Munka a koronavírus árnyékában: őrület, milyen előírásokat vezettek be vidéken

Milyen lépéseket vezettek be a cégek?

A LEGO Manufacturing Kft. kommunikációs vezetője, Siket Lóránt szerint vállalatuknak a kollégáik és a közösség egészsége, biztonsága az elsődleges. Szorosan követik a kormány előírásait a szükséges intézkedések meghozatala során. A nyíregyházi gyárukban számos olyan intézkedést hoztak, amelyek célja, hogy biztonságossá tegyék a munkahelyet dolgozóik számára. Csak azok a kollégák járhatnak be a gyárba, akiknek a jelenléte a termelés szempontjából elengedhetetlen, mindenki más otthonról kell, hogy dolgozzon.

Belépéskor kötelező a kézmosás és a testhőmérséklet ellenőrzése, valamint a maszk viselése.

Több alkalommal adtak minden dolgozónak komplex vitaminkészítményt, hogy ezzel is segítsék az immunrendszer erősítését. Átszervezték úgy a műszakokat, hogy műszakváltáskor ne találkozzanak a dolgozók, és megduplázták a buszok számát, hogy az egyes területeken dolgozók külön járhassanak be. Emellett átrendezték a tárgyalókat, kantinokat és más helyiségeket, hogy azok használata közben mindenképp biztosított legyen a megfelelő távolságtartás.

Egy másik iparág képviselője is megosztotta velünk intézkedéseiket és azt is, mikor állhatnak újra munkába a fertőzésen átesett kollégáik. A Lavender Tihany Kft-nél Bittmann Eszter elmondása alapján náluk egyszerre 3 funkció találkozik - kiállítás (levendula kiállítás, lepárló üzem és látványlabor bemutatása), gyógyszerkönyvi minőségben kozmetikumgyártás, valamint ajándéküzlet - területenként különböző módon kellett reagálni a jelenlegi helyzethez. A kiállításukat sajnos november óta zárva kell tartani, ez a legkönnyebben teljesíthető, mégis anyagi szempontból nagyon megterhelő intézkedés.

Látványlaborukban a gyártás, ahol tihanyi natúrkozmetikai termékeket készítenek, gyógyszerkönyvi minőségben, GMP (Good Manufacturing Practice) rendszerben történik.

Ennek megfelelően pontosan megvan határozva, hogy milyen ruhában dolgozhatnak, a munkafolyamatokat hogyan kell végezni, így a mindennapokkhoz korábban is hozzátartozott már a teljes labor (fertőtlenítőszeres felmosó, mosogatószer és felülettisztítót használat) és eszköz fertőtlenítés a gyártás kezdetén és végén, illetve az eszközök, tégelyek fertőtlenítése a munkafolyamat része gyártás közben is. A laboráns kollégák most is, mint a vírus előtt is tiszta laborruhában, hajhálóban, gumikesztyűben, maszkban dolgoznak, a laborba szabályszerű fertőtlenítőszeres kézmosás után, gumikesztyűben, maszkban lehet belépni. Ezekkel az intézkedésekkel biztosítják - vírustól függetlenül - a kozmetikumok maximális tisztaságát.

A COVID hullámok alatt az épületbe kézfertőtlenítés után, maszkban lehet belépni, a laborban dolgozókat igyekeznek több műszakban (nem azonos napon dolgozik minden személy) foglalkoztatni. A laboron kívül is mindenki maszkot hord, az ebédszünet is több lépcsőben zajlik, hogy kerüljék a csoportos étkezést. A szellőztetés, takarítás, fertőtlenítés folyamatos a Lavender Tihany előállítóhelyen, illetve a márkaüzletekben, ahol a szabálynak megfelelően maszkban dolgoznak a kollégák, illetve a vásárlók is maszkban léphetnek az üzletbe és az üzlet területére.

A kulináris termékek kóstoltatása és a kozmetikumteszteket szükséges ideig felfüggesztették.

