Újabb részletek a nyitásról: védettségi igazolvány nélkül nem lesz buli nyáron

Ahogy a Pénzcentrum arról beszámolt, a miniszterelnök tegnap Karikó Katalinnal, a magyar származású biokémikussal találkozott, egyeztetett:

Olyan professzorasszonyunk van, aki ebben a világban a járvány kivédéshez szükséges védőoltásról mindent tud

- mondta Orbán Viktor majd hozzátette, átlagosan hetente 330 ezer Pfizer oltás érkezik, 170 -180 ezret be kell adni második oltásként, tehát hetente 150 ezer magyarnak juthat Pfizer oltás.

Néhány hónappal ezelőtt még abszurdnak tűnt, de mostanra elfogadott, hogy itthon válogatni lehet az oltások között

- emelte ki.

Magyarország az az ország, amelyik a legkorábban térhet vissza a normális élethez, de nem szabad elfelejteni, hogy járvány még jelen van. A következő korlátozásfeloldás 5 millió beoltottnál várható, akkor újabb intézkedéseket jelent be majd a miniszterelnök.

Arra azonban számítani kell Orbán elmondása szerint, hogy védettségi igazolvány hiányában zenés nagyrendezvények látogatása lehetetlen lesz augusztus elejéig, közepéig.

4 millió 483 ezer magyar kapta meg legalább az első oltást, nem lehetetlen, hogy a 6 milliós átoltottságot is elérjük. Sokat hallani, hogy kell majd 3. oltás is, a miniszterelnök leszögezte: a szükséges vakcinatartalékok ehhez megvannak. Megtudtuk azt is, hogy egy héten belül feláll a gazdasági operatív törzs, melynek két része lesz: az egyik az újraindítást segíti, a másik pedig a gazdaságon túli részekkel foglalkozik.

