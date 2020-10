Brutális méretű csarnok épül a vidéki városban: mutatjuk, mivel bizniszelnek majd

A termelő és logisztikai vállalkozások számára ideális helyszínen, Budapest szomszédságában, Fóton vásárolta meg első fejlesztési területét a HelloParks. Európa egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportjához, a Corvin Sétányt is jegyző Futurealhoz tartozó, nemrégiben alapított vállalat az M0 autóút és az M3 autópálya csomópontja közelében található, 76 hektáros területen az ország egyik legnagyobb ipari és logisztikai központját építi fel. A vállalat a helyszínen közművekkel és útkapcsolattal rendelkező, megvásárolható ipari építési telkeket is kínál, amelyek 1,5 hektáros mérettől érhetőek el.

A HelloParks Fót elnevezésű fejlesztés első ütemében egy több mint 45 ezer négyzetméteres raktárépületet adnak át, ami a tervek szerint 2021 harmadik negyedére készülhet el. A telken összesen 330 ezer négyzetméternyi raktár- és ipari terület kialakítására van lehetőség, ahová logisztikai szolgáltatókat, könnyűipari gyártókat és összeszerelő vállalkozásokat is várnak, de ki tudják elégíteni a speciális igényeket is. Ez nem minden, hiszen Budapest közelsége miatt a park a városi disztribúciót végző szolgáltatók számára is ideális. Az első épületnél a minimális bérbe vehető terület 3200 négyzetméter, a következő ütemben pedig akár 1000 négyzetméteres bérleményeket is kínálnak majd, azaz a kisebb üzemméretű bérlőkre is gondolnak.

A tervezett, egyenként 35-49 ezer négyzetméter közötti alapterületű, modern kialakítású létesítmények közös jellemzője, hogy az energiahatékonyságot és a környezetkímélő üzemeltetést biztosító okos megoldások révén teljesítik majd a BREEAM fenntarthatósági szabvány előírásait. A bérlők munkavállalóinak igényeit szem előtt tartva, a kikapcsolódást segítő szabadidős- és közösségi szolgáltatások is megtalálhatóak lesznek az élhető, emberközpontú logisztikai parkban, ezzel is támogatva a területen működő vállalatok munkaerő-toborzó és -megtartó tevékenységét.

A HelloParks Fótnak otthont adó terület megvásárlása és fejlesztése az első lépés azon az úton, amelynek célja, hogy a HelloParks a dinamikusan növekvő ipari- és logisztikai piac egyik meghatározó szereplőjévé váljon. Magyarországon ezt a budapesti agglomerációban és a logisztikai csomópontként működő vidéki nagyvárosokban történő fejlesztésekkel kívánjuk megkezdeni. A közép-kelet-európai régióban is komoly aktivitásokat tervezünk, a Futureal-csoport már meglévő külpiaci jelenlétére építve

- mondta Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója.

A leendő bérlők részéről már most intenzív érdeklődést tapasztalunk, ezért a piacon fennálló erős kereslet, illetve a kínálat szűkössége láttán úgy döntöttünk, hogy az első fóti létesítmény fejlesztésébe spekulatív alapon kezdünk bele

- tette hozzá.