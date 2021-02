Hiába a tiltakozás: folytatódik a társasház építése a siófoki obszervatórium mellett

Az elmúlt években nagyon sokat költött az ország a balatoni viharjelzésre, legutóbb 400 millió forintot. Joggal mondható példaértékűnek a balatoni rendszer, abszolút méltán lehetünk büszkék rá

- mondta Heizler György, nyugalmazott rendőrezredes.

A siófoki obszervatórium szolgáltat adatokat a balatoni viharjelzés működtetéséhez, és minden balatoni tömegrendezvényhez, így a méréseinek pontossága, háborítatlansága alapvető kérdés

- tette hozzá.

Jamrik Péter, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) Közbiztonsági Testületének elnöke a tavaly decemberi tanácsülésen kérdésekre válaszolva azt mondta, “évek óta folyamatosan, és nem kevés lépést” tettek annak érdekében, hogy a siófoki obszervatórium zavartalan működése megmaradhasson.

Mi magunk is leírtuk, javaslatot is tettünk megoldásra, cseretelek biztosítására, telektulajdonos kártalanítására

- emelte ki, megemlítve, hogy megszületett az a jogszabály is, amely már védi az obszervatóriumok közvetlen környezetét a beépítésektől.

Az építési engedély kiadása, illetve a jogszabály-módosítások olyan furcsa határidőbeli egybeesést mutattak, amely a beruházóknak kedvezett. Több olyan lehetőséget nem látunk, hogy ezt (értsd: az építkezés megállítását) a jelenlegi jogszabályok mentén elérjük. Várjuk, hogy van-e még bármilyen jogorvoslati lehetőség

- fogalmazott a testületi elnök a decemberi tanácsülésen.

Ahogy a portál írja, az építkezés tavaly novemberben indult be, jelenleg már a falakat húzzák.

A héten az éghajlati, természeti katasztrófákról tartottak egy online szemléletformáló rendezvényt a Balatonnál. Az ilyen katasztrófahelyzetek kezelése egyre fajsúlyosabb kérdés a klímaváltozás, illetve a szélsőségesebbé váló időjárás miatt. Az elhangzottak szerint léteznek Balaton-specifikus jelenségek, bizonyos áramlások, viharciklonok, amelyek eltérnek az országostól. Szó esett arról is, hogy komoly hatásai vannak a beépítéseknek, akár egy épület is megváltoztatja a mikroklímát, az áramlásviszonyokat, akadályozza a kilátást. Ezek átalakíthatják a nagytérségi megfigyeléseket is

– hangzott el az online-rendezvényen.

Címlapkép: Getty Images