz. Igaz a piaci viszonyok átrendeződnek, de a belföldi turizmus várhatóan sokkal nagyobb lesz. Jelenleg, mint oly sok más vállalkozásnak, számunkra is a túlélés a feladat. A termeléshez használt eszközeink alkalmasak voltak palánta hajtatásra, így most annyi palánta várja a jó időt, amennyi csak az üvegházunkban elfért. Sokféle paradicsom, paprika, kerül majd a helyiek kertjébe. Természetesen hagyunk magunknak is bőven, így ha a turizmus beindul, számukra is szeretnénk értékesíteni a paradicsomot, paprikát, a már meglévő termékpalettánk mellett. Vetőmagból megfelelő készletekkel rendelkezünk, így számunkra viszonylag egyszerű az újrakezdés, két-három hét alatt újra 100%-on tudunk majd termelni

– fogalmazott az ügyvezető, Csősz Gábor.

Az idénytermékek megjelenése szintén felerősíti a helyi vevők vásárlási kedvét, hiszen nemcsak a belföldi, hanem kifejezetten megyén belüli zöldségek és gyümölcsök népszerűsége emelkedik az online termelői közösségek és csoportok gyarapodásával. Ez a szemléletváltás mutatkozik meg az ipolyvecei Mitasz Tamás vállalkozásában is. Elsődleges felvásárlója egy budai cukrászda volt.

Évi kb. 12-14 tonna szamóca került számukra értékesítésre. Nyilvánvalóan a korlátozások miatt, nekik sincs szükségük ekkora mennyiségű gyümölcsre, amit jeleztek is felénk, de még pontos adatot nem mondtak, ezért javában visszaesik a számukra eladott gyümölcs. Viszont, a direktértékesítés száma megnőtt, ami lehetséges, hogy köszönhető a nagyobb számú hirdetésnek, internet adta lehetőségek kihasználásának. Az emberek jobban keresik talán most a helyit, mint eddig. Próbálunk a vásárlóink egészségére is figyelni, a "maradj otthont" elősegíteni az ingyenes házhozszállítás lehetőségével Nógrád és Pest megyén belül, amit a maximális higiéniai feltételek betartása mellett bonyolítunk le

- összegezte az elmúlt időszak nehézségeit Mitasz Tamás.

Az ipolyvecei családi vállalkozásban őstermelőként mindenki részt vesz három generációra visszamenőleg. Jelenleg nyolc hektárnyi gyümölcsössel rendelkeznek, melyből öt hektárnyi szilva-, meggy-, barack-, alma-, és körtefa, 0,35 hektár málna, 0,65 hektár piros ribizli, és 1,5 hektár szamóca. A család a maradék szűk területen burgonya és egyéb konyhakerti növények termesztésével próbálja a kiesést kompenzálni.

A vevők visszatérése nem köthető a korlátozások lazításához, főleg, mert a szigorúbb időszakban nem termett a gyümölcs, így nem volt szükség vevőre sem. De az évek óta nálunk vásároló vevőink természetesen idén is visszatértek, a szezon elindulása előtt kb. egy hónappal már megkezdték az érdeklődést, nagyon várják, mint minden évben. Szerencsére eddig mindenki, aki nálunk vásárolt, meg is tartja jó szokását, és visszatér. Ennek nagyon örülünk, és erre is törekszünk. Ezért igyekszünk minél jobb minőségű szamócát és egyéb gyümölcsöt termelni, illetve minél több csatornán eljutni a leendő vásárlóink felé is. Többek között ez is szerepet játszott a házhozszállítás elindításában. Illetve ez idáig csak nagyobb kiszerelésben árultuk pl. az epret (min. 5 kg), idén már 1 kg-os kiszerelésben is hozzá tudnak jutni az érdeklődők

– mondták el, miként látják helyzetüket a tavaszi válság közepette. Hozzátették: „Nagyon hiszünk a farm to food irányzatban. Fixen magyar termék, amit lehetőleg közvetítő nélkül egyenesen a végfelhasználónak igyekszünk eljuttatni, ezzel kicsit ők is kedvezőbb áron juthatnak hozzá a szállítás napján leszedett gyümölcshöz, ugyanis az ellátási láncba nem lép be több szereplő, amely az árat megemelné. A többszöri rakodás mellőzésével a sérülés is kiküszöbölhető, tovább ép marad a gyümölcs. Természetesen, ha megkeres minket - általában- helyi zöldséges, számára is biztosítjuk a kért mennyiséget, próbálva támogatni a helyi vállalkozásokat.”

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE MOST 500 EZER FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Amennyiben 500 ezer forintot igényelnél, 36 hónapos futamidővel, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 10 058 forintos törlesztőrészlettel a CIB Bank nyújtja (THM 7,62 %), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 11 591 forintos törlesztőt (THM 13,25 %) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)