Covid fertőzés esetén szigorúan követik az aktuális érvényben lévő szabályokat és utasításokat, betartva a karantén hosszát, szükséges tesztek elvégzését. Ha bárki, bármilyen tünetet érez magán nem jön dolgozni, az újbóli munkába állás csak negatív teszttel lehetséges. A kollégákat szükség szerint céges költségen tesztelik. Bíznak benne, hogy ezekkel az intézkedésekkel a jövőben is sikerül a lehető legjobban kezelni az aktuális járványhelyzetet.

Vajon a HR-esek hogyan kezelték a helyzetet?

Felkerestük Pinczés Balázst a Magyarországi HR-Network Egyesület elnökét, hogy megtudjuk a vállalati oldalon dolgozó HR vezető egyesületi tagjaik hogyan kezelték a helyzetet. Gyakorlatilag minden munkáltató hasonló intézkedéseket vezetett be a fertőzésveszély csökkentése érdekében. Nem lehet maszk nélkül dolgozni, sok termelési üzemen belül sok esetben plexi térelválasztó elemekkel is felszerelték a munkatereket. Nagy hangsúlyt kapott a kézfertőtlenítés, kézmosás és az egymás közötti távolságtartás.

A munkahelyi közös helységeknél komolyan ügyelnek arra, hogy a kollégák egymással szemben és közelében ne üljenek le, mindig meg legyen a 1,5-2 méteres távolság, székritkítással és az asztalokon történő piros X-ekkel való nem használható részek megjelölésével.

Ahogy az iskolákban, ugyanúgy sok munkahelyen is testhőmérséklet méréssel kezdődik a nap és a fogadható látogatók számát, valamint az üzleti célú utazások számát is leszűkítették. A legtöbb cégnél az internet használata felerősödött és online értekezleteket tartanak, a legtöbb munkáltató az otthoni munkavégzést is lehetővé tette azokban a munkakörökben, ahol ez megoldható. Azok az ügyek, melyek eddig személyes jelenlétet igényeltek, ma már online alkalmazásokkal is megoldhatóvá váltak.

Arra lehet számítani, hogy a lassan egy éve tartó globális vírushelyzet felgyorsítja az eddig már megkezdett vagy tervezett automatizálási beruházásokat a hazai gyártó vállalatok esetében. Sokan áttekintették a cégek termelési tevékenységeit, jobban lebontották kisebb részekre, specializálták és egyszerűsítették az üzleti folyamataikat, hogy mindenki olyan feladatokat tudjon fókuszáltan végezni, amelyek nagyobb szakértelmet igényelnek. Azok a területek, ahol nem igényel komolyabb szaktudást vagy automatizálható a folyamat, ott megpróbálnak gépesíteni, mind az irodai, mind a termelési környezetben rövid- és középtávon egyaránt.

A pandémiás helyzet miatt a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatai is nagyobb fókuszt kaptak, sokkal jobban odafigyelnek a cégek, mint ezt megelőzően. Nagyon sok szív- és érrendszeri betegséggel élő állampolgár él országunkban, akik elhanyagolják az állapotukat, pedig sok munkakörben a munkavégzés feltétele a normális vérnyomás, hiszen enélkül nem is dolgozhatnak, de ugyanígy a látási problémák és a testsúllyal kapcsolatos problémák, dohányzás, alkoholfogyasztás is komoly gondot jelentenek. Ez az egyik nagyobb konzekvencia az elmúlt évből.

A magyar munkaerőpiac számára a gazdasági növekedés akadálya lehet hamarosan, a potenciális és meglévő munkavállalók nem megfelelő egészségi állapota.

Más szemszögre is kíváncsiak voltunk, így megkérdeztük a függetlenként dolgozó Fetter Valéria interim HR vezető, vállalati HR tanácsadót a munkahelyi védekezés mellett a vakcinák megítéléséről. Szerinte Magyarországon erőteljes az oltakozási kultúra, hiszen kisgyermekkortól számos védőoltást kapnak az emberek, ezért a munkahelyi közösségeket is napi szinten foglalkoztatja, hogy a kollégák beadatják-e az oltást. Mint mondja, szerinte azonban

a munkahelyi védekezés szempontjából különbséget kell tenni, hogy fokozott higiéniás-egészségügyi figyelmet igénylő, vagy egy normál munkahelyről van szó.

