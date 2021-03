Ez durva lesz: megállíthatatlanul jön a drágulás, mutatjuk, melyik élelmiszereket érinti

A takarmányárak emelkedése miatt elkerülhetetlen lesz, hogy emelkedjen a hús, a tej, a tojás, valamint a hús- és tejalapú feldolgozott élelmiszerek ára – mondta az InfoRádiónak a hússzövetség elnöke, Éder Tamás. A gabonapiacon tavaly év vége óta tapasztalható drasztikus és folyamatos árnövekedés a teljes állattenyésztő ágazatot is érinti, tekintve, hogy egyes takarmánygabonák 30-50 százalékkal drágultak idén év elejére az egy évvel ezelőtti szintekhez képest.

Ez pedig valamennyi állati eredetű termék árát is befolyásolja.

Az állattenyésztésben az önköltség kétharmad részben a takarmány, különösképp a gabona árától függ. Az önköltség az elmúlt 4-5 hónapban növekedésnek indult, ami elsőként a feldolgozók átvételi áraiban is megjelent, miután a tenyésztők elkezdték érvényesíteni a drágulást az értékesítési árakban. Mindezt a feldolgozók is be fogják építeni a következő hetekben-hónapokban az áraikba, így ezt

meg fogják érezni már a fogyasztók is. Érdemi áremelkedésről lehet szó, nem egy-két százalékról a következő hónapokban. A húskészítmények – sertés, baromfi, marha – és tejtermékek mellett a tojás árának emelkedésére is fel kell készülni.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint az önköltségek emelkedése mellett az afrikai sertéspestis és a baromfiinfluenza hatása is hozzájárulhat a fogyasztói árak fokozatos emelkedéséhez.

