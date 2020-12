Ennek sokan fognak örülni: ezek a juttatások emelkedhetnek jövőre

Továbbra sincs megállapodás a jövő évi minimálbér összegéről, holott elég sok mindent befolyásol majd a döntés. A munkáltatók három százalékkal emelnék a minimálbér összegét, ennél magasabb összegre csak akkor hajlandók, ha a kormány tovább csökkenti a szociális hozzájárulási adót. Az, ha emelkedik a minimálbér összege, sok szempontból változást hozhat a magyar családok életébe. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mi mindenre lehet hatással az emelés.

Hiába várják most már napok óta lélegzetvisszafojtva a szakszervezetek és a munkavállalók a 2021-es bérmegállapodás végső eredményét, nagyon úgy tűnik, majd csak jövőre várható eredmény.

A versenyszféra és a kormány Állandó Konzultációs Fórumának szerdai ülésén nem sikerült egyezségre jutnia a feleknek a minimálbér és a garantált bérminimum 2021-es összegéről. A felek abban állapodtak meg, hogy a tárgyalások januárban folytatódnak. Ha januárban sikerül megegyezni, akkor az év elejétől (visszamenőleg) hatályos lehet az új minimálbér és a garantált bérminimum is.

A munkáltatók három százalékkal emelnék a minimálbér összegét, ennél magasabb összegre csak akkor hajlandók, ha a kormány tovább csökkenti a szociális hozzájárulási adót, ez azonban nincs napirenden. Legutóbb júliustól mérséklődött a szocho két százalékponttal. A szakszervezeti oldal ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja a munkáltatók ajánlatát, mivel a vállalkozások több ezer milliárd forint támogatást kaptak az elmúlt években - szól az érvelésük. Az ülésen résztvevő egyik delegált azt mondta a Portfolio-nak: teljesen megmerevedtek az álláspontok, senki sem szeretne engedni, ilyen utoljára a Bokros-csomag időszakában volt.

Az, ha emelkedik a minimálbér összege, sok szempontból változást hozhat a magyar családok életébe.

2020. január elsejétől 8-8 százalékkal emelkedett minimálbér bruttó összege, illetve a garantált bérminimum is: 161 ezer, illetve 210 600 forintra. Idén az ismert okok miatt, ekkora mértékű emelésnek a közelébe se juthatunk, ám úgy tűnik, valamekkora emelés mindenképpen lesz. Ez önmagában is jó hír, az azonban még jobb, hogy mivel több juttatás is a minimálbér összegéhez igazodik, így azok is nőnek majd, ha kihirdetik a megállapodást.

A nagyszülői GYED által a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (GYED), ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több unoka után is felveheti a juttatást. A nagyszülői GYED összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 2020-ban ez 225 288 forint.

Címlapkép: Getty Images