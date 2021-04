Nem számított a hóvihar: brutális fogások kerültek horogra

Ahogy a portál írja, Aki részt vett már egy 96 órás horgászversenyen, az tudja csak igazán, hogy milyen nagy kihívás: nem lehet lazítani se éjjel, se nappal, hiszen minden kifogott hal értékes pontokat jelenthet, ugyanakkor a szélsőséges időjárással is számolniuk kell a horgászoknak.

Mint írják, az elmúlt héten a Leveleki-víztározónál hasonló időtartamú megmérettetést rendeztek, csakhogy ezúttal harcsákat kellett fogniuk a rendíthetetlen horgászoknak. A Hírös Yacht Harcsafogó Versenyre 36 csapat nevezett be, végül a próbatétel kezdetére 29 együttes érkezett meg. A külföldiek úgy döntöttek, inkább ősszel vagy jövő tavasszal vesznek részt ezen a versenyen. Eljöttek azonban hazánk harcsafogó horgászainak a legjobbjai az ország minden részéből, hiszen jól tudják, hogy Leveleken igényes szervezésű, rangos versenyen vehetnek részt, amire garanciát jelent a víztározó harcsaállománya is.

A résztvevők kedden érkeztek, szerdán pedig már meg is kezdődött a verseny. Alig foglalták el a versenyzők a kisorsolt helyeket, a táborhely felállítását, kialakítását alig kezdték el, máris lecsapott egy hóvihar. Szerencsére addigra a csapatok behúzták a hat botot a kiszemelt helyekre. Hóvihar ide, hóvihar oda, a verseny megkezdése után már horogra is akadt az első harcsa. Néhány perccel később újabb három csapat is fogott harcsát, de ők már így lemaradtak az első harcsáért járó különdíjról.

Az első két napon a harcsák étvágya messze elmaradt a várakozástól, ebben jelentős szerepet játszhatott, hogy a tó vize nem melegedett fel kellő hőmérsékletűre. Az éjszakánkénti mínusz 4-6 fok rányomta bélyegét a harcsák étvágyára. A horgászok türelmét és kitartását mindenféle időjárási elem tette próbára

- mondta Mikucza Zsolt tógazda.

A verseny második felében javult az időjárás, megjött a harcsák étvágya is, az összesítéskor végül 163 darab megfogott harcsa szerepelt a fogáslistán. Volt olyan csapat, amelyik 23 harcsát hozott partra, de volt olyan is, amelyik csak kapással „büszkélkedhetett”, fogással már nem. Házigazdaként mi is indítottunk egy csapatot. Bár a Catfish Paradise Levelek a sorsoláskor lecsúszott az általa tervezett ideális helyről, taktikus pecázással, lépésről lépésre feltornázta magát a legjobbak közé, s végül a második helyre állhattak fel az eredményhirdetés or csapatunk tagjai: Kakukk Szabolcs, ifj. Gerliczki Péter, Gerliczki Péter, Kocsis Ferenc

- tette hozzá.

Film készült a versenyről

– A verseny legnagyobb hala most elmaradt a korábbi évek nagy halaihoz képest, ebben az évben több csapat is fogott 30 kilogrammos harcsát. A többnapos viadalról film is készült, ami hamarosan látható lesz a horgászattal és vadászattal foglalkozó televíziós csatornán. A támogatóinknak köszönhetően sikerült teljes ellátásban részesítenünk a résztvevőket, napi szinten kaptunk tejtermékeket az egyik kft.-től, s jutott lélekmelegítő-feszültségoldó nedű is a poharakba az egyik szatmári pálinkafőzde jóvoltából. A következő verseny a Leveleki-víztározón a Fox Rage csónakos páros pergetőverseny lesz.

Címlapkép: Getty Images