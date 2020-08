Nagy munkában a gazdák: kezdődik a villányi szüret

A területen elenyésző mennyiségben jelen lévő fehérszőlőfajták szedése már augusztus közepén megindult, ezután pedig a borvidék sajátosságaként ismert portugieser vörösbort adó kékoportó betakarításával indul meg az igazi szüreti időszak Villányban

- magyarázta Nagy Gergely. Mint mondta, a nyár utolsó és az ősz első napjaiban a gazdák egy kisebb része kezdi meg a munkát, de szeptember közepére várhatóan a borvidék egész területén javában zajlik majd a szüret.

Villány jellegzetessége a kékoportó, amelyet mintegy 330 hektáron termesztenek, ebből a kedvező időjárásnak köszönhetően jó évjáratú bor lesz az idén, a gazdák a mennyiség és a minőség tekintetében is bizakodók, vélekedett. A szőlőtermő területen hektáronként 6-9 tonna közötti átlagtermést produkáló szőlőfajtából a titkár szerint akár nyolc-kilenc tonnát is betakaríthatnak majd tízezer négyzetméterenként, a próbaszüretek ugyanis jó eredményekkel zárultak, az időjárás pedig továbbra is kedvező az érés szempontjából. A villányi termőterület nyolcvan százalékát uraló kékszőlők közül a kedvelt, testes, karakteres vörösbort adó bordeaux-i fajtákat később kezdik szedni.

Szeptember végén indul csaknem 300 hektáron a merlot, 320 hektáron a cabernet franc, 280 hektáron a kékfrankos szüretelése, a 400 hektáron termelt sauvignon fajta fürtjeit pedig októberben szakítják le a tőkékről. A villányi szüret a fehér fajták szedésével már augusztus közepén megkezdődött az Irsai Olivér szedésével. A hegyközségi titkár hozzátette, a későn érő fajták terméskilátásait nagyban befolyásolja a következő bő egy hónap időjárása; a gazdák tartós melegben és mérsékelt mennyiségű csapadékban bizakodnak.

Villány esetében továbbra is a testesebb, tölgyfahordóban érlelt vörösborok a népszerűek mind a hazai, mind a forgalom 5-10 százalékát adó külföldi piacon. A járvány hatásai, mondta a titkár, természetesen nem kerülték el teljes mértékben a villányi gazdákat, pincészeteket, de az online értékesítés felfutásának, a nyári belföldi turizmus élénkülésének és a kormányzati segítségnek köszönhetően egyelőre komoly gazdasági károkat nem kellett elszenvedniük a terület borértékesítésben érdekelt szereplőinek

- emelte ki Nagy Gergely.

A helyiek abban bíznak, hogy az őszi turisztikai szezonban élénk marad a forgalom nemcsak a környék, de az ország más részein lévő vendéglátó- és szálláshelyeken; mindez ugyanis a borkeresletben is megmutatkozik majd

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images

