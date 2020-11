Súlyos titkot árult el a magyar boltokról a Házasodna a gazda Betti gazdája

HelloVidék: Az édesapja gazdaságát vette át és azt folytatta, saját elképzelései szerint. Hogyan vágott bele a biokertészetbe, erdőgazdálkodásba? Mivel foglalkozott korábban és miért döntött úgy, hogy létrehozza inkább a saját gazdálkodását?

Vincze Betti: Az erdőgazdálkodás volt a legegyszerűbb feladat, hiszen az üzemterv egyértelműen mutatja, mit lehet és mit nem. Természetesen át kellett fésülni az iratokat, hiszen a sok helyrajzi szám között bújt meg olyan picinyke 1-2 hektáros erdő is, amiről addig nem is tudtam. Onnan, hogy képbe kerültem az összes területtel kapcsolatban, már csak a bürokratikus része volt hátra a dolognak, majd végül megtalálni a megfelelő brigádot a fakitermeléshez, akivel együtt tudok működni az aktuális kitermelés során. A kertel kapcsolatban úgy voltam, hogy kipattant a fejemből az a gondolat, hogy milyen jó lenne a saját munkám gyümölcsét a tányéromon látni és nem mindenért a boltba szaladozni, hiszen nincs is olyan közel (oda vissza 30), illetve tudom, hogy az a minőség, amit ott megkap, az ember igazából csak külsőre hasonlít az általunk ismert növényre. A beltartalmi értéke szinte nulla, ellenben a maradványvegyszer tartalma igen jelentős is lehet. Az, ami bio, meg megfizethetetlen. Korábban sok mindennel foglalkoztam, mert bevállalós típus vagyok, így ha egy lehetőséget elém hozott az élet és vonzott, akkor megragadtam azt. Azt gondolom, ha most eljönne a végóra, már most is azt mondhatnám, hogy igen, én éltem. Ettől függetlenül a mezőgazdaság mindig fontos volt az életemben, kiskoromtól kezdve egészen felnőtt koromig. Alig voltam még pár éves, mikor már a tanyán a lovak hátán jöttem-mentem az udvaron. Felszállni a karámdeszkáról és szőrén megülni a lovat az maga volt a boldogság számomra. Az viszont vicces volt, mikor egy-egy paci a határozott noszogatásom ellenére inkább vette az irányt a kazal felé, mint amerre irányítottam. Fél órákat ültem ilyenkor a hátukon mert nem mertem leugrani, de mikor jól laktak akkor indultunk tovább. Ilyen emlékekkel és a lehetőséggel, ami elém tárult nem lehetett kérdés, hogy megpróbálkozom ezzel, de már a saját számíze szerint. Bárcsak ezt apukámmal együtt tudtuk volna megtenni annak idején mikor együtt dolgoztunk.

HelloVidék: Hogyan jött a biogazdaság ötlete?

Vincze Betti: Úgy látom a minőségi élelmiszer termesztésé a jövő. Ha valaki mostanában kezd bele ilyesmibe és ki szeretne tűnni a tömegből, az jobb, ha elkezd „másként” gondolkozni. Tudom, az kockázatos, de a bátraké a szerencse. Egyre több tudatos vásárló fedezi fel, hogy az áruházakban kapható élelmiszerek nagy részét nem lehet tápláléknak hívni. Az innen-onnan behozott és/vagy mesterséges körülmények között termesztett agyonvegyszerezett növényeket elfogyasztva, csak a pénztárcánk lesz soványabb, de hogy a testünket nem tudjuk tápanyagokkal feltölteni általuk az tény. Én nem szerettem volna beállni az ilyen termelők sorába. Azt vallom, hogy szezonjában termesszük meg vegyszermenetesen azokat a növényeket, amiknek akkor van itt az idejük, aztán ezeknek egy részét tegyük el valamilyen formában télire. Az ilyen táplálékkal jól jár a szervezetünk a tél során. Elkényeztetett minket a világ, de ez nem mindig jó. Minden szezonnak megvan a maga zöldsége-gyümölcse, amit akkor érdemes enni lehetőleg bio változatban. Ne akarjunk már télen eprezni meg görögdinnyézni arany áron.

HelloVidék: Megtérülő befektetésnek számít a biokertészkedés?

Vincze Betti: Úgy gondolom, hogy igen, de legfőképpen akkor, ha olyan egyre feltörekvőbb alternatív lehetőségeket keresünk, mint például a bio piac (ha van ilyen a környékünkön), vagy kosárközösségek, illetve a házhozszállítás amennyiben ez megoldható. A lényeg, hogy a termelőtől tényleg egyből az asztalra jusson a termék.

HelloVidék: Milyen előnyei és hátrányai vannak a biotermesztésnek?

Vincze Betti: Nehézséget jelenthet a bio minősítés megszerzése. Persze sok esetben ezt nem lehet kihagyni. Ugyanakkor jó lehetőség az is, ha beengedjük a vásárlót a kertbe. Ha látja, hogy mit csinálunk, hogy csináljuk ezáltal megismerve minket termelőket és a kertet is. Ez később egy kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot hoz magával, aminél az ajánlás, mint egyfajta reklám segíthet abban, hogy fix vásárlókört alakítsunk ki. Én tényleges hátrányt nem tudok mondani. A természetes tápanyagokkal történő termőtalaj dúsítás, a vegyszermentes növénytermesztés nem lehet hátrányos hosszú távon. Lehet, hogy bizonyos esetekben sokkal több munkát ad, vagy előfordulhat bevételkiesés valamilyen ok miatt, de éppen ezért érdemes minél inkább a sokféleségre törekedni és kerülni a monokultúrákat. És még valami. Nem kell mindig ipari méretekben gondolkozni. Véleményem szerint minél több ilyen kisebb gazdaság van, ami a környéket látja el, annál több családnak jelenthet ez egészséges táplálékot és bevételt.

