Orbán Viktor: ma elérjük a 4 millió beoltottat, és életbe lépnek az új szabályok

A legfontosabb hír a mai napon, elérjük a 4 millió beoltottat: holnap reggeltől a kijárási tilalom kezdete éjfélre tolódik, a boltok és a vendéglátóipari egységek este 10-ig lesznek nyitva, és a védettségi igazolvánnyal rendelkezők több helyre is mehetnek - ismertette Orbán Viktor a Kossuth rádióban.

Tegnap este 3,9 millió beoltott volt, abból indulnak ki, hogy ma meglesz a 4 millió beoltott. Számba vették a rendelkezésre álló vakcinákat: a 16 és 18 éveseket oltják majd Pfizerrel érettségi után, azaz május 10-e után. De a védőoltást félreteszik számukra.

Ma még tudunk oltani Pfizerrel, de legközelebb hetek múlva, mert félreteszik a diákoknak a vakcinákat

- tette hozzá Orbán. Aki akar oltani, megteheti, mert vakcina van, de aki kifejezetten Pfizert szeretne, az ma vegye fel azt a vakcinát, mert jó ideig a diákok lesznek majd soron.

Korábban úgy védekeztünk, hogy izoláltunk. Most támadásban vagyunk, mert van már vakcina, éppen ezért mindenki vegye fel a vakcinát. Most még minidg nincs mindenki beoltva, így képes lehet megfertőzni másokat - mondta a kormányfő. Éppen ezért a szabályokat be kell tartani

- tette hozzá. Már többen vannak a védett emberek, mint a nem védettek, ezért is helyes, hogy a védelmi igazolványhoz kapcsolódnak bizonyos jogok - mondta.

A kínai vakcinával oltottak szabadon utazhatnak majd a nyáron, "szamárság", hogy ez nem igaz - hangsúlyozta a kormányfő. Szijjártó Péter feladata lesz kétoldalú megállapodásokat kötni, ez Montenegróval és Szerbiával már megtörtént, de több más országgal is tárgyalnak már.

Mint mondta, a nyitsáról a horgászokkal is kellett egyeztetni, végül arról döntöttek, éjszaka is lehet majd horgászni a kijárási tilalomtól függetlenül. A kormányfő szerint azok a nehezen kezelhető helyzetek, ahol a védettek összekeverednek a nem védettekkel, ezért nem engedélyezik még a lagzikat pldául, mert a násznépet nem lehet kettéválasztani.

Az oltások esetében az látszik, hogy amikor a beoltottak aránya eléri a nagykorúak felét, akkor ellanyhul az érdeklődés, és lelassul a roham. Mostmár több a vakcina, mint amennyien fel akarják venni az oltást - részletezte Orbán, aki az adóbevallási határidőhöz hasonlította a vakcinálást, hiszen akkor is a határidő lejárta előtt indul meg a roham az adóhivatalnál.

A kormányfő elmondta, hogy hamarosan létrehozzák a gazdasági újraindítási operatív törzset. A 2022-es költségvetés is az újraindításról szól majd. A 25 évnél fiatalabbak adómentessége is megvalósul, és folytatódik a 13. havi nyugdíj visszavezetése is.

