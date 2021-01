Súlyos a helyzet vidéken: nincsenek könnyű helyzetben a kisgyermekes családok

HelloVidék: Hogyan látod az édesanyák elhelyezkedési lehetőségeit 2021-ben?

Botka-Ilyés Szilvi: Sajnos a körülöttem lévő tapasztalatok azt mutatják, hogy nincsenek könnyű helyzetben a kisgyermekes családok. Ez hatványozottan igaz, ha nincsen nagyszülői segítség. Azt látom a környezetemben, hogy lehetőség szerint a szülők olyan munkát vállalnak, ahol munkaidő tekintetében szándékosan elkerülik egymást, hiszen máshogy nem tudnák nyitvatartási időn belül elvinni a gyerkőcöket az óvodából. Nagyon ritkán vannak részmunkaidős lehetőségek, az anyukák helyzetét még külön nehezíti, hogy az otthon töltött, egyébként csodálatos időszak alatt kiestek a ritmusból, a nemleges válaszok pedig rombolhatják az amúgy is csökkent önbizalmukat. A járványhelyzet annyiban javított a körülményeken, hogy egyre több a home-office lehetőség, nyitottabbak már erre a cégek. Így legalább a munkába járási idővel nem kell számolni. Ez azonban javarészt csak irodai munkáknál lehetséges.

Miért gondolod, hogy egy édesanya vállalkozóként könnyebben tud érvényesülni?

Igazából azt nem is mondanám, hogy könnyebben, hiszen egy vállalkozás ezer más buktatót rejt, amit egy alkalmazotti viszony nem (Nincs például fix bevétel, fizetett- vagy betegszabadság). Illetve vállalkozni sem való mindenkinek. Másrészt viszont ad egy olyan szabadságot, amelyet korábban nem tapasztalhattak meg. Az egyik kedvenc mondatom, hogy a saját vállalkozásom, a saját szabályaim. Nálam például mindig a család volt az első helyen, ezért eleve csak olyan ötletekben gondolkoztam, amelyek lehetővé teszik, hogy hozzájuk igazítsam a napjaimat. Például tudatosan készülök előre a nyári szünetre, hiszen az 2 és fél hónap, amikor a fiúk otthon lesznek.

Milyen típusú vállalkozás indítását ajánlod azoknak az anyukáknak, akik kacérkodnak a gondolattal, hogy megpróbáljanak a saját lábukra állni?

Több szempontot is érdemes fontolóra venni: Milyen tudásom van, amit szolgáltatóként értékesíteni tudok? Van-e befektetni való tőke a vállalkozásom indításához? Várhatóan az mikor és hogyan térül majd meg? Mi az a termék vagy szolgáltatás, ami érdekel? Mit szeretek csinálni? Mik az erősségeim, gyengeségeim? Tipikusan anyabarátnak tartom a különböző online végezhető szolgáltatásokat (virtuális asszisztencia, szövegírás, social-média menedzsment, webdesign stb.) illetve a webshopokat. Ezek tipikusan bárhonnan, bármikor végezhetőek rugalmasan. Én például virtuális asszisztenciával kezdtem. Az induláshoz elég volt egy laptop és a multitól hozott tudásom. Egyébként én abban támogatom a lányokat, hogy éljék a saját álmaikat, valósítsák meg önmagukat. Remélhetőleg még hátra van az életünk 2/3-a, csináljunk olyan dolgokat, amelyekben valóban örömünket leljük. Én mindig alig várom a hétfőt, imádom, amit csinálok.

Miben látod a legnagyobb kihívást?

Édesanyaként nem feltétlenül tudunk úgy haladni, mint mások. Ezt sokszor nem könnyű megélni. Szeretném, ha az anyavállalkozók elfogadnák, hogy azok a rutinok, szabályok, praktikák, amiket a guruk mondanak, nem biztos, hogy számunkra is megvalósíthatóak. A mai napig van olyan, hogy ébren vagyok egész éjszaka valamelyik gyerek miatt. Hogyan tudnék úgy teljesíteni, mint aki teljesen kipihenten ébred? És akkor még csak egy tényezőt említettem. A mentoráltjaimnak is azt tanítom, hogy Önmagukkal versenyeznek, senki mással. Hozzáteszem, ezt nekem is nagyon nehéz volt felismerni és elfogadni. A másik pedig a vállalkozói magány. Nincsen, aki megérti az aktuális problémákat, tud segíteni az elakadásokban. Éppen ezért hoztam létre a Vállalkozz Anyu közösséget.

Vannak tipikus hibák, amiket egy induló vállalkozó elkövet?

Habár azt mondtam, hogy éljük az álmainkat, az ötleteinket mindenképpen érdemes számokkal, reális tényekkel is alátámasztani. A tanácsadásokon is azt látom, hogy van egy szuper ötlet, de nincsen üzleti-terv. Vállalkozás indítás előtt érdemes alaposan felmérni a piacot, a terméket vagy szolgáltatást, sőt a konkurenciát is. Akikkel együtt dolgozunk már nevetnek rajtam, de mindig azt mondom, SZÁMOLNI, SZÁMOLNI, SZÁMOLNI!

Hogyan érdemes elindulni?

Először nézzük meg, hogy miből építkezünk. Hiába akarok faházat építeni, ha csak téglám van otthon, és nincs pénzem fára. Vegyük figyelembe, hogy milyen forrásaink vannak (tőke, eszközök, tudás stb.). A lehetőségeinkhez mérten kezdjünk el ötleteken gondolkozni, majd készítsünk üzleti tervet. Ha nem értünk hozzá, akkor érdemes külsős szakértőhöz fordulni, hiszen rengeteg időt és pénzt spórolhatunk vele, ha nem/nem úgy vágunk bele valamibe, hogy pontosan tudnánk, hogy mit és miért teszünk. Az érzés pedig fantasztikus lesz, amikor a beletett pénz, energia és tudás megtérül. Onnan egy új élet kezdődik.

Címlapkép: Bódogh Gabriella