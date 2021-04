Negyedik átvételi pontját nyitja meg az IKEA: mutatjuk, melyik vidéki városban

Újabb hazai Átvételi Pontját nyitja meg az IKEA, ezúttal Szegeden. A vásárlók internetes vásárlás esetén kérhetik rendeléseik kiszállítását a szegedi Átvételi Pontra, ahol április 20-tól már át is vehetik azokat.

Az IKEA továbbra is elkötelezett azon célja mellett, hogy még megközelíthetőbbé és elérhetőbbé váljon az emberek többsége számára. Már januárban bejelentettük, hogy ebben az évben további átvételi pontokat szeretnénk nyitni, és ezúttal örömmel jelentjük be a szegedi Átvételi Pontunk megnyitását. Ezzel a Dél-magyarországi vásárlók számára is elérhetőbbé válnak az IKEA termékei

– mondta el Lubomír Zákopčan, a soroksári IKEA áruházvezetője.

Azoknak, akik a termékeket az IKEA.hu weboldalon rendelik meg és a „Kattints és Vedd át” szolgáltatást választják, ezentúl lehetőségük lesz a megrendelésüket közvetlenül Szegeden is átvenni. Az Átvételi Pont keddtől péntekig, 11:00 és 18:00 óra között, illetve szombaton 08:00 és 13:00 óra között lesz nyitva. A többi átvételi ponthoz hasonlóan, a szegedit is a soroksári IKEA áruház látja el.

A szegedi Átvételi Pont (Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 4.) a dél-magyarországi régió vásárlói számára könnyíti meg a rendelések átvételét, Kiskunhalastól valamivel több mint 60 kilométert, Makóból kb. 34, míg Hódmezővásárhelytől körülbelül 26 kilométert kell utazni az átvételhez. Így a vásárlóknak a jövőben nem kell elutazniuk a budapesti vagy budaörsi IKEA áruházakig, amivel megspórolhatnak több mint 2 órányi utazást.

A házhoz szállítás kényelmes és megfizethető alternatíváját nyújtó szolgáltatás ára a megrendelt csomagok összsúlya szerint alakul, és mindhárom átvevőpont esetében azonos. A szolgáltatás díja az alábbiak szerint alakul:

Átvételi pontra való kiszállítás 15 kg-ig 1 490 Ft

Átvételi pontra való kiszállítás 15-30 kg között 2 490 Ft

Átvételi pontra való kiszállítás 30-90 kg között 3 990 Ft

Átvételi pontra való kiszállítás 90-200 kg között 5 990 Ft

Átvételi pontra való kiszállítás 200 kg felett 9 990 Ft

A győri, veszprémi és hajdúdorogi Átvételi Pontok a tavalyi évben nyitottak meg, azóta is népszerűek a magyarországi vásárlók körében. A jelenlegi pénzügyi évben (2020. szeptember 1-től) már több mint 10 000 rendelés teljesült, átlag 61 500 Ft értékben. A rendelések tömege átlagosan 61 kg volt. Az IKEA Átvételi Pontjainak üzemeltetését a Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft. végzi.

Nagyon örülünk, hogy egy újabb átvételi ponttal bővül az IKEA hálózata, ezzel egy még erősebb alapra helyezve együttműködésünket. A szegedi Átvételi Pont üzemeltetésével, a nyugat-magyarországi és keleti városok után, immár az ország déli felében élő vásárlókat is segíteni tudjuk rendeléseik lebonyolításában. Bízunk benne, hogy ez az újabb átvételi pont igazán hasznosnak bizonyul a déli régióban élő vásárlók számára, valamint minőségi szolgáltatásunkkal a vásárlói igényeket itt is ki tudjuk szolgálni

– jegyezte meg Csiszár Zsolt, a Gebrüder Weiss Kft. Értékesítési és Marketing Részlegvezetője.

Címlapkép: Getty Images