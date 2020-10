Egyre leleményesebben vásárolnak a magyarok: íme néhány trükk, amivel rengeteget spórolhatsz

A késői fagyoknak és az aszályos időjárásnak köszönhetően az idei termés mennyisége jelentősen elmaradt az előző évhez képest, és ezt már tavasszal érezték a gazdák is. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai jól mutatják ennek következményeit:

az élelmiszerek ára éves összevetésben 7,9 százalékkal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké 17,1 százalékkal drágult, a gyümölcsök ára 46 százalékkal emelkedett. A cukor ára 13,4, a szalámi, szárazkolbász és sonkáé 11,4, a tojásé 10,2, a tejé 8,9 százalékkal lett magasabb. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 6,8, ezen belül a dohányáruk 10,3 százalékkal drágultak.

A termékdrágulás és a járvány együttes hatása viszont rányomja bélyegét a magyarok vásárlási szokásaira is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképe szerint a változások már most jól láthatók: a vásárlási szokások – köztük a vásárlások száma, a vásárlói kosár „mérete” és az összetétele – lassan, de nagyjából visszaálltak a veszélyhelyzet előtti állapotra, azonban a forgalom még elmarad az előző év azonos időszakához képest.

Tudatosabbak lettek a magyarok?

A fogyasztók vásárlási szokásai a koronavírus-helyzet kialakulását követően jelentősen átalakultak. Mindezt befolyásolta a vásárlási időkorlát akkori bevezetése is, valamint – a felelős magatartás és az egészség védelme érdekében hozott egyéni döntések alapján – megváltozott a vásárlások helyszíne is. Mindebből adódóan komoly arányeltolódások voltak tapasztalhatók a kiskereskedelmi forgalomban. A járvány első hullámában csökkent a vásárlások száma és hektikussá vált a gyakorisága, a heti eloszlása, változott a kosár összetétele, ugyanakkor nőtt az értéke, de összességében – a vásárlások számának változásával – csökkent a forgalom.

Jelenleg az élelmiszerbolti vásárlásokkal kapcsolatban elmondható, hogy a belépés és a fizetés között eltelt idő rövidült, valamint csökkent az úgynevezett impulzus-választások száma. A korábbinál többen vásárolnak rutinszerűbben, tervezettebben – sokan listával a kezükben –, a sorok közötti „sétálgatás és nézelődés” szinte megszűnt.

A vásárlások száma továbbra is elmarad az előző években megszokotthoz képest, de a vásárlói kosár értéke általában magasabb a bázis időszakénál. A tavaszi trendhez képest a hosszabb eltarthatóságú élelmiszerek előnyben részesítése gyakorlatilag megszűnt. Érdekesség, hogy mivel a tavasz végi, nyár eleji időszaknál kevesebben dolgoznak home office-ban, újbóli munkába járásuk illetve az iskolák újranyitása például az áruházi szendvicseladásokban is érzékelhető.

Tervezni még most is érdemes

A pandémia sok családot a tudatosabb tervezés felé terelt, hiszen a kijárási korlátozások alatt csak megadott időben végezhettük a bevásárlásokat. Ez azt jelentette, hogy sok háziasszonynak előre kellett tervezni, akár napokra is, hogy mire lesz szüksége a családnak. Azok, akik hamar átvették a hétköznapok új ütemét, volt, hogy előre tervezték még azt is, mit főznek az adott héten és ennek mentén végezték a heti nagybevásárlásokat.

Ugyan a korlátozások lazítása miatt, ma már ismét rendszeresen és időkorlát nélkül látogathatók a boltok - a szigorú egészségügyi szabályok betartása mellett - még most is érdemes megfogtolni, mire van szükségünk, mi azt amit alapanyagként hasznosíthatunk, hiszen a felhalmozás és impulzusvásárlás csak pazarláshoz vezet.

Mivel a szakemberek még most is azt hangsúlyozzák, hogy hogy kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak és tartsuk be a szociális távolságot, érdemes rövid idő alatt inténi a bevásárlásokat, ebben pedig sokat segíthet, ha előre gondolkodunk.

Persze voltak és vannak olyanok, akiknek nehezebben megy a tervezés, nekik szeretnénk most segíteni néhány tanácsal. Íme néhány tipp, amivel rengeteg pénzt tudsz megtakarítani bevásárlás során.

Írj egy listát. Talán nagyon régimódinak tűnik, de nem muszáj papírra írnod. Járd körbe a házat és közben akár a telefonodba is bepötyögheted, mi az, ami elfogyott, amit pótolni kell, ami szükséges az étkezésekhez, főzéshez. Ha csak azt veszed meg, ami a listán van, elkerülheted az impulzusvásárlást és a sorok között is céltudatosabban futhatsz végig.

Vigyél csak annyi pénzt magaddal, amiből a szükséges dolgokat meg tudod venni. Ha nincs nálad több pénz, nem tudsz más dolgokra költeni csak, amik a listádon vannak.

Mérd fel a terepet! Mielőtt nagyobb bevásárlásra indulsz, nézd át a boltok kínálatát, a legtöbb katalógus már olnline elérhető. A Pénzcentrum oldalán folyamatosan elérhető az összes nagyobb üzletlánc friss akciós újságja. Emellett érdemes helyi fogyasztói piacokra is kilátogatni, hiszen jó minőségű, hazai termékeket vásárolhatunk, kedvező áron.

Ruházat terén is legyünk megfontoltak. Kövessük az időjárás változását és csak azokat a darabokat vegyük meg, melyekre valóban szükségünk van. Mielőtt bármit is megvásárolnánk, tegyük fel a kérdést, hogy valóban szükségünk van-e az adott darabra, vagy sem. Ha elbizonytalanodunk, akkor valóban semmi szükségünk egy sokadik Érdemes az évszaknak megfelelő cipővel, kabáttal rendelkezni, ez a hidegebb hónapok közeledtével egyre fontosabbá válik.

Ne unalomból vásárolj! A felesleges pénzköltés akkor következik be, ha csak úgy, beugrunki ide vagy oda vásárolni. Ha valamilyen baráti programra vágyunk, ne egy közös vásárlás legyen az, hiszen ilyenkor könnyebben elvisz a hév és olyan termékeket is megveszünk, amire nincs is szükségünk.

Címlapkép: Getty Images