A munkahelyeken, ahol szigorúbb higiéniás körülmények között dolgoznak, olyan szabályokat vezettek be, amennyiben ketten dolgoznak az irodában, akkor egész nap kötelező maszkhasználatot írtak elő, a távolságtartást nagyon komolyan betartatják, rendszeresen fertőtlenítenek és szellőztetik is a helyiségeket. A közös használatú helyiségekben piktogrammokat helyeztek ki a helyes kézmosás technikájáról és a kézmosó szappan mellett a fertőtlenítő is rendelkezése áll.

A normál munkahelyeken a fentebb felsoroltak hozzávetőlegesen 70 %-át szintén betartják, hiszen ha a munkavállaló megbetegszik, az termelés kiesést fog jelenteni. Mielőtt visszaengednének egy Covid-on átesett kollégát, negatív tesztet szoktak kérni. A tapasztalat az, hogy a cégek megvásárolják a gyorsteszteket és saját költségükön tesztelnek.

Szintén figyelemre méltó meglátásai vannak Kiss-Márton Adrienn külsős HR tanácsadónak. Ügyfeleinél a munkavállalók egészségének a védelme az első számú szempont. Vannak köztük termelő cégek, ahol a fizikai jelenlét elengedhetetlen. Már a tavaszi időszak alatt kidolgoztak oktató anyagokat, megelőző intézkedéseket. Szerencsére akkor fertőzöttek nem lettek, így ennél tovább nem kellett lépniük. A második hullám azonban minden óvintézkedés, oktatás ellenére produkált karanténba kerülő kollegákat. Ezekben az esetekben természetesen figyelembe vették az éppen aktuális szabályozásokat és bár a kötelező karantén, A negatív teszt eredménye nélkül is feloldásra kerül, fontosnak tartották a cégek is a munkavállalók védelmét, így a kötelező 10 napos karantén lejártát követően tünetmentesség esetén is csak a cég költségén elvégzett negatív teszt eredménnyel térhetnek vissza a munkavállalók.

A PsyOn Vállalatfejlesztési Tanácsadó Bt.-nél Farkas Judit munkapszichológus meglátása szerint partnereik egyenlőre kivárnak az oltással kapcsolatos állásfoglalással – a hatósági előírások, a munkatársak egészségügyi biztonsága és a működőképesség fenntartásának háromszögében kell kialakítaniuk a megfelelő stratégiát. Mint fogalmaz a jelenlegi helyzetben a munkáltatók többsége csak a kommunikációra tud támaszkodni – hiteles tájékoztatást nyújtani az elérhető oltási lehetőségekről, és bátorítani a munkatársakat a személyes döntésük meghozatalára.

Ez addig így is marad, amíg a vakcina nem lesz széles körben elérhető.

Az eddig bevezetett intézkedéseket minden partnerük változatlanul tartja fenn: szétválasztott műszakok, hogy mindig csak ugyanazok találkozzanak, és gyorsan lehessen izolálni a kontaktokat, ha valaki megbetegszik. A megfelelő (többszörös számú) maszkok, kesztyűk, takarítás, szellőztetés, távolságtartás, fertőtlenítőszerek elérhetősége, az étkezési csoportok széttagolása, ki- és belépéskor lázmérés – kék galléros munkahelyeken ezek beépültek a napi rutinba.

A betegségen átesett munkatársakat a karantén után a cég saját költségén tesztelik, nem egy cég van, akinél, ha az alkalmazott valamiért orvoshoz kellett, hogy menjen, már ezután elrendeli a karantént, és majd negatív teszt után lehet visszamenni dolgozni.

Tudnak cégekről, akik kéthetente tesztelik a munkatársakat céges költségen. Fehér galléros cégeknél a leggyakoribb megoldásnak azt látjuk, hogy egy megbetegedés után a munkatársak home office-ba mennek a 14 napos karantén idejére – ők kevésbé tesztelnek, inkább a munkatársak saját döntésére bízzák a tesztek elvégzését.

