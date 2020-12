Itt venne házat a legtöbb magyar: mutatjuk, melyek voltak a falusi csok slágertelepülései 2020-ban

Hatalmas érdeklődés övezete a hírt, miszerint a kormány a családvédelmi akcióterv keretében a csok kibővítését és a falusi csok bevezetését tervezi. Még mielőtt elérhetővé váltak volna a támogatások, már akkor rengetegen voltak kíváncsiak arra, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy igénybe vehessék őket, valamint, hogy mely települések lesznek azok, ahol fel tudják majd használni a kedvezményeket.

Rendkívül népszerű a falusi csok, a családok élnek a támogatási lehetőséggel

2020 május végéig 10 229 család nyújtott be támogatási kérelmet több mint 54 milliárd forint értékben. Területileg meglehetősen kiegyenlített az igénylések száma, ugyanakkor a listából "felfelé" kiemelkedik Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Heves és Nógrád megye, ahol sok a kistelepülés

- számolt be a program részleteiről Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A támogatási célokat nézve is nagyjából kiegyenlített a kép: az igénylők 52 százaléka ingatlanvásárláshoz, korszerűsítéshez, 48 százalékuk a meglévő otthon bővítésére kívánja felhasználni a pénzt

- közölte a kormánybiztos.

Kitért arra is, hogy leginkább azok a családok kérték a támogatást, ahol már három gyermek van, illetve ennyit szeretnének. Ez a kérelmezők hatvan százalékát teszi ki. Az igénylők 38 százaléka kétgyermekes vagy második gyermeket vállaló család. A családok használt ingatlan vásárlásához, korszerűsítéséhez - kombinált támogatás esetében - 7,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényeltek, a meglévő otthon korszerűsítése esetén pedig 2,6 millió forintot kértek átlagosan.

A falusi csok nem az egész ország területén igényelhető otthonteremtési támogatási forma, a kormányrendelet alapján 2486 magyarországi településen kérhető. Ezek azok az 5000 fő alatti települések, amelyeken a rendelet megjelenése előtti évtizedekben tartósan csökkenő volt a lélekszám. A vállalt gyermekszámtól függően a vissza nem térítendő támogatás akár 10 millió forint is lehet. A már meglévő otthonok is bővíthetők, korszerűsíthetők, ez esetben akár 5 millió forint is lehet a vissza nem térítendő juttatás. Emellett komoly kamattámogatási hitellehetőség is a családok rendelkezésére áll

- hívta fel a figyelmet Gyopáros Alpár.

Hozzátette, a tanyáknál a támogatás igénylése független attól, hogy az melyik településhez tartoznak közigazgatásilag. Továbbá új elem január 1-jétől, hogy a falusi csok településein 5 millió forintig áfa-visszatérítési támogatásra is jogosultak a családok. Van mit várni jövőre is, hiszen 2021 újdonsága a lakásfelújítási támogatás, mely segítséget nyújthat a családoknak otthonuk korszerűsítésére, modernizálására.

Mely települések vonzották a magyarokat 2020-ban?

Hivatalos statisztika arra vonatkozóan még nem látott napvilágot, hogy mely településeken volt eddig a legnagyobb érdeklődés a falusi csok iránt, azonban az elmúlt évben a HelloVidék a falusi csok aloldalának látogatottsági adatait folyamatosan monitorozta, melyekből különféle tendenciákat és következtetéseket lehet leszűrni.

A HelloVidék falusi csok keresőjét 2020-ban összesen 214412 alkalommal nyitották meg. Az adatokból kitűnik, hogy a megyék közül Pest megye a legnépszerűbb, az oldalmegtekintések alapján a kattintások 7,39 százalékát zsebelte be. Pest megye után Fejér megye iránt érdeklődtek a legtöbben. A második helyen a kattintások 2,92 százalékával ez a megye áll. A harmadik Győr-Moson-Sopron megye lett, ami a kattintások 2,18 százalékát birtokolja. A negyedik helyen Veszprém megye 2,18 százalékkal, az ötödik helyen mögötte Borsod-Abaúj-Zemplén megye zár 1,96 százalékkal.

A kapott eredmények viszont nem épp meglepőek, ahogy az sem, hogy Pest megye toronymagasan vezeti a listát. Mivel hazánk rendkívül főváros-centrikus, Budapest méreteit megközelítő nagyvárosunk nincs is, a legtöbb munkalehetőség és infrastruktúra itt koncentrálódik, valamint az átlagfizetés is itt a magasabb.

Mi a helyzet a járásokkal?

A legnépszerűbb járásokat tekintve egy kisebb változás történt tavaly óta. Érdekes, hogy a top 10-ből kiszorult a miskolci és a balatonfüredi járás is. 2020-ban a mezőnyt már a váci járás vezeti, a második helyre csúszott vissza a budakeszi járás.

Ez szintén a magyarok főváros-centrikusságát támasztja alá, mint ahogy az is, hogy a 10 legnépszerűbb járásból 8 Pest megyében található, a maradék Fejér- és Győr-Moson-Sopron megyéből került ki.

Top 10 legnépszerűbb járás a HelloVidék statisztikái szerint 2020-ban:

Váci járás

Budakeszi járás

Gödöllői járás

Szentendrei járás

Székesfehérvári járás

Ráckevei járás

Monori járás

Győri járás

Dabasi járás

Aszódi járás

Mely települések voltak a legvonzóbbak a magyarok számára?

Top 10 legnépszerűbb település a HelloVidék statisztikái szerint:

Pilisszentkereszt

Perbál

Sződ

Zsámbok

Tök

Pannonhalma

Balatonkenese

Mikepércs

Szigetcsép

Vácszentlászló

Érdekes, hogy a tavalyi listában még szerepeltek Nyíregyháza, most viszont Perbál kiszorította a top 10-ből. Ami jól látszik a statisztikából az az, hogy az érdeklődők nem a teljesen elszigetelt települések iránt érdeklődnek, hanem inkább az olyan falvak iránt, amelyek nagyobb városok, megyeszékhelyek közelében találhatóak. Az is vonzó a városok közelsége mellett, ha a település valamilyen turisztikai központ környékén található.

