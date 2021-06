Ennek örülni fognak a a magyar borászok: több milliárd forintot fordíthatnak fejlesztésre

Nagy István arról is beszélt, hogy júniusban újabb két beruházási pályázati lehetőség lesz, amelyek az élelmiszeripari cégek mellett a borászok számára is megnyitják az újabb fejlesztési lehetőségeket. A miniszter sokat vár a szintén a következő hetekben megjelenő, minőségrendszerekhez kapcsolódó promóciós pályázattól is, amelyet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködésben alakítottak ki.

A borpromóciós támogatás több mint 7 milliárd forint lesz, ebből a borászok számára 3,1-3,2 milliárd forint forrás használható fel az unión belüli és azon kívüli tevékenységre is

- tette hozzá.

Nagy István úgy vélte, a vírushelyzetben a szőlészek, borászok is hősiesen helytálltak, a kormány pedig segítette őket. 2020-ban közel 5 milliárd forintnyi többletforrást tudtak az ágazat számára juttatni, ebből 2,1 milliárd forintot tett ki a HoReCa szektorba (a vendéglátóipar azon szegmense, amely a szállodákra, az éttermekre és a kávéházakra fókuszál) értékesítő borászatoknak juttatott támogatás.

A rendezvényen Nagy István miniszter adta át a Borászok Borásza 2021 díjat, akit a Kárpát-medence 50 legjobb borásza választott ki titkos szavazáson. A díj tizenötödik nyertese Bodó Judit tokaji borász, a Bott Pince tulajdonosa lett.

A díjazott elmondta, hogy Felvidékről származnak férjével, s egyikük sem végzett borász, nem is érzik magukat "feketeöves vérbeli borásznak". Kiemelte:,nem érdekli őket a sav és a PH-érték, mint ahogy a borban lévő maradék cukor sem, sokkal inkább érdekli őket az, hogy a borokon keresztül a többszázéves hagyományokat tovább tudják vinni, s átadják a következő generációnak.

Az est folyamán átadták még a Borászok Barátja díjat, amelyet idén Bányai Gábor Botond, a borigo.hu és a Borigo kiadvány alapítója kapott, illetve kiosztották a Jövő borásza ösztöndíjat, amelyet Takács Réka Emese vehetett át.

Címlapkép: Getty Images