HelloVidék: A koronavírus-járvány volt valamilyen hatással a gazdaságukra? Korábban voltak esetleg nehezebb időszakok, amik veszélyeztették a termelést?

Vincze Betti: Nem igazán, de mint ismert, olyan 1.5-2 éve lett élet lehelve a gazdaságba éppen ezért nincs is nagy múltja. Lépésről lépésre haladok. Szívesen válaszolok erre a kérdésre 5 év múlva.

HelloVidék: Az agráriumban számos támogatás elérhető. A vírus utáni mentőcsomagot igénybe vette esetleg? Mi a véleménye az agrárágazat számára elérhető támogatásokról?

Vincze Betti: Nem vettem igénybe a mentőcsomagot. Az agrárágazat támogatásai hasznosak lehetnek bizonyos esetekben. Azonban itt is érvényes lehet a kevesebb több elve. Mert minél több támogatást szeretne az ember, annál több kritériumnak kell megfelelnie és annál kevésbé gondolkozhat szabadon. Továbbá annál több ellenőrző szerv elvárásának kell megfelelni. Ráadásul, ha egy gazdaság a támogatásokra épít és esetleg valamilyen válság miatt nem jönnek az utalások időben, akkor az nagy problémákat tud generálni. Akár még csődhelyzet is kialakulhat, vagy egy olyan spirálba kerülhet a vállalkozás, amiből utána rettenetes nehéz kikászálódni.

HelloVidék: Egy biogazdaságban hogyan lehet védekezni a kártevők ellen?

Vincze Betti:Ismert tény, hogy a nagy biogazdaságokban is permeteznek csak „barátságosabb” szerekkel. Én semmilyen vegyszert nem akartam használni. Nem volt teljesítménykényszer, úgy vágtam neki, hogy amit a rovarok, csigák stb. hagynak, nekem az is elég. Aztán nagy meglepetésemre semmi nem szokott oda a kertembe. Idén már azért más volt a helyzet, de míg így sem beszélhetek tényleges kárról. Emiatt viszont elkezdtem ismerkedni azokkal a védekezési lehetőségekkel, amik teljesen vegyszermentesek. Ilyen például a szódabikarbóna, a csalánlé, a narancsolaj, különböző természetes baktériumok és gombák. Ami a kaszálókat illeti nem törekszem arra, hogy egy szezonban annyiszor kaszáljak, ahányszor csak éppen felnő a fű. Azt vettem észre, hogy a korábbi évekhez képest több lett a vadvirág a legelőn. Nyilván ez annak köszönhető, hogy ha 1-2 magot idehoz a szél, annak van ideje, lehetősége a nyár során felnőni és kimagzani, így jövőre már színesítheti a legelő sokféleséget. Ennek köszönhetően egyre tápanyagdúsabb és nem egyre silányabb szálastakarmányt tudok betakarítani évről évre.

HelloVidék: A gazdaság erdővel, mezőkkel szegélyezett. Mostanában egyre többször olvashatunk arról, hogy különböző vadon élő állatok beólálkodnak a portákra, kertekbe, megdézsmálni a termést. Milyen állatok fordulnak meg a birtok körül és hogyan lehet ellenük védekezni?

Vincze Betti: Először is leszögezném, hogy a vadakkal kapcsolatosan nincs jó megoldás. Az erdő közelsége miatt fokozottan kijárnak a nagyvadak, mint az őz a szarvas és a vaddisznó. Viszont nekik is élni kell. Ez egy lehetetlen helyzet, hiszen egyre kevesebb élőhelyük marad, mivel mi emberek egyre inkább elvesszük azt. Ugyanakkor a mezőgazdaságból élőknek valahol határt kell húzni, hogy hol van az állj. Ilyenkor kerül képbe a vadkárelhárító vadászat, ami valamennyire ellensúlyozni tudja a helyzetet. Persze a kutyák is megteszik a magukét, mert legalább a háztól távol tartják őket.

HelloVidék: Hogy zajlik egy nap a gazdaságban? Milyen feladatai akadnak gazdasszonyként?

Vincze Betti: A napjaim változatosak és kiszámíthatatlanok. Sokszor aznap derül ki, hogy mi is lesz a program. Éppen ezért nem is tudok sablonosan egy napot leírni, mivel nincs bennük rendszer.

HelloVidék: Egyedül él egy hatalmas területen, mely szántóval és erdővel borított. Számos férfias munkát el kell látnia, melyek okozták a legnagyobb fejtörést, nehézséget?

Vincze Betti: Az szokta leginkább a problémát okozni, ha valamire fizikális erőmből nem vagyok képes, nincs meg hozzá a megfelelő eszközöm, vagy olyan jellegű meghibásodás történik, amihez én kevés vagyok. Ilyenkor mindenképp segítséget kell kérnem. Viszont bármilyen jellegű dologról is legyen szó én mindig együtt végzem a munkát azzal, akivel éppen dolgozom. Nálam nem az megy, hogy kiadom a munkát, hanem együtt oldjuk meg a problémát bármiről is legyen szó, ezáltal mindig tanulok.

HelloVidék: A műsort tekintve számít esetleg arra, hogy az üzletre is jó hatással lesz? Hiszen most komoly marketingértéknek számít, hogy megismerik a nevét.

Vincze Betti: Igen számítok rá, hogy ez pozitív dolgokat is hoz majd az életembe.

