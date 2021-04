Hamarosan a 3,5 millió beoltott is meglesz: fellélegezhetünk. Vagy mégsem?

Pénzcentrum: A tapasztalatok szerint jelenleg kétféle otthonról dolgozó munkavállaló van: az egyik imádja a kialakult helyzetet, és reménykedik, hogy soha többé nem kell visszatérnie az irodába, a másik viszont már szorong a bezártságtól, a folyamatos otthonléttől, és ez talán már a teljesítményén is érzékelhető a hanyatlás. Te is így látod, vagy túlságosan is leegyszerűsített ez a fajta szétválasztás?

Nemes Zsuzsanna: Alapvetően ezt tapasztalom én is, bár abban hiszek, hogy a leghatékonyabb mégis a kettő vegyítése, azaz hibrid módszer. De az, hogy ki hogy érzi magát, nagyban függ a személyiségétől, a munka és a feladat típusától, sőt attól is, a kollégák mennyire kapcsolódnak egymáshoz, mekkora a projekt mérete. Vannak olyan feladatok, munkakörök, ahol folyamatos kommunikáció szükséges – ezekben talán nehezebben megy a munka most távolról. Ugyanakkor bizonyos részfeladatoknak kifejezetten kedvez a home office: nagyon jó például pályázatot írni most, mert otthon, csendben jól el lehet mélyülni. Persze az is fontos, hogy milyen körülmények között tud valaki otthon dolgozni: van-e gyerek, aki otthon tanul, hány és mekkora, a helyiségek hogy vannak a lakásban kialakítva, mennyire mosódik össze a házimunka és az „irodai”. Hogyan tudok elpakolni, és határokat húzni a munka és magánélet között. Ezektől is nagyban függ, hogy ki miképp éli meg most ezt az időszakot - válaszolja a Pénzcentrumnak.

Ezeket a határokat és szabályokat tanuljuk nap mint nap.

Így van. Ahogy a gyerekeket is tanítani kell arra, hogy önállóan tanuljanak, önmagunkat is trenírozni kell, hogy megtaláljuk az ideális körülményeket. Egy év alatt azért mind sokat változtunk, a korábbi merev szabályok lazultak, de ezt is meg kellett tanulni a saját magunk kárán.

Ma már az nem kérdés, hogy a munka világa nem csak rövid-, de hosszútávon is át fog alakulni, és a hibrid munkavégzés életünk természetes része lesz. Ezzel kapcsolatban mi okozhatja a legnagyobb problémákat a jövőbe egyéni, vagy akár közösségi szinten?

Fontos, hogy a hibrid munkavégzésnél folyamatosan monitorozni kell a személyek mentális állapotát: ki melyik kategóriába tartozik, , az aki bírja-e az otthoni munkavégzést, vagy szenved tőle. Emellett érdemes szelektálni, és élesen szétválasztani, hogy melyik feladatot érdemes otthon elvégezni, és melyeket hatékonyabb együtt a munkahelyen. Jelen helyzetben a cégek, a csapatok ritkábban brainstormingolnak, márpedig ezek minden esetben hatékonyabbak, mint az egyén ötletelés, hiszen a gondolatok közösen sokkal kidolgozottabbak lesznek. Inspiráció szempontjából pedig egyenesen elengedhetetlen az együttlét, ezért a hibrid munkavégzésben ezeknek kell elsősorban teret adni. Míg a munkahelyen csak ránéztünk a másikra, és félszavakból megértettük egymást, ez egy olyan munkarendben, ahol sokszor online kommunikálunk egymással, már nem ennyire egyértelmű. Pontosan, ezért nagy hangsúlyt kell fektetünk, hogy támogassuk és fejlesszük a csapatunk együttműködését. Szervezetfejlesztőként cégeknél együttműködési workshopokat tartva olyan játékos feladatokat is szoktam bevinni a közös munkánkba, amely által a résztvevők más oldaláról is megismerhetik egymást, új nézőpontokat fedeznek fel mindezt tapasztalati tanulás keretében, amely új lendületet, motivációt ad a közös munkának. Továbbá megvizsgáljuk, hogy mi az ami jól működik, amit érdemes tovább vinni és mi az amin szükséges változtatni.

A különböző generációk számára sem lesz majd egyformán könnyű egy olyan világban élni, ami félig otthoni munkavégzésből áll, félig pedig irodaiból. Mi okozhat gondot a fiatalok és mi az idősebben számára?

A Kodolányi János Egyetemen is dolgozok, személyiségfejelesztés és üzleti kommunikációt tanítok. Minden évben megkérdezem, hogy számukra mi az ami igazán fontos egy leendő munkahellyel kapcsolatban. Minden évben az jön ki, hogy a home office z generáció számára alap, szinte egyenértékű azzal, hogy hónap elején fizetéssel honorálják a munkáját. Ők az otthoni munkavégzésben szó szerint lubickolnak, ugyanakkor látni kell azt is, hogy ez által hosszú távon komoly hátrány is éri őket: veszélyes, mivel nem tanulják meg a társas hatékonyságot, amiben az előttük lévő generáció szocializálódott.

Home officeban mégis hogyan tanulják meg tolerálni a másikat, hogy nincsenek egyedül, és nem mindig az történik, amit ők szeretnének? Sokkal türelmetlenebbek lesznek.

Címlapkép: Getty Images